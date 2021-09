Sellest nädalast saavad kõik huvilised kaasa rääkida konkursi “Aasta keskkonnasõbralik ettevõte” rahva lemmiku valimisel. Hääletada saab 13. septembrist kuni 3. oktoobrini www.keskkonnatunnustused.ee kodulehel. Kandidaatide hulgas on ka harjulasi.

Konkursi kandidaadid on oma tegevusega silmas pidanud keskkonna heaolu – panustanud keskkonnasaaste vähendamisse ning keskkonnahoiu suurendamisse. Võitjate tunnustamisega soovime innustada ka teisi ettevõtteid kasutama keskkonnast hoolivamaid lahendusi ning tarbijaid tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid.

Keskkonnasõbraliku ettevõtte auhinnale kandideerib tänavu 15 ettevõtet: OÜ Nõo Lihatööstus, OÜ Weerec, Eurobio Lab OÜ, Artisana OÜ, Comodule OÜ, Kleenoil Eesti OÜ, Elmo Rent AS, MixPack OÜ, Solarstone OÜ, Saku Õlletehase AS (pildil), Swedbank Eesti, AS Tallinna Sadam, AS HKScan Estonia, AS A. Le Coq, AS Silikaat.

Kandidaatidega saab lähemalt tutvuda ja oma hääle anda siin: https://keskkonnatunnustused.ee/et/aasta-keskkonnasobralik-ettevote/rahvahaaletus/kandidaadid. Hääletamiseks on vaja esmalt sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart ID-ga.

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul näitab kandidaatide nimekiri, et keskkonnateadlikumaid valikuid saab teha igas ettevõttes sõltumata tegevusalast. “Rõõm on näha, et ettevõtted pingutavad aasta-aastalt üha enam keskkonnasõbralike lahenduste loomiseks. Säästlikku suhtumist saab arendada igas valdkonnas.”

Konkursi “Aasta keskkonnasõbralik ettevõte” üldvõitja valib hindamiskomisjon. Võitja saab võimaluse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel investeerida 35 000 eurot enesetäienduse või ettevõtte keskkonnategevuse täiustamise rahastamiseks.

Lisaks tunnustame aasta keskkonnasõbralikku kohalikku omavalitsust, kes on oma tegevusega panustanud negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustanud looduslähedast elukeskkonda ning suurendanud elanike keskkonnateadlikkust. Tänavu osales konkursil üheksa omavalitsust. Võitjad saavad võimaluse investeerida SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel oma keskkonna heaolu parandamisse kuni 25 000 eurot.

Konkursil “Aasta keskkonnategu” osales kuus kandidaati. Konkursiga juhime tähelepanu ja tunnustame neid toredaid inimesi ja ettevõtteid või organisatsioone, kes on oma tegevusega suurendanud keskkonnateadlikkust või avaldanud positiivset mõju keskkonnale. Konkursi võitja saab auhinnaks 5000 eurot.

Keskkonnatunnustuse konkursside üldvõitjad ning rahva lemmik keskkonnasõbralik ettevõte kuulutatakse ametlikult välja 4. novembri galal.