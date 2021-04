35-aastane Ketlin Liiv vibutab sõrmede vahel Haiba mõisa võtmeid. Tarmukas kolme lapse ema on nii Haiba külavanem kui ka MTÜ Haiba Küla Arendamise Seltsi esimees. Kümneks aastaks seltsi kasutusse saadud mõisa on tal kavas luua kohvik, pagarikoda ning laste mängutuba.

Haiba mõisa peahoone on 852 ruutmeetrit suur. Ühekorruseline L-kujuline kõrgel soklil paiknev kivist ehitis pärineb 18. sajandi lõpupoolest. Kaks historitsistlikku puitnikerdustega verandat on lisatud 19. sajandi teisel poolel.

Mõisa on aadliperekondadest omanud Ulrichid, Staalid, Mohrenschildtid ja Ingelströmid, kuid see on kuulunud ka Doni Talurahvapangale. Haiba mõisa peahoones paiknes nõukaajal Haiba kolhoosi peakontor, taasiseseisvumise järel aastatel 1993–2017 Kernu vallamaja.

2017. aastal ühines Kernu vald koos Nissi valla, Saue valla ja Saue linnaga Saue ühendvallaks. Järgnevalt olid Haiba mõisa peahoones ühendvalla halduskeskus, noortekeskus, kaks Kernu valla arhiivi, AS Koveki harukontor, OÜ EMP Renoveer, OÜ Kristiina Koolitused, Maalaste Käsitööselts, medpunkt ja koroonasaal.

Kohalikule külaseltsile

Kui eelmise aasta kevadel valmis naabruses paikneva rahvamaja remont, viidi halduskeskuse viis ametnikku sinna üle. Rahvamajja kolis ka noortekeskus. Et pooltühjaks jäänud Haiba mõisa peahoonele kasutusotstarve leida, kuulutas Saue vallavalitsus välja ideekonkursi, mis toimus 15. veebruarist 31. märtsini 2020.

Seif, kus nõukaajal hoiti Haiba kolhoosi rublasid, pärast taasisesesivumist Kernu valla kroone.

Tähtajaks laekus kolm pakkumust. “Kaido Kallikorm pakkus välja, et hoonesse võiks rajada meeste turvakodu ja päevakodu, kus võivad tegevust leida erinevad vanuserühmad,” muigab vallavalitsuse liige Eva Puusta. “Argo Asumets pakkus välja, et mõisa hoonesse sobiks kohvik, sepikoda, käsitöötoad ja muud lastele ja täiskasvanutele meeldivaid tegevusi pakkuvad ettevõtmised,” kirjeldab Puusta teist pakkumust.

Oli ka kolmas idee. “MTÜ Haiba Külaarendamise Selts soovis hoonet küla kasutusse, et luua hoonesse laste mängutuba ja kohvik ning et säiliksid ka olemasolevad Maalaste Käsitööselts, Koroonaklubi ja perearsti kabinet,” lisab Puusta.

Saue vallavolikogu otsustas 25. veebruari 2021 istungil, et järgmiseks kümneks aastaks saab Haiba mõisa peahoone tasuta kasutusse Haiba Küla Arendamise Selts. 12. märtsil andis Eva Puusta seltsi juhile Ketlin Liivile mõisa võtmed üle. “Otsustati anda võimalus kohalikule seltsile, kes pakuks vallakodanikele teenuseid, mida vald ise ei paku,” põhjendab Puusta.

Liivist sai Haiba külavanem kuue aasta eest. MTÜ Haiba Küla Arendamise Selts loodi kolme aasta eest.

“Haiba külas on väga palju sotsiaalselt vananenud rahvastikku, aga siia on kolinud ka palju noori peresid, aktiivseid inimesi. Meie talgud on läinud suuremaks. Ühel pärastlõunal talgusuppi süües me arutasime asja ja tuli mõte teha MTÜ. Ja kuna Saue vallas on MTÜ-dele ette nähtud toetuse võimalused palju suuremad, kui seda oli Kernu vallas, siis tundus see mõistlik samm olevat,” selgitab Liiv.

Suured plaanid

Haiba mõisa peahoone aastane ekspluatatsioonikulu on 12 000 eurot. Kui praegu köetakse peahoonet koos rahvamajaga, siis tulevikus on kavas mõlemad hooned viia kohaliku SW Energia võrku. Loobutakse kolhoosiaegsest kabinettide süsteemist, mis tähendab nii mõnegi tarbetu vaheseina ja vaheukse mahavõtmist.

“Peahoone keldris on plaanis avada söögikoht. See oleks pigem kohvikulaadne, mitte baar. Selline koht, kus sa saad siis saiakesi osta, lõunat süüa. Kohviku pidaja tuleb meie oma seltskonnast,” lubab Liiv.

Lühter mõisa laes. Fotod Andres Tohver

“Minu enda unistus on ka pagarikoda. Ma olen ise valmis pagariks hakkama, selline on plaan. Ma hakkaksin vorpima selliseid koduseid kukleid, stritsleid ja struudleid. Mulle sobiks pigem pagari pool, mitte kondiitri pool. Tortidega ma sõber ei ole,” naerab naine.

“Vallavanema kabinetist saaks laste mängutuba, nii nagu on laste mängutoad Tallinnas, mida saab rentida laste sünnipäevaks. Kui on paha ilm ja pole just broneeritud, siis saab ka lihtsalt vabal ajal tulla,” arvab Liiv.

“Ega siia väga rohkem ei mahukski. Siis olekski maja täis,” arvab naine. Nimelt vallaga sõlmitud kasutuslepingu kohaselt jätkavad peahoones tegutsemist OÜ EMP Renoveer, OÜ Kristiina Koolitused, AS Kovek, Maalaste Käsitööselts, medpunkt, koroonasaal ja arhiivid.

Haiba Küla Arendamise Seltsi plaanid ei piirdu üksnes mõisa peahoonega. Juba on taotletud raha õuemänguväljaku projekti jaoks. “Saue vald on nõus kogu mänguväljaku ise kinni maksma. Ma arvan, et see läheb maksma 30 000 eurot,” rõõmustab Liiv.

Oluliseks ettevõtmiseks peetakse ka 10 000 ruutmeetril laiuva nelja saarekesega Haiba tiigi puhastamist. “Selleks võib kuluda 100 000 eurot. Kui me keskkonnainvesteeringute keskuselt raha ei saa, siis Saue vald on nõus ka panustama mingi osaga. Võib-olla Maaelu Edendamise Sihtasutus toetab,” loodab Liiv.