Harjumaa ja Uusimaa sõlmisid koostöömemorandumi

Vastastikuse mõistmise memorandum allkirjastati Tallinnas aastavahetuse eelõhtul traditsioonilise Harjumaa Balli ajal Estonia teatrimajas. „Ka koostöömemorandumi allkirjastamise koht, Estonia teater on tunnistuseks meie riikide ja piirkondade pikaajalisest koostööst, sealhulgas kultuurivaldkonnas: Soome arhitektide Armas Lindgreni ja Wivi Lönni poolt 20. sajandi alguses projekteeritud teatrihoone on muu hulgas olnud Eesti parlamendi esimene kohtumispaik,“ lisab Andrus Umboja.

„Me loodame, et vastastikuse mõistmise memorandumi alusel koostatav ühine tegevuskava ja koostööprojektid hõlmavad mitte ainult regiooni tasandit, vaid ka ministeeriume, pealinnu ja paljusid teisi osapooli meie piirkondades. Koostööleping on suurepärane jätk meie piirkondade tihedamale koostööle,“ ütles Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Andrus Umboja.

Järgmine samm on koostada vastastikuse mõistmise memorandumi alusel ühine tegevuskava, milles määratakse kindlaks konkreetsed ülesanded. Praktikas keskendub koostöö kogemuste ja teabe vahetamisele ning võimalikele ühisprojektidele. Samuti julgustavad Uusimaa Liit ja Harjumaa Omavalitsuste Liit oma piirkonna omavalitsusi ja teisi partnereid tegema omavahel piiriülest koostööd.

„Uusimaa ja Harju maakonnad pealinnadega on üheskoos atraktiivsemad kui eraldi. Koostööleping tugevdab piirkondade koostööd kaupade ja inimeste liikumise, innovatsiooni ning jätkusuutlike lahenduste valdkonnas,“ ütles Uusimaa Liidu juht Ossi Savolainen.

