Enne jaanitule süütamist veendu, et sinu hoolega kogutud lõkkematerjali vahele ei ole keegi pesa teinud. Et õnnetust ennetada, tõsta lõke teise kohta, nii ei saa keegi tahtmatult viga. Järgi ka tuleohutusreegleid, ära jäta lõket järelevalveta! Tuld valva kainelt!

Anija vald

• 23.06 kell 18.00 jaanipäev Kehra staadioni puhkealal. Muusikat mängib ansambel Alaska, esineb naisrahvatantsurühm Kadrel. Lapsi lõbustavad näomaalingud, ponisõit, batuut. Tasuta.

• 23.06 kell 19.00 jaanituli Voose külaplatsil. Laval naisrühm Alavere Annid ja ansambel Viiser, lastele sportlikud mängud. Tasuta.

• 24.06 kell 19.00 jaanituli Alavere pargis. Muusikat mängib ansambel Talent, sportlikud mängud lastele. Tasuta.

Harku vald

• 19.06 kell 19.00 laste jaanituli Kumna kultuuriaidas. Päevajuht Pipi, kultuuripärandit hoidvad tegevused lastele, meisterdamine ja võistlused, ponisõit, Harku elanikkonnakaitse meeskond tutvustab päästetehnikat ja kriisivarustust, karussell, skyjumping, elektriautod ja näomaalingud.Tasuta.

Jõelähtme vald

• 22.06 kell 19.00 jaaniõhtu Lool Pirita jõe äärsel jaanituleplatsil. Õhtujuht Ivar Kaldam, peaesineja Elumees. Lapsi lõbustab Merros stuudio ja näomaalija. Esinevad JJ-Street, Loo neiud, Jõelähtme muusikakooli õpilased. Tasuta.

• 23.06 kell 18.00 võidutule jagamine ja jaanituli Jõelähtme rahvamaja juures. Õhtujuht Meelis Sarv, tantsumuusikat mängib Reliikvia. Tasuta.

• 23.06 kell 19.00 jaanituli Kostivere külaplatsil. Õhtujuht Tõnu Einasto, rahvuslikke laule ja pillilugusid mängivad Toivo ja Elvis, taustamuusika eest hoolitseb Via Baltica. Jaaniõhtu rongkäik, vibumängud, näomaalingud, batuut, lõbusad jaanimängud. Tasuta.

• 23.06 kell 20.00 jaanituli Ihasalu poolsaarel Neeme külaplatsil. Tantsuks mängib Raul Sepper duo. Tasuta.

• 24.06 kell 16.30 jaanituli Liipa talus. Jaanimeeleolu loovad Ott Lepland ja Karl-Erik Tamme, tegevusi ka pere pisimatele. Pilet 10,9 €, perepilet 25,9 €.

Keila linn

• 19.06 kell 14.00–20.00 Suvise pööripäeva tähistamine Harjumaa muuseumi õuel. Esinevad Keila kollektiivid, kontsertetendus, simman ansambliga Maatasa, mitmed töötoad, tegevused suurtele ja väikestele. Tasuta.

Kiili vald

• 22.06 kell 20.00 jaanituli Kiili pargis. Õhtut juhib Gert Uuetoa, muusikat mängib Margit Tali Bänd. Tasuta.

Kose vald

• 22.06 kell 18.00 jaanituli Kose lauluväljakul. Peaesineja Cascada Saksamaalt, Terminaator, Shanon, Curly Strings, Karl Erik Taukar ja Marju Länik. Atraktsioonid suurtele ja väikestele, jaanimängud ja võistlused, alad lastele ja emadele koos väikelastega, Tre raadio otsestuudio. Pilet kohapeal 25 €.

• 23.06 kell 19.00 jaanipidu Kose-Uuemõisa mõisapargis. Tantsurütme loob ansambel Jämm. Lõbusad tegevused lastele ja mõõduvõtmised suurtele, kultuuriprogramm. Tasuta.

• 23.06 kell 19.00 jaanituli Kõuel. Muusika eest hoolitseb ansambel M.T Project ja DJ Vlatz. Avatakse uus Kõue kõlakoda, lahti on ka kohvik. Tasuta.

Kuusalu vald

• 23.06 kell 21.00 jaanituli Valgejõe kiigeplatsil. Tasuta.

Loksa linn

• 23.06 kell 20.00 jaanituli Loksa linnaväljakul. Tantsuks ansambel, avatud ka puhvet. Tasuta.

