Orgaanilised fulvohapped on loodud/toodetud mullatasandil põhinevate mikroorganismide poolt, et teha mineraale ja teisi toitaineid taimedele omastatavaks. (Need mikroorganismid tarbivad eelajalooliste taimede lagunenud kehade humiinhapeterikastes ladestustes olevat ainest ja eritavad ainet, mida nimetatakse fulvohappeks või fulvohapeteks.)

Kõigis taimedes toimuvad keerukad fotosünteesi reaktsioonid toodavad toitaineid, mida vajavad taimede kõik erinevad osad.

Mükopolüsahhariidid (karbohüdraatide klass nagu tärklis ja tselluloos) voolavad läbi kogu taime kui toitained ning osa nendest pöördub tagasi juurte juurde, kus pinnasetasandi mikroorganismid saavad taastoidetud, et toota täiendavat fulvohapet.

See ühendab tsükli, et jätkata mullas olevate mineraalide ja muude toitainetega. Fulvohapped on lahjade alifaatsete ja aromaatsete orgaaniliste hapete bioloogiliselt aktiivne segu, mis on vees lahustuv ja on toimiv kõikides pH tingimustes (happelistes, neutraalsetes ja aluselistes). Fulvohapped on humiinhapetest väiksemad (ja väiksema molekulmassiga) ja fulvohapete molekulmassid ulatuvad suurusjärku 1500 või alla selle.

Loodusest pärit

Fulvohape on orgaaniline looduslik elektrolüüt, mis suudab tasakaalustada ja ergastada bioloogilisi protsesse. Elektrolüüt on aine, mis lahustub vees või muus sobivas söötmes, olles võimeline juhtima elektrivoolu.

Korrates katseid loomarakkudes (hiigelamööbidel) on selgunud, et elektrolüütidel on võime taastada elu, mis on teadlaste sõnul hämmastav. Kui elektrolüüdi potentsiaal katse ajal katkestati, rebenesid rakud ja lagunesid ümbritsevasse vedelikku, põhjustades surma.

Pärast elektrilise potentsiaali taastamist moodustusid rakud uuesti ja muutusid aktiivseteks ja terveteks.

Samuti leiti samas uuringus, et sarnaseid tulemusi võib oodata süveneva nõrkusega inimeste seas, mis tuleneb avastamata verejooksust, suurest emotsionaalsest stressist, kontrollimatutest infektsioonidest, tasakaalustamata toitumisest, pikaajalisest magamatusest ja kirurgilisest šokist. Need näited on kõik seotud elektrilise potentsiaali pideva vähenemisega, mis võib lõpuks kahaneda surmava nullini.

Abimees ka kodus

Need uuringud näitavad veenvalt, et füüsiline heaolu taimedel, loomadel ja inimestel on määratletud õige elektrilise potentsiaaliga.

Fulvohape on osutunud võimsaks orgaaniliseks elektrolüüdiks, mille eesmärk on tasakaalustada raku elu.

Fulvohape on taimedele kasulik. Ta kiirendab taimede kasvu ja kasvatab saagi suurust. Hape võib suurendada saaki kuni kaks korda ehk ta paneb kõik kasvama. On kasulik lehttaimedele, salatitele, redistele, tomatitele, viinamarjadele ja teistele köögi-, aed- ja põlluviljadele.

Samuti on fulvohape suurepärane abimees kodusele potilillekasvatusele-majandusele. Toalilledele on ta suurepärane ja mõjub väga kiiresti. Tulemusi on näha juba teisel päeval.

Arvamus

Tänu fulvohappele olid maasikate marjad väga suured, ka taimed ise olid ülilopsakad. Panin tähele, et ka võilillelehed peenarde vahel olid hiigelmõõtmetes, mujal olid ikka üsna tavalised. Tänan soovitamast! Marge

Fulvohappe imeline mõju taimedele

Lisaks humiinhappe paljudele positiivsetele funktsioonidele teeb fulvohape järgmist:

• soodustab taime ainevahetust,

• mõjub positiivselt taimede RNAle ja DNAle,

• toimib katalüsaatorina taimede hingamisel,

• suurendab valkude metabolismi,

• suurendab mitmete ensüümide aktiivsust,

• sarendab rakumembraanide läbilaskvust,

• sarendab rakkude jagunemist ja rakkude pikenemist,

• aitab sünteesida klorofülli,

• suurendab põuataluvust ja väldib närbumist,

• suurendab viljasaaki,

• osaleb mikroobide denitrifikatsioonis,

• puhverdab mulla pH,

• toetab elektrokeemilist tasakaalu doonorina või aktseptorina,

• sünteesib uusi mineraale,

• kallutab keemiliselt anorgaanilisi aineid,

• lagundab räni, et vabastada makromineraale toitainetest,

• neutraliseerib erinevaid saasteaineid (pestitsiide, herbitsiide jm).

