1972. aastal valminud Kentmanni 13 majas on töötanud kompartei rajoonikomitee, Eesti Demokraatlik Tööpartei ning Harju maakohus. Alates eelmise aasta lõpust tegutseb seal nelja tärni ärihotell Hestia Hotel Kentmanni.

Hestia Hotel Kentmanni avas uksed 27. detsembril 2019 . Miks ikkagi otsustati Kentmanni 13 maja hotelliks ümber ehitada? “Tänapäevane hotellimudel on üles ehitatud kahele erinevale suunale – kinnisvaraarendus ja hotelliopereerimine,” selgitab Hestia Hotel Groupi tegevjuht Kaisa Mailend.

See tähendab, et Kentmanni 13 hoone ei kuulu hotelliketile, vaid Hestia Hotel Group on sõlminud pikaajalise rendilepingu kinnistu omanikuga.

Hestia opereerib Eestis ja Lätis kokku kümmet hotelli. Neist Eestis paiknevad Kentmanni, Ilmarine, Europa, Seaport, Laulasmaa Spa, Barons, Maestro ja Susi, Lätis Jugend ja Radi Un Draugi.

16 aastat maakohut

Kuidas Kentmanni 13 maja omal ajal ehitati? “Mina töötasin Eesti Projektis. See oli suur projekteerimisorganisatsioon. Teiste hoonete hulgas tuli 1972. aastal tellimus EKP Rajoonikomitee hoonele. Selle ma siis projekteerisin siia. See koosnes töötubadest nagu ikka. Teisel korrusel oli suur saal,” meenutab praeguseks 94-aastane arhitekt Heili Volberg-Raig.

Kentmanni 13 maja nõukogude ajal. FOTO: Eesti Arhitektuurimuuseum

Volberg-Raigi sõnul projekteeriti hoone kiiresti: “Keskkomitee rahaga eriti kokku ei hoidnud. Normaalselt sai projekteerida, normaalselt ehitada. 1972 või 1973 oli ta juba valmis. Võeti kasutusele.”

Maja on näinud nii mõndagi. Näiteks üheksakümnendatel resideerus seal Eesti Demokraatlik Tööpartei, mille justiitsministeerium sundis hoonest lahkuma 1997. aastal.

Aastatuhande vahetusel ehitati Kentmanni 13 hoone ümber Harju maakohtu vajadusi silmas pidades. Ümberehituse projekteerisid arhitektid Reet Valk ja Veronika Valk, ema ja tütar. Harju maakohus alustas seal tööd 2002. aastal.

“Kohtuhoone projekteeriti siia, ilma et ma üldse oleksin teadnudki. Need arhitektid, kes seda tegid, eksisid jämedalt autoriõiguse vastu. Minuga ei kooskõlastatud seda kohtuhoonet üldse,” on Volberg-Raig solvunud.

“Ma sinnakanti ei satu eriti. Sellepärast seda seda hoonet saadi ehitada ka nii, et ma ei märganudki. On raudne reegel, et ümberehitused tuleb kooskõlastada esialgse hoone autoriga,” rõhutab eakas arhitekt.

Võitlus trepi nimel

Alates 2018. aasta suvest töötab Harju maakohus uutes ruumides Lubja 4 majas. Kentmanni 13 hoone ümberprojekteerimine hotelliks algas aasta varem. Olulise panuse andsid arhitekt Ain Kalberg ja sisearhitekt Liina Langemets. Ehituslikud tööd teostas Ehitus5ECO.

“Ümberehitus on soliidne. Kalberg, kes projekteeris hotelli, tuli väga kenasti minuga kooskõlastama,” kiidab Volberg-Raig. Tunnustust jagub ka sisearhitekt Langemetsale puidu kasutamise eest. “Kuidagi soe tunne on. Seda ei ole just kerge saavutada.”

Kentmanni 13 maja oli enne hotelliks ümberkujundamist 5-korruseline kontorihoone netopindalaga 4120 ruutmeetrit. “Remondi käigus lisandus osalise mahuga kuues korrus, mis andis hotellile lisaks 240 ruutmeetrit,” selgitab Mailend.

