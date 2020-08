Saku-Tallinn kommertsliinil nr. 206 alustavad teenindamist kolm uut Iveco Crossway bussi, mis on 10,8 m pikkused ja mahutavad kokku 73 reisijat, millest 41 on istekohad ja 32 seisukohta.

Bussi istmed on mugavad ja varustatud turvavöödega. Paigaldatud on tumendatud topelt klaasid, et erinevatel aastaaegadel oleks reisijale meeldiv temperatuur. Suvel jahutab reisijate salongi kliimaseade ning talvel soojendab lisakütteseade. Nii ees, kui küljel on korralikud suured tablood, et peatuses oleks liini marsruudi info reisijatele hästi nähtav. Kõikidel bussidel on peal GPS süsteem, mis tagab busside reaalajas jälgimise vedajale ning tõstab turvalisust veelgi. Bussidel on automaatse lülitusega käigukastid, mille käiguvahetus on sujuv ja tagab rahulikuma sõidu. Uued Euro6 step-D diiselmootorid on parimad ja keskkonnasõbralikumad mootorid, mis hetkel selles kategoorias saadaval.

Kommerts- ja avalike liinide ärisuuna juht Karel Prikk sõnas, et uute busside valikul lähtutakse eelkõige reisijate turvalisusest, mugavusest ning ökonoomsusest. Busside investeering on pool miljonit eurot.

“Soovime pakkuda oma klientidele mugavat ja kiiret transpordiühendust terve päeva vältel. Väljumised hakkavad toimuma tööpäevadel taas iga poole tunni tagant,” kinnitab Karel Prikk.

Priki sõnul on rõõm tõdeda, et reisijate arv on hakanud taastuma, kuid ei ole saavutanud veel koroona eelset aega. Kuna kommertsliinid töötavad isemajandaval põhimõttel, mis tähendab, et liini kulud peab sajaprotsendiliselt katma piletimüügi tulu, siis loodab ettevõte, et uued mugavad bussid ja tihe sõidugraafik kasvatab reisijate arvu. On ilmselge, et kriis räsib, kuid tulenevalt ettevõtte senisest konservatiivsest majandamisest ja segmenteeritud tooteportfellist, kriisile kiirest reageerimisest, tunneme end tulevikku vaadates kindlalt ning tagame jätkusuutliku teenuse osutamise.

AS Hansabuss korraldab tellimusvedu peamiselt Eestis, Lätis ning Põhja-Euroopas ja riigisiseseid avalik-kommertsbussiliine ning töötajate regulaarset tööle- ja koju veo teenust.

Hansabuss kuulub Baltimaades tegutsevasse Hansa Gruppi, mis on Eesti kapitalil põhinev ja Balti riikides tegutsev bussitranspordi-, autorendi ning tarbesõidukite müügi ja teenindusega tegelev kontsern. Hansa Gruppi kuulub kokku 16 ettevõtet.

Lisainfo: Karel Prikk, kommerts- ja avalike liinide ärisuuna juht

www.hansabuss.ee