22. mai pärastlõunal oli Saue vallas Hüüru külas Allika tööstuspargis pidulik hetk – nurgakivi pandi Laohotell 2-le. Oktoobris valmiva hoone kogupind on 3877 ruutmeetrit, sinna tulevad kaasaegsed tootmis- ja laopinnad koos kontori- ja olmeruumidega.

Kust üldse on pärit Harju Elektri laohotellide idee? “Selle järgi oli vajadus ja turg,” selgitab Harju Elektri endine juht Andres Allikmäe. 2017. aastal valminud Laohotell 1 oli 3200 ruutmeetrit suur kaheksa boksiga hoone.

Laohotell 2 ehituse eest vastutab Harju Elektri juhatuse liige Aron Kuhi-Thalfeldt. “Otsus ehitada tehti 2019. aasta sügisel, kui meie poole hakkasid pöörduma kliendid, kes ei mahtunud meie esimesse laohotelli ära.”

Nurgakivi pärast sarikapärga

“Peale väikest reklaami oli juba enne ehitama asumist hoone pindadest kolmveerand rendilepingutega kaetud. See hoone annab võimaluse oma tootmistegevust või laondust oluliselt efektiivsemalt teha,” arvab Kuhi-Thalfeldt.

Laohotell 2 ehitamist alustati eelmise aasta lõpus pinnase koorimisega. “Suurem ehitustöö läks lahti veebruari lõpus ja märtsikuus. Tehti postvundamendid, betoneeriti ära. Märtsi teises pooles hakati poste paigaldama,” räägib Kuhi-Thalfeldt.

“Hoone raudbetoonist karkass on püsti. Kõik elemendid on monteeritud. Meie osa on praeguse hetke seisuga valmis,” täpsustab E-Betoonelemendi juhatuse liige Vaido Leosk.

Laohotell 2 ehitus. Fotod Andres Tohver

“Tänase seisuga on seinad ees ja katus peal. Kahe kuuga on hoonekarp peaaegu valmis. Puudu on ainult klaasfassaadid, mille paigaldamine seisab lähiajal ees,” kiidab Kuhi-Thalfeldt.

Õigupoolest oleks nurgakivi panek pidanud toimuma juba 23. märtsil. “Kuna eriolukord kuulutati vahetult enne seda välja, olime sunnitud seda pidulikku sündmust edasi lükkama,“ meenutab Kuhi-Thalfeldt.

Seetõttu lükkus nurgakivi panemine 22. mai peale. Et hoone sai kaks nädalat enne seda katuse alla, juhtus eriskummaline asi – ehitajad panid välja sarikapärja.

“Kuna ehitajate soov on üle kõige, siis me tagasihoidlikus vormis korraldasime neile ka sarikapeo, kuna traditsioonid näevad ette, et pärg ei tohi üle nädala seal mastis olla, muidu tõmmatakse sinna vanad püksid. Nüüd, kui eriolukorra meetmeid leevendati, tekkis võimalus ka see nurgakivi sündmus lõpule viia,” muheleb Kuhi-Thalfeldt.

Laohotellid 3 ja 4?

Ehitusfirma Rand & Tuulbergi esindaja Lauri Matteuse sõnul on ülemaailmne koroonakriis mõjutanud ka Eestit. “Aga praeguses faasis tarned ei ole hilinenud, töömehed ei ole haigeks jäänud. Esimesed boksid sissekolimiseks anname rentnikele üle oktoobris.”

“On hea, et meil on ta valdavalt rentnikega kaetud. Ükski nendest rentnikest ei ole loobunud,” ütleb Harju Elektri praegune juht Tiit Atso.

Laohotell 2 on valmides 3877 ruutmeetrit suur. Seal jätkub pinda seitsmele rentnikule. Neist üks on toitlustusettevõte, kelle funktsiooniks saab tulevikus kogu Allika tööstuspargi ja lähiümbruse toitlustamine.

Laohotell 2 ehitamine alates pinnase koorimisest kuni viimase ukselingi ja sildi paigaldamiseni läheb maksma ca 3 miljonit eurot. Kas pole tekkinud mõtet ehitada Laohotell 3?

“Me lähtume loogikast üks hoone korraga. Kui Laohotell 2 on valmis, vaatame, kuidas on läinud, milline on majanduse olukord. Kui on rohkem huvi, siis miks mitte alustada kohe ka järgmise hoonega,” ütleb Kuhi-Thalfeldt.

Atso arvab samuti, et Allika tööstusparki võiks tulevikus kerkida täiendavaid hooneid. “Planeeringu peale mahuks kindlasti ka kolmas ja neljas laohotell või mõni suurem tööstushoone.”