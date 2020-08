Nõukogudeaja üks enim salastatud sadamaid oli Hara. Täna meenutavad Hara lahes Hara saare taha peitunud süvasadamas kurikuulsat militaarminevikku vaid paralleelselt merre jooksvad kaid. Vahemaa kahe monstrumi vahel on just selline, et parajalt pirakas allveelaev sinna ära mahub.

Juminda poolsaare idaküljel asuvasse pisikesse aga sügavasse Hara sadamasse käisid veel 30 aastat tagasi oma salamissioonidel nõukogude allveelaevad. Et need siin siis demagnetiseeritud saaksid. See tähendab – magnettorpeedodele tabamatuks muutuksid. Kui allveelaevad koos meeskondadega jäädavalt lahkusid, jäi kauni looduse keskel olev üksildane paik – salasadamat ehitades puhastasid punaväed selle kandi põlisasukatest – päris tühjaks. 90ndate lõpus, kui Loksa vald pani sadama müüki, ostis ala koos rajatistega Eesti Mereagentuur AS, kuid ei võtnud samuti sellega midagi ette – sadam seisis samamoodi tühjana, ainult kajakatel ja teistel merelindudel oli lagunevate rajatiste sees ja vahel hea koht pesitsemiseks. Rikka ajalooga paigast polnud huvitatud ei omanik, Kuusalu vald ega riik.

Visa hing Tarvi Velström

Lõpuks oli kohalikel mõõt täis. Nende eestvedajaks sai Tarvi Velström, kes täna peab sadamakapteni ametit. Tema võttis ühendust Eesti Mereagentuuriga ning hakkas uurima, kas kohalikel oleks võimalik sadamas ise toimetama hakata ning see uuesti elule aidata.

“Olen sadama naaber, terve elu siin elanud, näinud kõike. Ma olen oodanud aastaid, et sadamas midagi toimuma hakkaks…,” kõneles Tarvi Velström tookord Harju Elule.

2015. aastal asutatud MTÜ Hara Sadam võttiski Tarvi Velströmi eestvedamisel eesmärgiks nõukogude ajal suletud ja salastatud sadamale taas elu sisse puhuda. Alustati mahajäetud hoonete koristamisest ja kindlustamisest. 2018. aastal saabus nende jaoks hea uudis: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) eraldab sadamahoone ehitamiseks toetust 180 000 eurot. Et aga sadamahoone ehitada, tuli see enne projekteerida.

Kuivõrd Hara sadam asub Lahemaa rahvuspargis, polnud see sugugi kerge – keskkonnaamet jälgib teraselt, mis kellelgi rahvuspargis plaanis. Siin tekkiski hoone projekteerimisel suurim takistus – amet nõudis, et hoone kerkiks samasugune, nagu see kunagi oli olnud. Kuivõrd sadamahoone aga asus suletud territooriumil, kus kõik oli salastatud, siis polnud ka erilist lootust jõuda jälile hoone joonistele…

Nüüd on hoone aga projekteeritud ja visa hingega Tarvi Velström usub, et aasta lõpuks, hiljemalt järgmise purjetamishooaja alguseks on sadamahoone koos sinna hädapäraselt kuuluvate olmeruumidega sadamasse seilajatel olemas.

“Praegu seilab sadamasse keskmiselt üks külalisjaht päevas, valdavalt Eesti jahid, aga meid teatakse ka juba kaugemal,” kõneleb sadamakapten. Kui palju sadamahoone valmides looduslikult kaunisse ja salapärasesse sadamasse hakkab aluseid seilama, mees esialgu ennustada ei taha. Aga kindlasti hakkab – kõik eeldused selleks on olemas.

Klaasseina ja kauni vaatega kämpingumajad

Juba lähiajal antakse nii merd kui maad pidi tulevate matkajate käsutusse spetsiaalselt Hara sadama jaoks projekteeritud ja ehitatud kämpingumajad, mille klaassein vaatab sadamakünkalt otse üle lahe Hara saarele.

“Kämpijate käsutuses saab juba lähitulevikus olema ka avar katusealune koos kohviku ja söögialaga,” kõneleb Hara sadama müügiassistent Sirli Kullerkupp.

Kuu aega tagasi avati Hara allveelaevade sadama vanas generaatorihoones sadama ajalugu kajastav fotonäitus. Püsinäituse pildid on kantud klaasile ja kinnitatud raudkonstruktsioonidega akende ja seinte orvadesse, samuti hoone keskteljele.

Fotod on näitusele jõudnud militaarsadamas tuukri ametit pidanud ja mitšmani aukraadini jõudnud Aleksandr Zaitsevi erakogust. Et salaobjektil tol ajal pildistamine rangelt keelatud oli – see tõik annab fotonäitusele erilise tähenduse. Ajaloolistele fotodele on lisatud ka selgitavad tekstid, mis näituse eriti huvitavaks muudab.

“Hara sadam on salapärane ja müstiline koht, kus võtad aja maha, vaatad kummalist arhitektuuri ja naudid loodust,” kirjeldab Sirli Kullerkupp.

Näituse valmimist rahastas Hara Sadam OÜ külastajate tasutud piletitulust.

Regatt taas tulekul

Läinud aastal toimus Hara sadama regatt esimest korda. “Ja õnnestusime,” ütleb sadamakapten Tarvi Velström, “osa võttis 70 alust.” Ka sel aastal loodetakse 21.–23. augustini toimuvale regatile vähemalt sama palju osalejaid.

“Loodan väga, et meie regatt saab purjetajatele traditsiooniks. Tuulte eest varjatud süvasadam kauni looduse keskel koos põneva militaarajalooga tõmbab inimesi. Eriti mereusku inimesi,” rõhutab ka ise mere- ja tegudeuskne Tarvi Velström.