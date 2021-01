Tavapäraselt võtab aasta alguses töövõimetuslehtede eest tasumine rohkem aega nende inimeste puhul, kes haigestusid või kellele väljastati sünnitusleht jaanuaris. Põhjuseks on detsembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TDS) esitamise tähtaeg, mis oli eile, 11. jaanuaril.

Hüvitist 2021. aastal avatud töövõimetuslehtede eest arvutatakse 2020. aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, mille andmed edastab haigekassale Maksu- ja Tolliamet. Kuna detsembri TDS esitamise tähtaeg on 11. jaanuaril, peaksid 2020. aasta maksuandmed laekuma haigekassale eeldatavasti jaanuari keskel.

Haigekassa ravikindlustuse osakonna juhataja Avely Raid-Lelov ütles, et kuna jaanuaris alustatud haiguslehed lõpetatakse arsti poolt tavaliselt nädala kahe möödudes, pole ootajate hulk veel väga suur.

Reeglina maksab haigekassa juhul, kui maksuandmed on olemas ja vajalikud dokumendid ka tööandja poolt korrektselt täidetud, hüvitised välja loetud tööpäevade jooksul. “Teame, et inimesed ootavad hüvitisi ning teeme endast parima, et esimesel võimalusel raha välja maksta, kuigi meil on selleks seadusega ette nähtud maksimaalselt 30 kalendripäeva,” selgitas Raid-Lelov ja palus inimestel kannatust.

Kuigi ühelt poolt ootab haigekassa veel 2021 alanud töövõimetushüvitiste maksmiseks vajalikke andmeid, on teisalt haigekassas ootel rohkem kui 5000 inimese haigushüvitise raha, sest pole kontonumbrit, millele raha kanda. Haigekassa makstavad rahalised hüvitised aeguvad kolme aasta jooksul – see tähendab, et 2021. aastal saame maksta veel 2018, 2019 ja 2020 välja maksmata haigushüvitisi.

“Oleme korduvalt teinud meedias üleskutseid, et inimesed edastaksid meile õiged kontonumbrid. Täname inimesi, kes on varasematele üleskutsetele reageerinud, kuid endiselt ootame tuhandete inimeste andmeid,” selgitas haigekassa klienditeeninduse osakonna juhataja Maris Liitmäe. “Paraku on nii, et mõned inimesed küsivad arsti lõpetatud töövõimetuslehe raha juba enne tööandja poolt lehe kinnitamist, kuid osad inimesed ei soovi raha üldse,” sedastas klienditeeninduse juht.

Arvelduskonto andmeid, kuhu haigekassa hüvitise kannab, saab mugavalt lisada ja muuta riigiportaalis teenuses “Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa)”. Teine võimalus on saata haigekassale digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info@haigekassa.ee. Posti teel palume avalduse saata aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113.

Lisainfo Evelin Trink, Haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna juhataja, 5558 4027, evelin.trink@tervisekassa.ee

Lastekodu 48, Tallinn 10113