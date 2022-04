„Kevad on tänavu hiline, läheb veel kuu aega, enne kui suur kevadine soe saabub. Emadepäeva paiku, julgen arvata, siis tulevad soojad ilmad. Ja aias läheb tõsisemaks toimetamiseks.“

Nii kõneleb Kersti Rannamäe, Juhani puukooli müügijuht. Ja jätkab: „Tavaliselt on märtsi lõpus olnud viis-kuus imesooja ilmaga päeva, aga ka need on sel aastal ära jäänud. Nii et tänavune kevad on paljude varasematega võrreldes erinev, külmem.“

Kevad pole eriline ainult ilma poolest. Kas inimeste kevadised ostuharjumused on muutunud, nagu kogu maailmgi viimasel ajal?

Läheb suuremaks köögiviljaistutamiseks

„See võib tulla ebakindlusest homse ees, soovist vähemalt värskete aiasaadustega oma pere ise ära varustada. Ja muidugi hüppeliselt kasvanud toidukaupade hindadest,“ arvab Kersti Rannamäe.

Juhani puukooli kauplustest seni tehtud ostude ja päringute põhjal võib arvata, et varsti läheb suuremaks köögivilja ja kartuli mahapanekuks.

„Meilt küsitakse palju terrassil ja isegi rõdul kasvatamise võimaluste kohta,“ räägib spetsialist. Kellel on aga aiamaa, uurib kartulikasvatuse tulevikku. „Vahel on tunne, et sel kevadel kaevatakse kõik murulapid üles, pannakse kartulit täis,“ räägib Kersti Rannamäe väikese muigega.

Juhani Puukooli müügijuht Kersti Rannamäe. Foto erakogu.

Kui iseenda varustamisele tõsisemalt mõelda, siis soovitab kogenud aiandusagronoom kasvatada seda, mis kõige kasulikum, mille hind poes kõige kõrgem. „Näiteks tomat, paprika, pikk kurk – nende hind on poes kõrge, samas nende kasvatamine ei ole keeruline,“ põhjendab Kersti Rannamäe. Kui aiandushuviline, kel vähe aiapinda, soovib kasvatada tomatit potis, siis on mõistlik kasvatada kirsstomatit – sel sordil võtab valmimine vähem aega ja ta on maitsev. Ka kurki tasub potti istutada.

Seda enam, et uued moodsad taimede kasvatamiseks mõeldud potid on Juhani puukooli kauplustes olemas. „Need nõud on altkastmise süsteemiga, tavapärastest natuke sügavamad. Tomatil, kurgil ja paprikal on neis hea olla, olgu kasvukohaks siis rõdu või terrass. Ka aiamaal, kui need ruumipuudusel kas tee või lõunapoolse seina äärde panna, näevad potid head välja,“ teab Kersti Rannamäe. Selline pott maksab 10–30 eurot. Ka tomatitaimed, mida potti istutada, on juba rohenäppe ootamas.

Hinnad on endised

Veel üks hea uudis on taimerindelt teatada: Juhani puukoolis pole hinnad aastatagusega võrreldes oluliselt muutunud. „Kuna oleme ise taimede ettekasvataja ja meie toodangu maht on suur, siis oleme saanud hinda hoida, kuigi energia ja väetiste hinnad on tõusnud, pole lõpptoodangu hind väga muutunud,“ kõneleb puukooli müügijuht.

Kartulikasvatajale soovitab agronoom varavalmivaid sorte, kuna värske kartuli hind on poes kõige kõrgem. Sortidest soovitab Kersti Rannamäe „Miat“, „Red Ladyt“ või „Parolit“. „Mia“ on kollase ihu ja suure saagiga varajane kartul, äsja sordinimistusse saanud uus sort. „Punase koore ja hästi kollase sisuga „Red Ladyga“ on mul eelmisest aastast isiklik kogemus. Siis panin koduaeda paar vagu seda sorti katseks maha. „Red Lady“ osutus tõsiselt saagikaks, mugulad olid kõik ühtlase kujuga keskmiselt suured,“ jagab agronoom isiklikke rõõmsaid kogemusi. Ka kartulit saab potis või kotis kasvatada. „Sellisesse 20-liitrilisse kotti võib panna kümme sentimeetrit mulda ja mõned seemnemugulad. Muldamise aegu panna siis mulda juurde. Loomulikult tuleb kasta ja väetada,“ õpetab Kersti Rannamäe kotis või potis varajase kartuli kasvatamist.

Kurkidest soovitab agronoom valida just poolpika kurgi. „Neil on lühikese kurgi saagikus ja pika kurgi maitse – kaks head omadust ühes,“ põhjendab Kersti valikut. Et poolpikka kurki ikka ära tunda, tasub meeles pidada – lühikese kurgi pikkus on kuni kümme sentimeetrit, pikkadel 25. Poolpikk kurk jääb just sinna vahele ja on sileda koorega nagu pikad kurgid. „Poolpikk kasvab kiiremini, samuti jõuab kurgitaim rohkem vilja kanda. Need seemned ei ole küll kõige odavamad, aga tasuvad ennast kuhjaga ära.“

Tomatitest soovitab aednik juba tuntud kirsstomateid „Black Cherry“ ja „Sungold“. „Kes arvab, et tavaline tomat on liiga hapu, julgen soovitada „Hiiumaa rohelist“. See on happevaba tomat, kõlbab süüa kõigile,“ kõneleb Kersti Rannamäe. Kindlasti tasub kasvuhoonesse istutada ka maitsetaimi, basiilikut, peterselli ja sibulat. Need peletavad nii kahjureid, kui ka meeldib neile koos tomatiga kasvada.

„Ühtpidi on kevad küll eriline, teisalt jälle täiesti tavaline – aias kehtivad ikka vanad tõed,“ võtab Juhani puukooli müügijuht Kersti Rannamäe kevade kokku. Suurim kevadtaimede valik on kaupluses tõenäoliselt emadepäeva paiku.

Nõuanne eksperdilt

Sellel kevadel alustas Juhani puukoolis nõustajana tööd aiandusagronoom Eneli Käger. Nõuandeid ei jaga konsultant mitte ühes kindlas kaupluses, vaid liigub ärist ärisse. Juhani puukooli kodulehel www.juhanipuukool.ee on kirjas, millises kaupluses konsultant millisel kuupäeval viibib. Nõuanded on tasuta.