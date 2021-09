17. oktoobri hilisõhtuks selgub, miline on Harju maakonna (Tallinnata) volikogude koosseis aastatel 2021–2025. Harju Elu uuris esitatud nimekirju ning arvestas kokku kandidaatide arvu ning konkurentsi ühele kohale. Samuti sõelus leht välja valiku kandideerivatest prominentidest.

Anija vald

Oma nimekirjaga Anija vallas osalevad Eesti Keskerakond (23 kandidaati), Eesti Reformierakond (15), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (15), Isamaa erakond (1) ja valimisliit Anija Ühendus (18) ning üks üksikkandidaat. Kokku osaleb valimistel 173 kandidaati ja mandaatide arv volikogus on 19.

Ühele kohale on kandidaate 9,1.

Tuntumatest nimedest on nimekirjades telemees ja endine riigikogulane Tanel Talve, sporditegelane Toomas Tõnise, aasta põllumees 2020 Kaja Piirfeldt, samuti tuntud kohalikud poliitikud, mitmekordne vallavanem Riivo Noor ja volikogu juht Jaanus Kalev.

Harku vald

Vallas kandideerib seitse erakonda ja üks valimisliit. Üksikkandidaate ei ole.

Eelmisel korral kandideeris kokku 128 inimest, sel korral 110. Neil valimistel kandideerivad teiste seas ka erakond Eesti 200 (5 kandidaati) ja Eestimaa Rohelised (2). Keskerakonna nimekirjas oli 2017. aastal 12 kandidaati, sel korral 6; Isamaa nimekirjas oli 2017. aastal 42 kandidaati, sel korral 27; Reformierakonnal vastavalt 26 ja 32 kandidaati; sotsiaaldemokraatidel vastavalt 9 ja 7 kandidaati. Kasvanud on EKRE nimekiri, vastavalt 11 ja 15 kandidaati.

Valimisliidu Harku Liit nimekirjas oli 2017. aastal 23 kandidaati, sel korral on 16.

Valitakse 21 volikogu liiget, 110 kandideerib. Ühele kohale kandideerib 5,2 inimest.

Tuntumad nimed on muusik Hardi Volmer ja näitleja Tõnu Oja (Sotsiaaldemokraatlik erakond), poliitik Erik Sandla (Isamaa), ettevõtja Priit Kotkas (Harku Liit) jt.

Jõelähtme vald

Vallas kandideerib kokku 67 kandidaati. Pikim nimekiri on Reformierakonnal 25 kandidaadiga, järgnevad sotsiaaldemokraadid 18 ja EKRE 11 kandidaadiga. Tunduvalt väiksemate nimekirjadega on väljas Keskerakond (4), Eesti 200 (4) ja Isamaa ühe kandidaadiga. Nimekirjadega pistab rinda üksikkandidaat Merike Peterson.

Jõelähtme valla volikogus on 17 kohta, ühele kohale kandideerib 3,9 kandidaati.

Tuntumatest nimedest on nimekirjades kauaaegne poliitik Andrus Umboja (Reformierakond).

Keila linn

Keila linnas osaleb valimistel 96 kandidaati. Ehk üks kandidaat enam kui neli aastat tagasi.

Enda nimekirjadega osaleb viis erakonda: Reformierakond (37 kandidaati), Keskerakond (10), Sotsiaaldemokraatlik erakond (20), Isamaa (9) ja EKRE (5). Samuti ka valimisliit Sõbralik Keila (15 kandidaati).

Keila linnavolikogus on alates oktoobrist senise 19 asemel 21 liiget. Ühele kohale on kandidaate 4,6.

Tuntud persoonidest kandideerivad teiste hulgas riigikogu liige Timo Suslov, tema kaksikvend Tanel Suslov, endine linnapea Mati Õunloo, arst ja endine volikogu esimees Andrus Loog, arst ja kergejõustiklane Lea Vahter ning ettevõtja Anneli Pärlin.

Kiili vald

Vallas kandideerib kaks valimisliitu ja kolm erakonda. Nii valimisliidul Kiili Arenema kui ka Kiili Külade Ühendus on kummaski 20 kandidaati. EKRE on väljas seitsme, Reformierakond kolme ja Keskerakond ühe kandidaadiga.

Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arv on 17. Seega kandideerib ühele kohale kolm kandidaati.

Tuntumatest inimestest kandideerib Kiili vallas riigikogu liige Paul Puustusmaa (EKRE), poliitik Aimur Liiva ja ajaloolane Ardo Niinre (Kiili Külade Ühendus).

Kose vald

Kose vallas on kokku 136 kandidaati. 17 kandidaati valimisliidus Uus Aeg, 54 kandidaati valimisliidus Meie Vald Kose, 40 kandidaati valimisliidus Kogukond Ühendab. Ainsa erakonnana on Kosel väljas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 25 kandidaadiga.

Ühele kohale on kandidaate 7.

Kuusalu vald

Kuusalus kandideerib 119 kandidaati. Esindatud on Eesti Reformierakond, Eesti Keskerakond, EKRE ning kolm valimisliitu. Tuntumatest nimedest jäid Kuusalu kandidaatide seas silma kirjanik Mihkel Tiks, kokk Rain Käärst, ristsõnade koostaja Arko Okk ja Loksa linnapea Värner Lootsmann.

Loksa linn

Loksa linnas on tänavu kokku 43 kandidaati (2017. aastal oli 46). 2021. aasta valimistel ei ole väljas Isamaa erakonda (kandideeris aastal 2017) oma nimekirjaga. Nii 2017. kui ka 2021. aastal osaleb Loksa linnavolikogu valimistel Eesti Keskerakond.

Loksa volikogus on 15 kohta, seega kandideerib ühele kohale 2,9 kandidaati.

Lääne-Harju vald

Vallas osaleb valimistel kolm erakonda. Need on Isamaa (7 kandidaati), Reformierakond (23) ja EKRE (8). Samuti ka valimisliit Ühendus, kus kandideerib 40 inimest. Üksikkandidaate tänavu pole.

Kokku kandideerib seekord Lääne-Harjus volikogu valimistel 78 naist ja meest, mis on veidi vähem kui neli aastat tagasi.

Vallavolikogus on 21 liiget. Ühele kohale on kandidaate 3,7.

Üle-eestiliselt tuntud persoone ei kandideeri. Küll aga on nimekirjades endine Paldiski linnapea ja volikogu esimees Kaupo Kallas ning endine Keila linnapea Ago Kokser. Loomulikult ka praegused vallajuhid Külli Tammur ning Jaanus Saat.

Maardu linn

Maardu linnas on kandideerimas kaks valimisliitu ja neli erakonda. Nimekirja pikkuselt edestab teisi kindlalt Keskerakond (60 kandidaati), järgneb Sotsiaaldemokraatlik erakond (11), EKRE (4) ja Reformierakond kahe kandidaadiga. Uus tegija poliitmaastikul on valimisliit Maardu Hääl, mis koondab 20 kandidaati, edestades kogenud konkurenti – valimisliitu Meie Maardu, kuhu kuulub 16 kandideerijat.

Kokku kandideerib kohalikel valimistel Maardus 113 inimest. Et Maardu volikogus on 23 kohta, siis kandideerib ühele kohale 4,9 kandidaati.

Tuntumatest isikutest kandideerib Keskerakonna nimekirjas Maardu praegune linnapea Vladimir Arhipov.

Raasiku vald

Raasiku vallas kandideerib nendel valimistel 59 kandidaati (2017. aastal oli 66 ja 2013. aastal 65).

Raasikul on kaks valimisliitu, kaks erakonda, neist Keskerakond küll ainult ühe kandidaadiga, ja üks üksikkandidaat. Üksikkandidaat on teist korda Aruküla kultuuriseltsi tegevjuht Garina Toomingas. Tuntumatest inimestest on nimekirjas Raasiku mitmekordne vallavanem, HOL-i esimees ja endine riigikogu liige Andre Sepp.

Raasiku valla volikogus on kohti 17. Seega kandideerib ühele kohale 3,47 kandidaati.

Rae vald

Rae vallas kandideerib valimistel kuus erakonda. Need on Keskerakond (15 kandidaati), Reformierakond (38), Isamaa (24), Eesti 200 (12), Sotsiaaldemokraatlik erakond (25) ja EKRE (17).

