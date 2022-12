Kinnisvaraarendaja Harju KEK hakkab sel kevadel ehitama Keilasse suuremahulist kogukonna-, meelelahutus- ja kaubanduskeskust, kuhu on muu hulgas planeeritud kino, spordikeskus, mitmed söögikohad, toidumarket ja muud kauplused. Sellest soovitakse kujundada kogu Harjumaa lääneosa elanike vaba aja veetmise koht.

Harju KEK investeerib Keila Kogukonnakeskuse arendusprojekti 30 miljonit eurot, et sellest kujuneks linna uus maamärk ja värav. Keskus ehitatakse Paldiski maanteele, kunagise legendaarse Harju KEK-i peamaja asemele, tervisekeskuse ja Keila kooli kõrvale, vaid sajakonna meetri kaugusele Tallinna ringteest.

Harju KEK-i tegevjuhi Janek Lehtmetsa sõnul on Keila Kogukonnakeskuse rajamise ootusest ja vajadusest räägitud juba aastaid, sest hubasest aedlinnast Keilast on saanud kogu Harjumaa lääneosa tõmbekeskus, mille elanikkond aasta-aastalt suureneb.

„Keila ja kogu Lääne-Harjumaa vald on väga suure arenguperspektiiviga piirkond. Võib julgelt öelda, et suurima potentsiaaliga Eestis nii elanike kui ka ettevõtjate jaoks,” sõnas Lehtmets.

Keilas elab üle 10 000 inimese, veerandtunnise autosõidu kaugusel üle 100 000 inimese. Ligi 13 000 ruutmeetrit ehk umbes kahe jalgpalliväljaku suurune hoone on planeeritud nii, et see ei oleks üks järjekordne tavaline kaubanduskeskus. Selle kontseptsiooni puhul on Harju KEK väga oluliselt toetunud 2019. aastal Keila linnavalitsuses tehtud küsitlusele, milles elanikud tõid ise välja, et linnas on puudu vaba aja veetmise võimalused siseruumides – spordiklubi, kino ja muud meelelahutuskohad.

Valdavalt on keskus kahekordne. kõrgem, kuuekordne osa on mõeldud majutus- ja büroopindade jaoks, et leevendada üht järjekordset kohaliku kogukonna ammust ootust. Keskuse ette on kavandatud väljak, kus saab korraldada erinevaid kogunemisi, turge, meelelahutusüritusi ja spordivõistlusi. Lisaks tuleb keskusele parkla rohkem kui 200 auto jaoks. Hoone avamine on kavandatud 2025. aasta algusesse.