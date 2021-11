Eelmise aasta märtsikuust alates on tervishoiuteenuse osutajad lisaks tavavastuvõttudele teinud ka kaugvastuvõtte ning kuna kõige tõhusam on kaugvastuvõtt üle videosilla, julgustab haigekassa patsiente ka ise tervishoiutöötajalt videovastuvõttu küsima.

Haigekassa arendusjuhi Jaarika Järviste sõnul säästavad kaugvastuvõtud inimese aega ja sõidukulusid. Seega sobivad nad heaks alternatiiviks igal ajal, aga seda enam praegu, kus haiglate ülekoormuse tõttu on plaaniline ravi ja kontaktvastuvõtud kohati peatatud. “Kui mõlemal osapoolel selleks võimalus olemas, võiks telefonikõnele eelistada videolahenduse kasutamist,” ütles ta.

Üldjuhul on kaugvastuvõtud lubatud korduva vastuvõtu puhul, kuid kuna plaaniline ravi on pandeemia tõttu hetkel piiratud, võib selle aasta lõpuni ka esmane vastuvõtt toimuda video vahendusel.

Uuringud näitavad, et just videovastuvõtt on kaugteel toimunud vastuvõttudest kõige tõhusam. “Inimeseni jõuab enam kui 50 protsenti infost visuaalselt vestluspartneri miimikat ja kehakeelt jälgides, sealt edasi tulevad alles heli ja tekst,“ tõdes Järviste. „Julgustame kindlasti kõiki patsiente, kellel on kodus selleks tehnilised võimalused olemas, ka ise tervishoiutöötajalt uurima, kas asutusel selleks tehniline võimekus on ja kas vastuvõtu saaks läbi viia videosilla vahendusel,“ lisas ta.

Oktoobri keskpaigaks oli 2021. aastal kaugteel läbi viidud ligi 223 000 vastuvõttu, mis moodustab kokku 9,3 protsenti kõigist ambulatoorsetest vastuvõttudest. Kuigi pea neljandik küsitletutest ootab arstilt videovastuvõttu, siis praegu moodustavad need kõigist kaugvastuvõttudest veel alla ühe protsendi.

„Mõte arstiga videosilla teel sellisest tervisemurest rääkida, kus pole vaja patsienti vahepeal kompida, meeldib inimestele järjest rohkem,” ütles Kadri Tammepuu patsientide liidust. „Muidugi on vestluseks vaja privaatset kohta ja teatud tehnilist võimekust, kuid paljudele pole see probleem. Järgmine samm võiks olla liikumisraskustega eakatele, kel huvi olemas, need nipid selgeks õpetada.”

„Palju eeliseid on videolahendusel ka spetsialisti jaoks,“ märkis Jaarika Järviste, selgitades, et videosilla vahendusel tekib patsiendiga lähedasem kontakt kui lisaks kõnele on võimalik jälgida ka tema miimikat ja kehahoiakut. Samuti on keerukaid teemasid lihtsam selgitada, kui patsiendiga saab hoida silmsidet.

Lahendus töötab läbi Teamsi rakenduse, mis on seotud haigla registratuuriga. Patsiendile saadetakse e-kirjaga kalendrikutse ning vastuvõtu alustamiseks piisab, kui veebilingile kutse sees klikkida.