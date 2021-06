“Uks oli julmalt maha murtud, seinalauad lahti lõhutud. Ja siis kuuri tungitud. Loomulikult üht-teist ka kaasa viidud. Peamiselt metallesemeid.” Nii kõneleb Joel Schelejev, kinnistuomanik Kuusalu vallas Hara külas, kes tegelikult elab Raplamaal ja Kuusalu kanti väisab harva.

“Meie pole midagi varastanud, veel vähem oleme me sisse murdnud,” pareerib Ilmi Ternovskaja – Loksa linna volikogu liige, endine õpetaja. Aga just teda ja tema poega Tarmo Ternovskit süüdistab Joel Schelejev oma metsatalus toime pandud vargustes.

“Kõik algas sellest, et mineva aasta veebruaris üks vanainimene kirjutas mulle kirja, tutvustas ennast kohalikuna, kelle nimi on Ilmi ja palus endaga ühendust võtta, kuna mu tädi, emapoolne õde Õie on Loksa hooldekodus. Sinna hooldekodusse oligi kiri jäetud koos telefoninumbriga. Kirjal oli ka kuupäev all: 13. jaanuar 2020,” meenutab Joel Schelejev.

Ta helistaski kirjas olnud telefoninumbrile. Telefonile vastanud vanem naine soovis temaga kokku saada, kuna ta tahtvat rääkida Hara kandi põnevast ajaloost. Joel Schelejev, kes küll huvitatud ajaloost, kokku saada siiski ei soovinud – mujal 24/7 tegemised ootamas. Kõne lõppes aga lausega, mis metsas paikneva üksiku kinnistu omaniku valvsaks tegi: “Ole ettevaatlik, alates 2020. aasta maist hakkavad Hara külas ja üldse Kuusalu vallas vargused tihenema, kuna siis vabanevad vanglast kaks pätti.” Sellise jahmatava lausega lõppes naabrite Ilmi Ternovskaja ja Joel Schelejevi senini ainuke telefonikõne. “Pättide nimesid ta ei öelnud, ütles ainult, et kõik teavad neid nagunii,” mäletab Joel selle kummalise telefonikõne lõppu.

Vargused algasidki ennustatud ajal

Joel Schelejevi metsatalus algasidki vargused täpselt ette ennustatud ajal – möödunud aasta kevadel. Ära viidi maja külge kümnetolliste naeltega kinnitatud rauast redel, köögipliidi metallplaat, suur pada…

“Algul suhtusin sellesse külma närviga – mis sealt ikka võtta on, vanarauda ehk natukene… Kui aga vargused sagedasemaks muutusid, tegi ikka vihaseks küll. Kartsin, et murtakse ka elumajja sisse,” meenutab Joel.

Kui selle aasta 29. aprillil lõigati maha vana niidumasina vikat, samuti metallist aiapostid, otsustas RMK-s IT-insenerina töötav Joel, et nüüd aitab, varas tuleb kindlaks teha. Ta seadis helisignaaliga videokaamera maja valvama.

“4. mail olidki mul vargad teada – videokaamerast oli selgesti näha, kuidas keegi naine seal koos natuke noorema mehega toimetab.

Järelkäruga auto paistis eemal. Vaatasid korraks ehmunult kaamerasse ja siis kadusid,” meenutab Joel ülesvõetud kaadreid.

Loksa linna Coopi kaupluse müüja, kellele ta neid ülesvõtteid näitas, tegi raskusteta kindlaks – need ju Loksa inimesed Ilmi ja Tarmo Ternovskid, ema ja poeg.

Avaldus politseile

Veel samal päeval tegi kannatanu avalduse politseile, kus olid nimetatud kõik minema viidud esemed ja nende turuhind. Avalduses seisab:

“Viimase kolmveerand aasta jooksul on nimetatud kinnistult ära varastatud: suuremas koguses vanametalli 300 € väärtuses; aiapostid 450 € (29.04.2021); suur malmvann 150 €; 200 m tööstusvoolu kaablit 2000 €; tööstusvoolul töötav kreissaag koos lõikekettaga 300 €; kaevu kett (lõikejäljed avastamise hetkel olid värsked) 50 €, avastamise hetk 29.04.2021; Riga 16 tüüpi mopeed 400 €; vana hobuvanker (museaali väärtus) 200 € /…/.

Hetkel on viimata, kuid pooleldi lõigatud suur metallplaat paksusega 2–3 mm, värsked lõikejäljed peal! Varalist kahju hinnata hetkel ei oska (suurus oleneb vanametalli hinnast), aga kahju emotsionaalne pool on suurem kui vanametalli hind!”

Avaldus politseile lõpeb sõnadega: vargused objektil tõenäoliselt jätkuvad, sest suurest metallplaadist on ära viidud vaid pool.

