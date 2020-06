1. juunist 31. augustini kestev suplushooaeg paneb küsima, millistes Harjumaa randades kontrollitakse vee kvaliteeti, kus on vetelpääste, aga ka seda, miks ei nõuta nüüdsest supelrandades enam riietuskabiinide, tualettruumide ja prügiurnide olemasolu.

Mis on nende Harjumaa suplusrandade nimed, mille suplusvee kvaliteeti terviseamet jälgib?

Lembi Tiks, terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist: Harjumaal jälgitakse kuue supluskoha vee kvaliteeti – Harku järve supluskohas, Kakumäe supluskohas, Stroomi supluskohas, Pikakari supluskohas, Pirita supluskohas ja Vääna-Jõesuu supluskohas.

Lisaks nendele seiravad omavalitsused suplusvett Viimsi vallas Haabneeme rannas; Lääne-Harju valla Klooga järve rannas, Kloogaranna rannas, Laulasmaa rannas, Lohusalu rannas, Leetse rannas, Alliklepa rannas ja Paldiski põhjasadama piirkonnas; Anija vallas Kehras Jägala jõe rannas, Nikerjärve rannas, Purgatsi järve rannas; Maardu järve rannas; Loksa rannas.

Kas mõnes Harjumaa suplusrannas on käesoleva aasta kevadel täheldatud probleemi vee kvaliteediga?

Üheski Harjumaa suplusrannas käesoleval aastal vee kvaliteediga probleeme pole olnud.

Miks ei nõuta avalikes supluskohtades enam riietuskabiinide, tualettruumide ja prügiurnide olemasolu?

Muudatuse mõjul ei kao traditsioonilistest supluskohtadest riietuskabiinid, prügiurnid ega tualetid, sest praktiline elu on näidanud, et supluskohtade valdajad on motiveeritud oma supluskohad puhtana hoidma ja piirkonna elanike heaolu tagama.

Nii näiteks on mitmes supluskohas ka rannavalve, mis ei ole määrusega nõutud. Lisaks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt omavalitsusüksuse ülesanne korraldada vallas või linnas muu hulgas heakorda ja jäätmehooldust.

Pigem annab muudatus paindlikkuse, et ka vähem võimekad valdajad saaksid oma supluskohas suplusvee ohutuse tagada. Muudatus on kooskõlas suplusvee direktiiviga, mis ei nõua supluskohas tualettruumide, riietuskabiinide ega prügiurnide olemasolu.

Millised Harjumaa suplusrannad on varustatud vetelpäästega?

Rannavalve on Harku järve, Kakumäe, Pelguranna, Pikakari ja Pirita supluskohtades.

Kes vastutab inimeste turvalisuse eest ülejäänud Harjumaa suplusrandades?

Ülejäänud Harjumaa randades vastutavad kodanikud enda ja vajadusel oma lähedaste esmase turvalisuse eest ise.