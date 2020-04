Grill-kiik on ainulaadse disainilahendusega toode, mis täidab nii kiige kui ka grillmaja funktsiooni. Toode on välja mõeldud Lõuna-Eesti väikeettevõtte Sternoberg OÜ poolt, kes on neid tootnud juba üle 15 aasta. Selle ajaga on ettevõte arendanud kiige juurde mugavuslisasid, et kõik vajaminev aias naudisklejatele oleks olemas. Senised kogemused on tõestanud, et toode on korraliku hoolduse korral kauakestev.

Miks on grill-kiik nii eriline, et seda nimetada aia parimaks istumiskohaks?

1) Grill-kiigel on olemas seljatugedega istmed ning laud.

2) Tootel on katus, seega eraldi varjualust pole vaja.

3) Tootel on komplektis ainulaadsed vundamendipätsid, seega klient ei pea kulutama aega ega raha platsi ettevalmistamisele, grill-kiige saab paigaldada otse murule. Pealegi näevad vundamendipätsikesed nägusad ja omapärased välja.

4) Toode pakub kiikumisvõimalust. Teaduslikult on tõestatud, et kiikumine on stressi maandava mõjuga. Pole ju midagi paremat, kui peale väsitavat tööpäeva istuda kiigele ja lihtsalt vaikse õõtsumise saatel kuulata linnulaulu või nautida kallite inimeste seltskonda.

5) Kui kiikumisest küllalt saab, on võimalik toote kiikuv osa haakidega fikseerida ning näites grill-liha nautida.

6) Grill-kiigel on olemas grill-liha valmistamise võimalus. Toote küljes on liigutatav grillihoidik, millele saab asetada nt ufo-grilli või kasutada komplektis olevat tulekorvi, et varrastel vorste või sašlõkki valmistada.

7) Sternoberg OÜ on mõelnud ka õhtustele kiige naudisklejatele; sepiste komplekt sisaldab küünlaalustega lühtrit, millele saab asetada küünlad ning lühtri keskel on konks, mille külge saab riputada õlilambi.

8) Ettevõte pakub võimalust osta tootele juurde ka kileseinad, et saaks seltskondlikku üritust nautida ka siis, kui ilm oodatust vesisemaks või tuulisemaks osutub.

9) Toodet ei pea talveperioodiks katma või kuuri alla vedama ning pakub kasutusvõimalust ka talvisel ajal. Miks mitte korraldada jõulupidu kiigel ning näiteks lõkkel valmistatud verivorsti nautida?

10) Lisaks kõigele eelpool mainitule näeb kogu komplekt kaunis välja ja võtab aias üsna vähe ruumi.

Toode on korralikult läbimõeldud, see kestab kaua ja näeb kaunis välja. Samuti on Sternoberg OÜ muutnud toote soetamise väga mugavaks: kinnita tellimus telefonitsi või e-maili teel ning grill-kiik tuuakse üsna lühikese tarneajaga ja paigaldatakse Teie valitud kohale.

Teil endal pole muud kui minna ja nautida – kiikuda, grillida ja tšillida!

Sternoberg OÜ toodab lisaks grill-kiikedele ka vundamendi pätsidel kaevurakke ümbriseid ja aiamööblit.