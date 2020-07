Ühiskondlike objektide kategoorias tunnistati parimaks Keila linna keskpark, mis on tänu uuenduskuurile muutunud avarate kõnniteede ja rohkete istustusaladega ning purskkaevu ja paviljoniga linnaelanike jalutuspaigaks.

Võitnud kodu võlus oma merele avatud vaatega, oskuslikult kujundatud liigirikka aiaga ning põlispuudega, mis sidusid kogu aiaala tervikuks. Temaatiliselt liigendatud suures aias on ruumi nii tiikidele, tarbeaiale kui mõnusale aiamajakesele.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)