Lääne-Harju vald

• 22.06 kell 19.00 jaanituli Vasalemma kardirajal. Õhtut juhib Mihkel Tikerpalu, muusikat mängib DJ Mihkel Eller, peaesineja Nancy. Tasuta.

Maardu linn

• 23.06 kell 20.00 jaanituli Maardu gümnaasiumis. Esinevad Maardu rahvamaja kollektiivid ja paljud teised. Tasuta.

Raasiku vald

• 22.06 kell 19.00 jaanituli Aruküla lauluväljakul. Esinevad ansamblid „Audru Jõelaevanduse Punt“ ja „Untsakad“. Mustlas- ja rahvatantsijad. Õhtujuht Ado Kirsi. Jaanimängud, hobused, batuudid, õhupallid, õnneloos. Tasuta.

• 23.06 kell 19.00 jaanituli Raasiku rahvamaja õuel. Esinevad rahvamaja tantsurühmad ja Heli Laulustuudio lauljad. Lasteleastele batuut, näomaalingud, hobused, pehme jäätis, jaaniloos, õuekohvik, murumängud. Üllatus! Tantsuks mängib retroansambel „Everest“ ja DJ Erik. Tasuta.

• 24.06 kell 18.00 jaanituli Peningi mõisapargis . Jaaniõhtut juhib ja tantsumuusikat mängib DJ David Karu. Muusikat mängib Kalmer & Co. Grillimise eest hoolitseb Peningi Grill. Lastele on kohal on Peomiksi mullimeister ja Käpapatrull Chase. Tasuta.

Rae vald

• 22.06 kell 18.00 jaanituli Jüris. Õhtut juhib Arlet Palmiste. Laval 2 Quick Start, Shanon, Anne Veski ja Hellad Velled. Jaanimeeleolu aitavad luua põnevad jaanimängud, meelelahutusala, suur toidu- ja kaubaala. Tasuta.

Saku vald

• 23.06 kell 18.30 jaanituli Metsanurme külaplatsil. Peo tõmbavad käima puhkpilliorkester Saku, ansambel Prime Time ja Piret ning Folksell. Sõidab jaanibuss. Tasuta.

Saue vald

• 22.06 kell 18.00 jaanituli Vanamõisa vabaõhukeskuses. Peaesineja Ivo Linna ja Supernova, meeleoluks mängib muusikat ansambel Triumf, tantsuetendus, lasteprogramm, atraktsioonid ja hobusõit. Pilet 7–10 €

• 22.06 kell 19.00 jaanituli Haiba tiigi ääres. Peaesineja Singer Vinger, peale selle kohalikud tantsukollektiivid. Lõbustust pakuvad jaanimängud, näomaalingud, õnneloos, ponisõit ja batuudid. Tasuta.

• 22.06 kell 19.00 jaanituli Maidla küla seltsimaja lõkkeplatsil. Õhtut juhib Tarmo Lamp, peaesineja ansambel Kapriiz. Lastele esineb teadusteater. Tasuta.

• 22.06 kell 20.00 jaanituli Ääsmäe külaplatsil. Nedsaja küla bänd, õhtut juhtib Mark Kitajev, lõbustavad atraktsioonid. Tasuta.

• 23.06 kell 16.00 jaanituli linna jaanituleplatsil. Esineb laste- ja noorteteater Reky, nahast võtmehoidjate meisterdamine, batuut, hiigelmullid, mängud ja suhkruvatt. Tasuta.

Tallinna linn

• 22.06 kell 12.00 Põhja-Tallinna jaanituli Stroomi rannas. Laval Uku Suviste koos bändiga, meelelahutuslik programm, jaanilaat. Tasuta.

• 22.06 kell 15.00 jaanipidu Harku järve rannas. Päeva juhib Mark Kitajev, laval Groove Coverage, Voldemar Kuslap ja mitmed teised. DJ-de võistlus, lasteala, jaanidisko. Tasuta.

• 23.06 kell 19.00 jaanipäev Eesti vabaõhumuuseumis. Laval Kukerpillid, esineb rahvatantsurühm Viikingid Norrast. Krati valmistamine, pärja punumine, jaanimängud, ennustamine, või valmistamine ja palju muud. Pilet 14–38 €.

Viimsi vald

• 23.06 kell 19.00 jaanituli Viimsi vabaõhumuuseumis. Õhtujuht Erki Sarapuu. Laval Stefan, Marko Matvere. Lõbustusi pakub hobusõit, tegevused muuseumis, külakiik, lambad ja talled. Pilet 10,9–20,9 €.