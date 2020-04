Sarnaselt üldhariduskoolidele ja paljudele ettevõtetele viis Harjumaa Omavalitsuste Liit oma 12 töötajat märtsi keskel üle kaugtööle. Ehkki eriolukorra ajal ei toimu sisuliselt ühtegi HOL-i üritust, nõuab ka sündmuse ärajätmine või ümbertõstmine pingutamist.

“Harjumaa Omavalitsuste Liidu töötajad on kaugtööl kodukontoris alates 16. märtsist 2020 lähtuvalt vabariigi valitsuse ja terviseameti soovitustest,” selgitab HOL-i tegevdirektor Joel Jesse.

“Kaugtöö pikendamise vajadust hindame iganädalaselt sõltuvalt eriolukorra arengutest ja ametiasutuste soovitustest ning uuendame iganädalaselt ka kaugtööl olemise kohta antavat teavet,” jätkab Jesse.

“Oleme kaugtööl seni, kuni olukord seda nõuab, et anda oma panus viiruse leviku piiramisse ning sedakaudu ka ühiskonna normaalse elurütmi kiiremasse taastumisse,” lisab Jesse.

Üritused jäävad ära

12. märtsil ehk eriolukorra kehtestamise päeval võttis HOL vastu otsuse, millega andis suunised ja juhised Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatavate ja rahastatavate ürituste ärajätmise või edasilükkamise kohta.

Otsuse aluseks oli terviseameti poolt juba 9. märtsil antud soovitus riskirühma kuuluvatel isikutel vältida avalikel ja suurüritustel osalemist.

HOL jätab ära või lükkab vähemalt 15. maini edasi kõik lastele või eakatele suunatud üritused, samuti enam kui 100 osalejaga üritused, mis on Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatavad või täielikult rahastatavad.

Seetõttu jäeti ära märtsikuusse kavandatud Harjumaa venekeelne laulu- ja kultuurisündmus “Georg Ots – 100”, Harjumaa keskkoolide ja gümnaasiumideastme õpilaskondade mälumäng “Mõttemeister”, Harjumaa kooliteatrite festival 2020, kirjanduspäev 4. klasside õpilastele, Harjumaa vene keele õpetajate metoodiline õppepäev “Õpetajalt õpetajale”, 8. klasside ingliskeelsete õppemängude loomise võistlus ja

Harjumaa teatripäev

Aprillis jäävad ära 3. geograafia teemapäev Harjumaa koolide 8. klassidele, Harjumaa vene keele konkurss “Meid juhendab rukkilill: Eesti-Valgevene”, 3. klasside inglise keele õpilasüritus LISTEN UP 2020, inimeseõpetuse teemapäevad, Harjumaa hariduse infopäev ja 7. klasside meeskondlik GPS maastikumäng teemal “What is the UK famous for”.

17. ja 18. aprilliks kavandatud Harjumaa laululaps 2020 seevastu lükati edasi 6. ja 7. novembri peale. “See on vabariikliku sündmuse eelvoor. Me ei saa ilma oma maakonna sündmust korraldamata saata lapsi edasi vabariiklikku etappi, mida korraldab Eesti televisioon järgmisel aastal,” selgitab HOL-i kultuurinõunik Ruth Jürisalu.

“Kaugtöö ajal kodukontoris ei ole siiani midagi tegemata jäänud, kuna kõik tööks vajalik on kodukontoris olemas.”

23. maiks kavandatud Jõelähtme-Kuusalu laulu- ja tantsupidu “Allikat kuulates” jällegi ei toimu, ära jääb ka 6. juuniks plaanitud “Põlvkondade pidu”, ehkki siis peaks eriolukord praeguste kavade kohaselt läbi olema. “Iga sündmus vajab ettevalmistavat perioodi. Ükski sündmus ei toimu laks hetkest,“ põhjendab Jürisalu.

“Korraldajad leiavad sündmuste ärajäämisel ka uusi lahendusi. Näiteks Kehra gümnaasium korraldas maakondliku mälumängu veebis,“ teab HOL-i haridusnõunik Maria Mägar.

Aktiivsus kodus

HOL-i töötajad ei istu kodus jõude. Jürisalu sõnul on tal kodukontoris rabelemist kogu aeg. “Samamoodi nagu sündmuse korraldamine, on selle sündmuse ärajätmine igapäevane töö nagu kõigi muude lepingutega,“ arvab ta. Lisaks nõustab Jürisalu rahvakultuuri keskuse ja kultuurkapitali kaudu antavaid projektitoetusi.

“Kodukontoris saab loomulikult e-keskkondades asju ajada alates kirjavahetusest, lõpetades koosolekutega. Ära on jäänud ikkagi otsesed üle-harjumaalised kokkusaamised nii õpilaste kui ka õpetajate ja juhtide poolt,” selgitab Mägar.

“Kaugtöö ajal kodukontoris ei ole siiani midagi tegemata jäänud, kuna kõik tööks vajalik on kodukontoris olemas,” arvab HOL-i kohaliku omaalgatuse programmi peaspetsialist Maret Välja.

“Meil on kaugtöö jaoks kõik vahendid olemas, sealhulgas kasutame elektrooniliste koosolekute korraldamiseks Microsoft Team e-keskkonda. Igapäevaste tööülesannete täitmine on võimalik ka kaugtööna, kuid kõik plaanitud kokkusaamised jäävad tulenevalt eriolukorra raames kehtestatud liikumispiirangutest ja ürituste toimumise piirangutest ära,” selgitab Jesse.

“Loodame, et mais hakkab ühiskonna tavapärane elukorraldus taastuma ning ka Harjumaa Omavalitsuste Liidu töötajad saavad tavapärasesse töörütmi naasta. Arvestame selles osas valitsuse ja terviseameti antavaid juhiseid ja soovitusi. Tõenäoliselt saavad koroonaviiruse järelmõjud olema pikaajalised, pidades silmas majanduse taastumist,” arvab Jesse.

Praeguse hetke seisuga ükski HOL-i 12 töötajast koroonaviirusesse nakatunud ei ole.