Maakonna kultuurikorraldajate liit (HKL) loodi küll juba 16 aastat tagasi ehk 12. mail 2005, kuid pikalt väldanud koroonatõbi ja piirangud lükkasid tähistamise pidevalt edasi. Seega sai 15. sünnipäeva pidada alles tänavu 8. juunil väljasõiduga Eesti vabaõhumuuseumisse.

“Ühenduse loomise eesmärk oli koondada Harju maakonna omavalitsustes kultuuritööga tegelevaid spetsialiste, kultuuriasutuste töötajaid, kultuuriteenuseid pakkuvate mittetulundusühingute liikmeid ning teisi kultuurielu arendamisest ja toetamisest huvitatud juriidilisi ja füüsilisi isikuid ning on ellu kutsutud soovist ja vajadusest kaasa rääkida kultuuripoliitika väljatöötamisel ning elluviimisel regionaalsel tasandil,” seisab liidu kodulehel.

“See oli aastal 2005 esimene maakondlik kultuurikorraldajate liit. Üle-eestiline ühendus loodi hiljem,” meenutab HKL-i üks asutajaliige Riin Kivinurm.

Alates tänavuse aasta 13. maist on HKL-il ka uued vedajad. Juhatusse kuuluvad Pille Kippel, Katrin Sassi, Kerli Sild, Ingrid Novikova (juhatuse esimees), Ulvi Rand, Peep Raun ja Kalle Erm. Nende volitused kestavad kolm aastat. Esimest korda sai HKL ka nõukoja, kuhu kuuluvad Marianne Rande, Riin Kivinurm, Reet Suurkask, Margit Eerik ja Irina Pärila.

Prangli elav kultuurisuvi

Milline on aga pikalt oodatud ja loodetud suvi omavalitsustes? Viirus on lõpuks taganenud ning korraldada saab peaaegu kõike.

Viimsi valla Prangli rahvamaja juht Külli Talmar ütleb, et saare kultuurisuvi on elav. Põhiline uudis on suur suvelavastus “Mis sa ilma paadita teed?”, mille esietendus on 26. juunil. “Lavastus on Väike-Pranglist ehk Aksi saarest. Seal elas huvitav mees August Luusmann, kes tegeles kümnete asjadega,” ütleb Talmar.

Villu Veski Viimsist õnnitleb kultuurijuhte Ingrid Novikovat, Kerli Silda ning Irina Pärilat.

Nii tegi Aksi mees kokku 500 päevapilti, mis on väga suur kogus. Näiteks Johannes Pääsuke jõudis lühikese elu ajal teha tuhatkond pilti. “Rannarahva muuseum tõi Prangli rahvamajja ka vastava näituse. Lisaks kogus August Eesti rahva muuseumile vanavara, uuris merede soolsust ja nii edasi,” loetleb Talmar.

Lisaks oli Aksi mees suurepärane muusik, kuigi ta polnud seda ala kunagi õppinud. Aksil ehitati oreleid ja harmooniumeid. Taludel olid laed kõrgemad, et tubadesse mahuksid ikka muusikariistad sisse. “Saarel oli viis talu, millest kolmes olid orelid. Ja loomulikult ehitas kogu Aksbergide suguvõsa paate.” Lavastuses teevad muu hulgas kaasa lauljatar Kelli Uustani, Raivo Mets ja ansambel Robirohi. Etendust mängitakse juunis ja augustis.

Lisaks on saarel plaanis ansambli Shanon kontsert, kalurite päev ning 26. augustil peetakse Eestiranna mälestuspäeva.

Sauel perepäev ja kodukohvikud

Saue kultuuri- ja huvikeskuse juhi Ede Teinbasi sõnul ei jää vallas kultuur puhkusele, kuigi enamik ametnikest ja kultuurirahvast suvel puhkavad.

“Valla kultuurikorraldajad toimetavad valla igas nurgas. Tulemas on jaanipäevapeod, kohvikutepäevad ja suvekontserdid,” lubab Teinbas.

Saue linnas asendab klassikalist jaanipäevapidu seekord 23. juuni perepäev. Jaanipeod on tulemas 19. juunil Riisiperes ja 22. juunil Haibas.

“Kohvikutepäeva sarja avab 3. juulil Laagri kohvikutepäev, 14.–15. augustini toimuvad traditsioonilised Nissi kihelkonna kohvikutepäevad Riisiperes, Turbas ja Lehetus. Suvekohvikute sarjale paneb punkti 29. augustil aset leidev Saue linna 28. sünnipäev ja kohvikutepäev,” loetleb Ede Teinbas.

Kultuurirahvas vabaõhumuuseumi setude talus. Fotod Allar Viivik

Suve juurde kuuluvad ka vabaõhukontserdid. Laagris Teemandi promenaadil toimuvad mõnusad tasuta suvekontserdid igal juulikuu kolmapäeval. Ka Riisiperes ja Haibas on oodata südasuvekontserte.

Täpsema info saab valla kodulehelt või Saue kultuuri- ja huvikeskuse Facebooki lehelt.