Vastab tõele

“See vastab tõele, et meie viisime pojaga ära metallplaadi ja veel üht-teist raudkola, mis prügihunnikus vedeles,” teatab Ilmi Ternovskaja ajakirjanikule ootamatult. “Poeg on töötu, Loksa laevaremonditehas ei tööta, kust temagi peaks siis tööd leidma,” vuristab naine ühe hingesoojaga. “Pealegi – Joeli tädi Õie, see hooldekodu elanik, on minu noorpõlve sõbranna. Käin teda ikka aeg-ajalt vaatamas. Viin vahel head ja paremat. Tema siis ütleski mulle – vii sealt krundilt vanametall minema, seda pole kellelegi vaja,” kõneleb Ilmi Ternovskaja.

Paraku pole Joel Schelejevi tädi ja Ilmi Ternovskaja lapsepõlvesõbranna Õie enam paar aastat päris adekvaatne, ei mäleta enam kõike, mida öelnud on. Ja kirjalikku kinnitust vanametalli äraviijatel ei ole.

Joel Schelejev pareerib ka selle suulise kinnituse: “Õie on sellel kinnistul väga väikese osaga kaasomanik, nii et mingit õigust vara võõrastele lubada tal ei ole. Politsei on algatanud varguste uurimiseks kriminaalasja!”

Ilmi Ternovskaja teooria

Kõik koolid Eestimaal olid mitu puhku karantiinis, ka Loksa gümnaasium. “Õpilased kogunesid siis linna tühjades majades, tarbisid alkoholi. Kui mina, kooli direktor ja veel üks õpetaja neid ära ajamas käisime, läksid nad Loksa linnast kaugemale, ka Hara külla. Miks nad ei võinud siis ka sellesse püsielaniketa tallu sattuda. Olen ise kuulnud, kui seal muusika üürgab,” kõneleb endine õpetaja.

Kannatanu paraku sellesse teooriasse ei usu.

“Kui mulle öeldi, et Ilmi Ternovskaja on volikogu liige, siis saatsin vastava teatise ka volikogu esimehele ja aseesimehele.”

“Kuna antud kaasuses on politsei algatanud kriminaalasja, soovitasin volikogu istungil vanaproual kriminaalasja menetlemise ajaks volikogu liikme volitused peatada,” kirjutas Loksa linna volikogu esimees Rein Heina Harju Elu toimetusele.

“Loksa linn tahtis senisele miljonile lisaks veel 190 000 laenu võtta, isegi teadmata, milleks. Mina olin vastu. Ja selle laenuvõtmise pärast taheti minust ka volikogus lahti saada. Ma ei olnud nõus peatama oma tegevust,” põhjendab peatselt 80-aastaseks saav Ilmi Ternovskaja keeldumist poliitikast lahkuda.

Siit prügimäelt viisid nad pojaga ühe omaniku loal ära raudplaadi, kinnitab Ilmi Ternovskaja. Fotod Ülo Russak

“Rein Heina ütles veel volikogu istungil, et ma olen varastanud teiste kodust asju. Tõusin püsti ja ütlesin, et see on vale – ma ei ole kellegi koju sisse murdnud ega asju varastanud. Metallplaadi viisin ära, see on õige. Ja ühe elulõnga võtsin endale, ka see oli Õie loaga,” pareerib Ternovskaja süüdistusi vargusest. Ja kutsub ajakirjaniku vaatama prügimäge, kust nad pojaga metallplaadi ära viisid. Võtta pole sealt midagi – vanad kilukarbid ehk?

Ühine tõde

“Ma tean, et mu poega on lihtne süüdistada, ta oli kunagi vangis. Aga see oli ammu,” räägib ema pojast.

Sama kinnitab ka piirkonnainspektor Kalev Kuuspalu. “Kuivõrd juhtumiga tegeldakse, ei saa ma midagi uurimise huvides kommenteerida ega täpsustada. Ühte võin öelda küll: Tarmo Ternovski on varasemaga võrreldes kõvasti muutunud, paremuse poole,” ütleb piirkonnainspektor.

“Ütleks mulle keegi Joel Schelejevi telefoninumbri, ma räägiksin temaga. Kui ta tahab tasu plaadi eest, maksame välja. Paraku tundub, et läheme seda asja kohtusse klaarima. Aga kui kohtusse, siis kohtusse, mina ei karda, mina olen aus,” jääb Ilmi Ternovskaja kindlaks nagu Loksa linna sadamakai.

“Mina ei taha Ternovskitega kohtuda. Videost on näha, kuidas nad ümber maja luusivad. Kui nad tuppa kutsun, näevad, mis majas on, hakkavad ka sees käima,” on Joel Schelejev omas tões kinni.

Ühist tõde aga leida ei suudeta. Või ei taheta.

Kommentaar, Ivo Roosimägi, Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem

Oleme saanud teateid Hara külas toime pandud varguste osas ning tegutseme, et välja selgitada kõik täpsemad asjaolud. Politsei teeb hoogsalt koostööd kõigi kogukondadega ning meie heameeleks on paljud inimesed ise väga varmad märkama, mis nende kodukohas toimub. Täheldatakse, kui sõidab ringi autosid, mis sinna tavaliselt ei satu ning pannakse tähele inimesi, kes külas pisut eksinud tunduvad.

Enda ümber toimuvat märgates loomegi juba ise turvalisema kodukoha.