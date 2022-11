Laste kingisoovidega inglipuud on üleval paljudes Maxima kauplustes üle Eesti. Vaata ka www.maxima.ee/inglipuu .

Harjumaa maakonna Inglipuud koos kingisoovidega on üles seatud viies kaupluses: • Keila Maxima X (Tallinna mnt 25), • Saue Maxima X (Kuuseheki 2, 2A), • Paldiski Maxima X (Rae 14B, 14C), • Maardu Maxima XX (Altmetsa 1, Muuga 110) ja Maxima XX (Keemikute 2).

Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses Inglipuult üks inglike lapse nime ja sooviga, kelle jõuluunistust tahad täita ja osta talle kingitus. Kingituse saab üle anda pakkimata kujul kas poe infoletti või kassasse, kust Maxima selle juba õigeaegselt lapseni toimetab. Märkame ja hoolime ning täidame üheskoos laste soovid Inglipuul. Suurim tänu on siiras rõõm lapse silmades ning uskuge – kõik hea tuleb ringiga teile tagasi.

Inglipuud, millel ripuvad laste jõuluunistused, asuvad 48 Maxima kaupluses üle Eesti. Igal aastal pannakse Inglipuud üles ka Maxima kontorisse, et ka ettevõtte enda töötajad saaksid omalt poolt lastele jõulurõõmu valmistada. Iga hooliv eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul olevale lapsele soovitud kingituse ajavahemikus 22. november–11. detsember.

Kogu Harjumaa peale on selliseid lapsi, kelle kingisoovi Inglipuudelt leiab, ligi kakssada.

Ka sel aastal kogus Maxima koostöös Harjumaa maakonna sotsiaaltöötajate ning Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku just nende laste jõulusoovid, kelle peredel puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud jõulukingituse tegemiseks.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)