President Alar Karis tunnustas Eesti vabariigi aastapäeva eel teenetemärkidega 148 inimest. Autasusid jätkus ka Harjumaale.

„Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks, ettevõtlikumaks,“ kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

„Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,“ rõhutas riigipea.

Valgetähe teenetemärgi 4. klassi saab talupidamise edendaja ning taluliikumise organisatsioonide asutaja Ants Aaman Kuusalu vallast.

Sama teenetemärgi saab Eesti sporthobuse tõuraamatu looja ja aretusseltsi kauaaegne eestvedaja Raigo Kollom Lääne-Harju vallast.

Vabatahtlikest vereloovutajatest, kes on doonoriks olnud üle 100 korra, saab Punase Risti teenetemärgi 5. klassi teiste hulgas vabatahtlik Kaido Taberland Harku vallast.