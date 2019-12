10. detsembril teatas Harju Elektri nõukogu, et pikaaegne juhatuse esimees, 62-aastane Andres Allikmäe paneb ameti maha järgmise aasta kevadel. Maakonnaleht Harju Elu uuris, millised on teeneka mehe edasised plaanid.

Andres Tohver: Te olete Harju Elektris töötanud 37 aastat, neist viimased 20 juhatuse esimehena. Mida on õnnestunud ära teha?

Andres Allikmäe: Selle ajaga on Harju Elekter Grupp kasvanud 13–14 korda ja laienenud oma 800 töötajaga nelja riiki. Oleme vastutustundlik, keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik tootmis- ja insenerilahendusi pakkuv kontsern. Selle ajaga olema ka mitmekordistanud oma aktsionäride vara.

Miks tegite te just nüüd otsuse loobuda Harju Elektri juhatuse esimehe ametikohast?

Sellistest asjades on alati korrektne teavitada piisavalt aegsasti. Selline otsus on sündinud pigem evolutsioonilistel kaalutlustel ja mitte uitmõttena. Olen mitmeski mõttes üks vanim tippjuht Harju Elu kontsernis ja ka Tallinna börsiettevõtte juhtimises ning on loomulik, et teatepulga võtavad üle nooremad, kes saavad seeläbi võimaluse järgmistel aastatel meie ühist edulugu edasi viia. Loodan oma argirutiinides leida edaspidi enamat aega ka perele ja isiklikule elule ning muutuste kaudu tööelus ka inspireerivat särtsu!

Juhatuse esimehe ametikoha panete te maha järgmise aasta 3. mail, aga ettevõttesse jääte siiski edasi – teist saab Harju Elektri äriarenduse juht. Mis on sellise valiku põhjuseks?

Valik on alati seotud vajadusega. Teame, et meil on vaja Harju Elekter Grupis tegeleda rohkem ja sügavuti just tütarfirmade vaheliste tegevuste koordineerimisega, samas panustada ka turu ja kliendi vaates uuematele ärivaldkondadele ja üldistele arengutele energia valdkonna väljakutsetes.

Otsime vastutust ja võimalusi meie ärimudeli tulevikukindlamaks muutmisel nii taastuvenergia kui ka targa elektrijaotuse ning protsessiautomaatika valdkondades. Elekter ei kao kuhugi, kuid vajadus tema saadavuse, töökindluse ja säästmislahenduste järele on vältimatu.