Tabasalu ühisgümnaasiumi kõrvale ehitatavas majadekompleksis võiks pidada juba sarikapidu, sest vähemalt spordihoone on jõudnud katuse alla. Ometi sai kogu rajatis ehk hariduslinnak 9. novembril ehk mardilaupäeval alles nurgakivi.

Nurgakivi ehk mitmesuguseid dokumente ning andmekandjaid sisaldav metallsilinder betoneeriti pärastlõunal spordihoone põrandasse.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets rõõmustas, et arenevasse piirkonda rajatakse uudne haridushoonete kompleks. Koos valmivad riigigümnaasium, põhikool ja spordikeskus. “Kaasaegne arengukeskkond mängib laste õpimotivatsiooni ja koolirõõmu kujunemisel väga tähtsat rolli,” ütles kantsler. Viimastel nädalatel on riigigümnaasiumid tema töös olnud tähtsal kohal. Kas siis nurgakivi saamisega, arhitektuurivõistlustega või siis võitjate tutvustamisega. “Aga Harku on oluline ja rõõmustav paik, sest igal aastal lisandub üle saja lapse ehk õpilase. Kohtume järgmisel sügisel juba valmis koolimajas,” sõnas kantsler.

“Riigi Kinnisvara on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga rajanud ning avanud tänaseks 13 uut riigigümnaasiumit üle Eesti. Selle kogemuse ja saadud teadmised oleme toonud ka Tabasalu haridushoonete kompleksi loomisesse,” ütles Riigi Kinnisvara (RKAS) juhatuse esimees Kati Kusmin. “Tegelikult oleks võinud täna panna paika kolm nurgakivi ehk igale hoonele oma. Aga et spordihoone on keskpaik, mida mõlemad koolid kasutavad, on õige panna nurgakivi just siia saali,” jätkas Kusmin. RKAS-il on ehitusel neli riigigümnaasiumit üle Eesti, kuus hoonet on kas projekteerimisel või kohe töösse minemas.

Sügiseks valmis

“Nurgakivi asetamise sümboolne žest annab meile märku, et paberil projektist on saanud reaalsus. Vundament on paigas ja seinad kerkivad. Juba vähem kui aasta pärast avab Tabasalus uksed kaasaegne hariduskompleks,” ütles vallavanem Erik Sandla. “Ei saa märkimata jätta, et tegu on Harku valla ajaloo suurima haridusinvesteeringuga. Sellega luuakse meie lastele ja õpetajatele väga head tingimused nii õppimiseks kui ka õpetamiseks,” lisas Sandla.

Ta lisas traditsioonilisse silindrisse mälupulga, millele on talletatud kogu hariduskompleksi saamislugu.

Haridushoonete kompleks rajatakse Vahtra ja Nooruse tänavate vahele, Tabasalu ühisgümnaasiumi ja spordikompleksi kõrvale. Mõned aastad tagasi korraldatud arhitektuurivõistluse võitis ideekavand “Mets”. Arhitektid on Andro Mänd ja Pelle-Sten Viiburg büroodest Doomino Arhitektid ja Hoov AB.

Nurgakivi panek. Vasakult Ott Kasuri, Erik Sandla ja Andres Torm. Foto Allar Viivik

Ehitustööd maksavad kokku 12,6 miljonit eurot. Sellest põhikooli spordihoone hind on 7,3 miljonit eurot ja riigigümnaasiumi õppehoonel 5,3 miljonit eurot. Summadele lisandub käibemaks.

Riigigümnaasiumi hoone ehitusleping on sõlmitud RKAS-i ning Astlanda Ehituse vahel. Põhikooli ja spordihoone ehitusleping Harku vallavalitsuse ning Astlanda Ehituse vahel.

Suur linnak keset alevikku

Tabasalu liginullenergia riigigümnaasiumi koolihoone mahutab 360 õpilast, põhikool kuni 550 õpilast ning spordihoonesse tuleb täismõõtmetega spordisaal kuni 500 pealtvaatajale. Riigigümnaasiumi netopind on umbes 3500 ruutmeetrit, põhikool 5700 ruutmeetrit ning spordihoonel umbes 1400 ruutmeetrit.

Praegune TÜG-i õppehoone leiab ka edaspidi kasutust ja on samuti üks osa aleviku hariduslinnakust. “Tuleval aastal valmivat uut maja hakkavad kasutama põhikooli 1.–6. klassid ja gümnaasiumi uut õppehoonet 10.–12. klassid. Olemasolev TÜG-i hoone kohandatakse põhikooli 7.–9. klassidele ning algklasside maja kohandatakse tulevikus muusikakooli tarvis,” kinnitas Harku vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.

Riigigümnaasiumi rajamist toetatakse riigieelarvelistest vahenditest ning Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Neli riigigümnaasiumit Harjus

• Kokku on Harjumaal (v.a Tallinn) ehitatud või ehitamisel neli riigigümnaasiumit. Viimsis valmis hoone 2018. aasta sügisel. Selle autorid on Novarc Group AS ning KAMP Arhitektid OÜ (Jan Skolimowski, Peeter Loo ja Kaspar Kruuse). Hoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti RKAS-i ja Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluva Merko Infra AS-i vahel oktoobris 2017. Eelmise aasta tehasemaja konkursil pärjati see parima avaliku hoone tiitliga. Konkursil “Aasta puitehitis 2018” võitis hoone rahva lemmiku ja Arcwoodi liimpuidu eriauhinna.

• Jüris asuva Rae riigigümnaasiumi arhitektuurikonkurss toimus tänavu varasügisel. Parim on KOKO arhitektide kavand “Lennuk”. Koolihoonet ehitatakse kahes järgus, esimene neist valmib sügiseks 2023 ja mahutab 360 õpilast. Teine etapp peab mahutama 180 õpilast.

• RKAS, Saue vallavalitsus koos Arhitektide Liiduga kuulutasid välja Laagri gümnaasiumi ja spordihoone võistluse tulemused juulis 2017. Konkursil oli parim BOA OÜ ideelahendus märgusõnaga “Kaks kantsi”. Selle autorid on Anto Savi, Jürgen Lepper ja Maiu Hirtentreu. 27. oktoobril allkirjastas RKAS Eventus Ehitusega hoone ehituslepingu. Selle projekti maksumus on 7,6 miljonit eurot.