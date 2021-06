Haridus- ja teadusministeerium tunnustab galal “Eestimaa õpib ja tänab” haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta või elutöö on teistele eeskujuks.

19. aprilliks esitati tunnustamiseks HTM-i kodulehe kaudu 1552 taotlust erinevates kategooriates. Maikuu jooksul kogunesid maakondlikud komisjonid, et valida oma nominendid vabariiklikule komisjonile esitamiseks.

Harjumaa omavalitsuste liidu (HOL) haridus- ja kultuurikomisjon on valiku teinud ning komisjoni esimees Helle Lootsmann tõdes, et komisjoni töö kujunes üksmeeles ja suuri vaidlusi polnud. Kogu tööprotsess oli rõõmupakkuv ja motiveeriv.

Õpetajaid tunnustatakse maakonnas kokku üheksas kategoorias ja lisaks on veel hariduse sõbra kategooria. Harjumaal esitati kokku 126 kandidaati. Augustis koguneb riiklik komisjon, mis selgitab välja kõikide kategooriate laureaadid vabariigis.

Aasta õpetaja gala sai alguse 2009. aastal, kui tunnustusstatuudid töötas välja töörühm, kus olid esindatud Eesti alushariduse juhtide ühendus, Eesti koolijuhtide ühendus, Eesti lastevanemate liit, Eesti linnade liit, Eesti maaomavalitsuste liit, hariduskorralduse nõukoda, haridus- ja teadusministeerium ning riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus.

Aasta õpetaja gala 2021 “Eestimaa õpib ja tänab” toimub sel aastal 2. oktoobril Ugala teatris. Tunnustusürituse eestvedajad on haridus- ja teadusministeerium ning Eesti haridustöötajate liit. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Kommentaar: Maria Mägar, HOL-i haridusnõunik

Poleemikat on tekitanud Meriküla kooli avamise hindamine aasta haridusteo ja Harku vallavanema Erik Sandla tunnustamine aasta haridussõbra nominatsiooniga. Komisjonis selline nominatsioon mingit arutelu ei põhjustanud. Sest komisjon töötab põhimõttel, et kõik komisjoni liikmed seavad iseseisvalt esitatud kandidaadid pingeritta. Ja nii just hinnati Harku lastevanemate esitatud kooli avamist.

Kuidas nominente hindab sügisel üleriigiline komisjon, seda me muidugi ei tea.

Kui üldisemalt rääkida, siis oli sel aastal esitatud kandidaate nominentideks vähem kui tavaliselt – eks siin ole oma osa ka karantiinil, inimesed suhtlesid vähem, pedagoogide teod paistsid maskide ja kuvarite tagant vähem silma. Aga selline see haridusaasta oli.

Harjumaa nominendid 2021 on:

• aasta lasteaiaõpetaja (29 kandidaati) – Annika Aas (Vaida lasteaed Pillerpall), Jaanika Kutser (Nõlvaku lasteaed);

• aasta klassiõpetaja (27 kandidaati) – Silja Risti (Maardu gümnaasium), Sirje Hanikat (Kose gümnaasium);

• aasta klassijuhataja (7 kandidaati) – Kristel Suurorg (Püünsi kool), Sirle Reinholm (Jüri gümnaasium);

• aasta põhikooli aineõpetaja (15 kandidaati) – Alar Pikkorainen (Kiili gümnaasium), Cristina Kaska (Aruküla põhikool);

• aasta gümnaasiumiõpetaja (5 kandidaati) – Kristiine Kurema (Viimsi gümnaasium), Moonika Oll (Kose gümnaasium);

• aasta õppeasutuse juht (12 kandidaati) – Luule Niinesalu (Peetri lasteaed-põhikool), Merle Toompark (Assaku lasteaia filiaal Aruheina lasteaed);

• aasta huvialaõpetaja (6 kandidaati) – Agne Kurrikoff-Herman (Huvikooli Collegium Eruditionis, Viimsi kool), Harry Illak (Harjumaa noorte puhkpilliorkester, Saue puhkpilliorkester);

• aasta tugispetsialist (8 kandidaati) – Anni Ly Karileet (Püünsi kool), Katrin Liiv (Kose gümnaasium);

• aasta hariduse sõber (5 kandidaati) – Erik Sandla (Harku vallavanem), Madis Sarik (Rae vallavanem);

• aasta haridustegu (6 kandidaati) – Tabasalu ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoone, Rae valla õpetajate mentorlussüsteemi väljaarendamine.