Volberg-Raigi palvel jäi alles läbi viie korruse ulatuv keerdtrepp. “Selle eest ma pidasin suurt võitlust. Arhitektide Liit tuli ka appi. Hotelliprojekti autor tahtis selle lihtsalt maha lammutada ja ühe tavalise trepi selle asemele teha,” poetab Volberg-Raig tilga tõrva meepotti.

Keerdtrepp. FOTO: Andres Tohver

Keerdtreppi päris endisel kujul säilitada siiski ei õnnestunud. “Ta on muutunud kõvasti. Varem ta oli avatud, palju ilusam kui praegu. Nüüd on lift siia ette pandud,” kurdab eakas arhitekt.

Küll kadus dolomiidiga kaetud teise korruse saal. Selle asemel on nüüd koridor ja numbritoad.

92 numbrituba

Kui palju maja ümberehitamine hotelliks ikkagi maksma läks? “Hoone ümberehituse finantseerimine on kokkuleppe kohaselt kinnistuomaniku kanda. Ümberehituse lõplik maksumus on veel lahtine ja täpseid summasid ei soovi hetkel välja tuua,” teatab Mailend.

Hestia Hotel Kentmanni vastuvõtujuhina töötab Evelin Jussi, kelle varasemad kogemused pärinevad Suurbritanniast, samuti Swissôtel Tallinnast. “Hestia on tulekoldejumalanna. Me üritame inimestele kodusoojust luua, et reisivatel inimestel, kes on kodust eemal, oleks hotelli tulles kodune tunne,” ütleb Jussi.

Kui Harju maakohus hoidis keldris oma arhiivi, siis praegu on seal mullivanniga spaa, aurusaun, soome saun, istmesoojendusega lamamistoolid ja jõusaal. Mullivanni mahub kuni 12 inimest.

Vastuvõtujuht Evelin Jussi Hestia Hotel Kentmanni mullivanni juures. FOTO: Andres Tohver

Esimesel korrusel paikneb restoran Aus, kus peakokana askeldab Indrek Nuut. “Kui pühade ajal oli täismaja, siis hommikusöögist võttis osa 200 inimest,” räägib ta.

Kokku töötab köögis üheksa inimest. “Esimene kokk tuleb tööle nädala sees kell viis hommikul. Õhtul kell üksteist-pool kaksteist paneme köögi kinni,” selgitab Nuut. Külastajate lemmikroogade osas tuleb üllatav vastus: “Burgerid lähevad väga hästi, samuti Burgundia pada põdralihaga.”

Et numbrituba mahutab tavapäraselt kaks inimest, arvestab hotell kuni 184 külastajaga, kuid lisavooditega saab külastajate arvu vajadusel tõsta. Tubade suurus ulatub 18 ruutmeetrist 49 ruutmeetrini. Kuus kõige suuremat on arvel sviitidena.

Alates 70 eurost

Ööbimine Hestia Hotel Kentmannis algab 70 eurost ulatudes 400 euroni. “Kuna me avasime hotelli pühade ajal, siis meie esimese nädala täituvusprotsent oli lausa üle 90 protsendi,” rõõmustab Jussi.

“Nüüd on olukord rahulikum. Hetkel on täituvus alla 50 protsendi, aga eks ta hakkab jälle vaikselt tõusma,” loodab vastuvõtujuht.

Hestia Hotel Kentmanni tullakse nii ida, põhja kui lääne poolt. “Nädalavahetusel on meil pigem rohkem turiste, nädala sees pigem rohkem korporatiivkliente,” selgitab Jussi.

Vanalinna on hotellist 1,6 kilomeetrit. “Kui siit Kentmanni tänava lõppu kõndida, siis me oleme juba Vabaduse väljakul. Asukoht iseenesest on väga hea,” kiidab Jussi.

Hotelli üheks läbinaabriks on rangeid turvameetmeid kasutav Ameerika Ühendriikide saatkond. Kuidas see mõjutab?

“See on pigem kaasaaitav tegur. Eriti rahvusvahelisele turistile on see positiivne üllatus, kui nad näevad politseiautosid ja kui nad näevad Ameerika lippu lehvimas. Loomulikult parkimisega on meil siin tänaval probleeme. Kuna tegu on tupiktänavaga, siis ligipääs hotellile on pisut keerulisem, kui võiks olla,” arvab Jussi.