Kokku esitati 108 kandidaati. Registreerimata jäeti üks nõuetele mittevastav üksikkandidaat, üks kandidaat aga registreeriti. Seega pürib volikogusse 107 inimest.

Rae vallavolikogus on 25 liiget. Ühele kohale on kandidaate 4,28.

Tuntud persoonidest on kandidaadid teiste hulgas riigikogu liige Mart Võrklaev, endine mitmekordne vallajuht Raivo Uukkivi, endine riigikogu liige Tõnis Kõiv, Vabadusvõitluse muuseumi rajaja Johannes Tõrs ning Soome eruohvitser Antti-Pekka Mustonen.

Saku vald

Vallas kandideerib viis erakonda ja kolm valimisliitu. Ehk siis Reformierakond (20 kandidaati), Keskerakond (4), Isamaa (9), Eesti 200 (4) ja EKRE (5). Valimisliitudest Väikelinn Saku (23), valimisliit Kodu (16) ja valimisliit Roheline Saku Vald (33).

Kandidaate on tänavu kokku 114 ehk kolme võrra rohkem kui aastal 2017.

Saku vallavolikogus on alates oktoobrist senise 19 asemel 21 liiget. Ühele kohale on kandidaate 5,4.

Volikogusse pürivad teiste hulgas põllumajandusteadlane Viive Rosenberg, eksminister Mart Opmann, majandusteadlane Ivar Raig ning psühholoog Avo-Rein Tereping.

Saue vald

Saue vallas kandideerib kohalikel valimistel oma nimekirjaga kuus erakonda ja üks valimisliit. Need on EKRE (13 kandidaati), Sotsiaaldemokraatlik erakond (17), Reformierakond (18), Eesti 200, Isamaa (37), Keskerakond (28) ja valimisliit Koostöö – Meie vald.

Lisaks kandideerib ka üks üksikkandidaat.

Kokku on kogu suures Saue vallas kandidaate 132. See on vähem kui neli aastat tagasi. Toona soovis ühineva omavalitsuse volikogusse 181 inimest.

Saue vallavolikogus on 27 liiget. Ühele kohale on kandidaate 4,9.

Tuntud persoonidest on kandidaadid muu hulgas riigikogu liige Madis Milling, siseminister Kristian Jaani, endine riigi peaprokurör Lavly Perling, mõisaomanik Sulo Muldia ning põllumees ja ettevõtja Juhan Särgava.

Viimsi vald

Viimsi vallavanem Illar Lemetti sõnul kandideerib tänavu 70 uut inimest ja 74 kandideerisid ka eelmisel korral.

Kõige rohkem tuntud ja tunnustatud inimesi on Reformierakonna nimekirjas. Esikolmiku moodustavad endine Eesti peaminister ja Euroopa Komisjoni asepresident, praegune riigikogu liige Siim Kallas, presidendikantselei protokolliülem Riina Aasma ja varem riigiasutusi ja kantslerina ministeeriumit juhtinud ning praegu vallavanema ametis olev Illar Lemetti.

Samasse nimekirja kuuluvad veel riigikogu liikmed Aivar Sõerd ja Marko Mihkelson, tuntud spordivaldkonna eestvedajad Jaak Salumets ja Martin Reim, doktor Ivo Saarma, oma valdkonnas väga hästi tuntud haridustegelased Leelo Tiisvelt ja Ilona Säälik, tuntud ettevõtja, külavanem ja kogukonnaürituste korraldaja Siiri Visnapuu ja paljud teisedki tuntud inimesed.

Eesti Keskerakonna nimekirjast tuntakse kõige paremini ilmselt saatejuht Erkki Sarapuud, erakond Eesti 200 nimekirjast näitlejat Nikolai Bentslerit ja lauljat Raul-Stig Rästat, valimisliidust Vali Viimsi sotsiaaldemokraati ja toidublogijat Pille Petersood ja Isamaa erakonna nimekirjast ELVI-i asedirektorit Jan Treid, endist riigikogu liiget Mari-Ann Kelamit ning olümpiamedalisti Toomas Tõnistet.

Kokku kandideerib 144 inimest, kohti on 21 ehk 6,8 inimest ühele kohale.