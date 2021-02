LEI koodide haldusteenust pakkuv Tallinna ettevõte on nelja aastaga kasvanud oma valdkonnas oluliseks tegijaks ning haldab tuhandete Euroopa ettevõtete LEI koode.

LEI kood on unikaalne identifikaator juriidilistele isikutele ning on oma olemuselt üsna sarnane registrikoodile. LEI koodide andmebaas ongi justkui ülemaailmne äriregister, mis talletab informatsiooni kõigi ettevõtete kohta, kellele on kood väljastatud. Selline globaalne register muudab andmete kontrollimise pankade ja teiste teenusepakkujate jaoks lihtsaks ning suurendab väärtpaberiturgude läbipaistvust.

Baltic LEI alustas LEI koodide väljastamist Eesti ettevõtetele 2017. aastal ning laienes peagi välisturgudele. Ettevõtte tegevjuhi Hendrik Lepa sõnul avastasid nad peagi, et Eesti turg on liiga väike ning haldusteenuse pakkumine ainult kohalikele ettevõtetele ei tasu ennast majanduslikult ära. Uste kinni panemise asemel prooviti laieneda välisturgudele ning juba järgneva aasta alguses alustati tegevust ka Rootsi turul. Tol hetkel oli LEI kood muutunud kõigi ettevõtete jaoks kohustuslikuks ning seetõttu oli pinnas laienemiseks soodne. Peagi suunduti ka teistesse Skandinaavia riikidesse.

Lepp peab ettevõtte edu saladuseks väga hästi ajastatud turule sisenemist ja varakult tehtud investeeringuid infrastruktuuri, mis võimaldasid kiirelt üles ehitada suure kliendibaasi. Tegu on reguleeritud ja kõrge konkurentsiga valdkonnaga ning integratsioonide ehitamine erinevate riikide andmebaasidega ja muude teenusepakkujatega oli Lepa sõnul kriitilise tähtsusega. Suur osa Baltic LEI äriprotsessidest on tänaseks täielikult automatiseeritud ning seetõttu on ettevõtte töötajate arv võrdlemisi väike. LEI koodide haldamise tarkvara on suuremalt jaolt välja töötatud Eesti arendajate poolt ning pakub kiiret ja mugavat andmevahetust erinevate registripidajate ja LEI koodide andmebaasi vahel.

Tänaseks on Baltic LEI halduses üle 25 000 ettevõtte LEI koodi ning nende hulgas on Eesti suuremad ettevõtted, rahvusvahelised kontsernid, riigiasutused ja investeerimisfondid. LEI koodi taotlemiseks tuleb Baltic LEI kodulehel otsida üles oma ettevõte nime või registrikoodi järgi ning ettevõte pärib vajalikud andmed ise Äriregistrist ning töötleb need automaatselt rahvusvahelisele LEI registrile vastavaks. Baltic LEI tegutseb 17 riigis ning igal riigil on eraldi domeen, mis on liidestatud kohaliku äriregistriga. Juhul, kui teie ettevõtte on registreeritud väljaspool Eestit on võimalik Baltic LEI kaudu LEI koodi taotleda ja uuendada.