Lääne-Harju vallas Ristil ehitati ümber ning uuendati spordikompleksi. Rajati suusarada, moodne spordiväljak ning korrastati ka küla ainus “mägi” ehk vana kelgumägi. Kompleks asub ajaloolise Risti koolimaja kõrval.

Milliseid atraktsioone, radasid, spordivahendeid ning muud uus rajatis sisaldab, rääkis Harju Elule valla avaliku ruumi spetsialist Madis Vaikmaa.

Mida uus sportimise ala endast kujutab?

Harju-Ristil rajati kooli juures asunud täielikult amortiseerunud staadionile spordiväljak koos kompaktse terviserajaga. Esimeses etapis valmis kilomeetrine tehismäega terviserada. Kolm kuni neli meetrit lai rada on valdavalt kaetud puiduhakkega. Seda on väga hea kasutada kooli ja lasteaia liikumistundideks (soojendusjooksud, krossijooks, kepikõnd, suusatamise imitatsioonitreeningud, talvel suusatamine).

Rajatud kunstlikku mäge ületab rada kolmel korral. Disainitud on erinevad tõusud, et neil saaks harjutada eri suusasõidu tehnikaid. Üks mäe külgedest on kujundatud kelgumäeks.

Vanast kelgumäest on kujundatud uus suusamägi. Rada läheb sellest üle kolmes kohas. Fotod Madis Vaikmaa

Mägi oli ka varemalt küla ainsa künkana kasutuses kelgumäena, kuid kelgunõlv oli ohtlik ehk täis suuri maakive. Teised mäeküljed olid veel hullemas olukorras . Tihedalt toomingavõsaga kaetud ja täis suuri ohtlikke kivirahne. Tegemist oli vana tehiskünkaga, kuhu kogu ENSV ajal veeti kokku ehitusjäätmeid ja põllukive.

Osaliselt on mäkke veetud ka lammutatud õigeusu koguduse Risti Jumalailmumise kiriku varemed. Seega tegemist oli varasemalt sportlikult kasutatud, kuid ajaga kasutuks tühermaaks muutunud alaga, mis sai äratatud uuele elule.

Mägi oli võimalik ümber planeerida ja laiemaks ehitada tänu võimalusele kasutada eelmisel suvel Harju-Ristile ehitatud EKOY tehase laienduse ehitusalust pinnast.

Kes projekteeris ja planeeris?

Terviseraja ja täiendavate rajatiste paiknemise planeerisin ise. Seda kui murdmaasuusataja ja endine Harju-Risti kooli õpilane. Oma esimesed kelgutamise ja suusatamise kogemused sain just sellel kivisel ja võsastunud mäekünkal üles-alla rassides.

Kogu ala on planeeritud ühtse tervikuna, mis kokku koos juba valmis arendustega moodustab Harju-Risti külas tervikliku sportimise ja aktiivse vaba aja veetmise kompleksi, mis sobib erinevatele kasutajatele.

Kolm kuni neli meetrit lai rada on valdavalt kaetud puiduhakkega. Seda on väga hea kasutada liikumistundideks.

Paralleelselt terviseraja ehitusega projekteeriti ja ehitati alale kunstmurukattega multifunktsionaalne spordiväljak mõõtmetega 32×16 m. Väljakul on võimalik harrastada erinevaid pallimänge (jalgpall, korvpall, käsipall, rahvastepall) ning tulevikus on võimalik lisada huvi korral võrkpalli- ja tennisevõrgud.

Kompleksi on kavandatud tulevikus jõulinnak erinevate jõusaalivahenditega. Lisaks on plaanis taastada vana staadioni kaugushüppe ja heitealade sektorid. Tulevikus on võimalik terviseradu pikendada läheduses olevasse RMK metsa.

Kes aga kogu rajatise valmis ehitas?

Multifunktsionaalse spordiväljaku rajas TipTipTap OÜ. Ehitus algas mullu oktoobris ja lõppes tänavu aprillis. Terviseraja ehitas vald koos haldusettevõttega.

Spordiväljak valmis Leader-programmi toetusega. Projekti kogumaksumus oli 48 593,39 eurot. Sellest toetus oli 40 976,80 eurot ning valla omafinantseering 7 616,59 eurot.

Kulutused terviserajale (hakkekate, pinnase planeerimine, haljastus, infostendid, ligipääsuteed, rajapiirded jms) moodustasid kokku ligi 10 000 eurot.

Küsimused

Valminud on laste mänguväljak Rummul. Kuidas see välja näeb?

Rummule rajati laste mänguväljak oktoobris-novembris. See asub Rummu aleviku keskel Sireli tänava ääres. Projekteeris ja ehitas MoTeh OÜ. Tegemist on kaheksa mänguelemendiga laste mänguväljakuga. Väljakul on väikelaste ala (vanusegrupp 1–4 a), eelkooli ja kooliealiste laste ala (vanusegrupp 5–12 a) ning kiigeala (vanusegrupp 3+).

Vanemate laste ala väljapaistvaim element on 4,5 m kõrgune võrkpüramiid ronimiseks ja kolme platvormiga liumägede ja erinevate elementidega ronimislinnak. Alal asub ka karusell. Väikelaste alal paiknevad mängumajake ja liumäega liivakast, vedrukiiged ja väikelaste kiiged. Kiigealal paikneb suur kiik kolme erineva kiigega, sealhulgas pesakiik. Ehitati välja juurdepääsuteed ja puhkekohad lastevanematele.

Lasteala lähistele on planeeritud ka jõulinnak ja tulevikus Harju-Risti multifunktsionaalse spordiväljakuga sarnane spordiplats.

Millised avaliku ruumi rajatised veel lähiajal vallas ees ootavad?

Rajatakse Karjaküla mänguväljakut, Klooga mänguväljaku laiendus, Paldiski väikelaste mänguväljaku esimene etapp, Paldiski elamusspordi väljak (rulapark), Rummu jõulinnak.

Planeerimise faasis on veel väga mitmeid vabas õhus aktiivset liikumist ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid objekte, millest lähemalt räägiks siis, kui reaalsed ehitustööd on käeulatuses.