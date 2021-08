Viimastel aastatel on Harjumaa käsitööhuviliste seas märgata järjest suuremat ja kasvavat huvi käsitööringide, -kursuste ja õpitubade vastu.

Nii saigi Harjumaa käsitööpäevade traditsioon taas ellu kutsutud. Juulikuu neljandal nädalavahetusel toimusid Harjumaa käsitööpäevad Kose vallas Ravila mõisas.

Ravila mõis on rohkem tuntud kultuuriürituste korraldajana, kes korraldab kontserte, konverentse, festivale, kultuurikohvikuid, laulu- ja tantsustuudioid, aga samuti võib seda pidada ka kunsti- ja käsitöömõisaks, sest aasta ringi toimuvad siin keraamika- ja kunstistuudiod nii täiskasvanutele kui ka lastele, samuti näitused, õpitoad ja koolitused.

Kahe päeva jooksul oli käsitööhuvilistel võimalik osa võtta õpitubadest, vaadata põnevaid näitusi, saada juurde uusi oskusi ja käsitöövõtteid.

Lisaks traditsioonilistele õpitubadele oli võimalik seekord kaasa lüüa ka käsitööleiva õpitoas. Ajendi sellist õpituba korraldada andis üha suurem huvi leivategemise vastu, aga ka käimas olev Põhja-Eesti maitsete aasta. Ravila mõis on pälvinud Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise ja lööb kaasa maitsete aasta ürituste sarjas, mistõttu saigi ühendatud kaks asja: käsitööpäev ja leivategu.

Üha suuremat huvi tuntakse ka keraamika vastu ja seetõttu korraldati õpitube lastele ja täiskasvanutele. Kõige populaarsemaks kujunes keraamilise kausi valmistamise õpituba ja endiselt on lemmikuks pitsimustriga kausikesed. Keraamika õpitubade võlu seisneb selles, et seal ei saa midagi valesti minna, kõik saavad sellega hakkama, see õnnestub alati ja kõik esemed, mis glasuuritakse, on alati imekaunid.

Käsitööpäevadel osalejatel oli võimalik vaadata kodalukkude näitust LUKKsus ja Kose kihelkonna meistrite töid.

Eesti rahvakunsti ja käsitöö liit on kuulutanud aasta 2021 käsitöö meeste aastaks. Selle üks eesmärk on tuua mehi välja oma käsitööoskusi jagama, teine eesmärk on inspireerida noori rohkem käsitööd tegema.

Kose kunsti ja käsitöö selts korraldab käsitöö meeste aasta 2021 käigus hulganisti õpitube ja koolitusi, välja on kuulutatud konkurss “Meie meeste käsitöö 2021” (tähtaeg oktoober 2021), mis kutsub üles meeste käsitööga tutvuma juba varases lasteaiaeas, aga ka selle viljelemisega kuni kõrge eani välja. Võttes osa õpitubadest, kursustest, konkurssidest ja näitustest, õppides ja jagades ise oma oskusi – nii elavad meie meeste käsitöötraditsioonid edasi põlvest põlve.

Käsitööpäevi toetasid kultuurkapital, rahvakultuuri keskus ja Ravila mõis.