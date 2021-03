Määrdeainete ja õlide müügi ning autokeemiatoodete valmistamisega tegelev Flexoil OÜ investeeris mullu oma tootmisse ja müügiesindustesse üle miljoni euro. Kohalikul kapitalil põhinev ettevõte müüb aastas enam kui miljon liitrit õli, omab üle Eesti 10 esindust ning turustab toodangut koduturu kõrval ka lähiriikidesse.

Flexoil sai alguse aastal 1998. Enne seda tegeles ettevõtte asutaja, omanik ja ka arendus-turundusjuhi ametit pidav Riivo Eensalu aastaid kütusemüügiga.

“Ehitasime tanklaid ja müüsime kütust, aga see oli tollal keeruline ala – konkurents oli tihe ning palju esines maksudega keerutamist ja solkkütust. Ühel hetkel otsustasime ettevõtte maha müüa ning keskenduda õlidele ja määrdeainetele. Alustasime tegevusega Pärnus, ühes vanas plekkangaaris, tasapisi laienedes ja kasvades ning tänaseks on Flexoilil üle Eesti 10 esindust ning kaks suuremat ladu – Tartus Kärknas ning Tallinna külje all Tänassilmas,” tutvustab Eensalu.

Kärknas asub ka ettevõtte toomishoone, kus valmistatakse klaasipesuvedelikku, jahutusvedelikku ning saeketiõli. Tootmiseni jõuti Eensalu sõnul tänu nõudlusele – Flexoil müüb tooteid muuhulgas ka tanklatele, kus üheks suureks müügiartikliks on aknapesuvedelik ning samuti tundus olevat klientidel piisavalt suur huvi jahutusvedeliku ja saeketiõli vastu. Kuna tegemist on tehnoloogiliselt suhteliselt lihtsate toodetega, oli mõttekam hakata neid ise tootma, mitte aga sisse osta. Seejuures on Flexoilile väljastatud ISO sertifikaat autokeemiatoodete valmistamiseks ja pakendamiseks.

“Keskladu planeerisime tegelikult alguses ehitada Pärnusse, aga Tartu on logistiliselt parema koha peal ning seal on ka meil rohkem kliente. Tartu lao- ja tootmishoone avasime kuus aastat tagasi, see sai projekteeritud ja ehitatud nii, et mahuks ära nii tootmine kui ka ladu. Seoses tootmismahu suurenemisega ehitasime eelmine aasta lao suuremaks . 1. detsembrist 2020 oleme nüüd ka pealinna inimestele lähemal, sest avasime aadressil Piirimäe 2 uue Lao koos Õlipoega,” räägib Eensalu.

Kriisi ajal on oluline kiiresti tegutseda

Ülemaailmne pandeemia Flexoili tegevust oluliselt mõjutanud pole, kuigi paljud majandusharud on saanud kõvasti kannatada. “Pigem vastupidi – meil oli müügi osas parim suvi! Kuna inimesed Eestist välja reisida ei saanud, panustati oma kodustele masinatele ning tegeleti metsa,aia ja põllumaadega. Kõik seadmed vajavad korralikult töötamiseks aga õli ja kvaliteetset alkülaatbensiini Aspen. Lisaks olime õigel ajal õiges kohas kevadel, kui tekkis äkiline nõudlus desovahendite järele. Meil oli seljataga kehv talv, mille jooksul müüsime klaasipesuvedelikku vähe ning seoses sellega oli korralik laoseos toorainet ehk etanooli. Orienteerusime kiiresti ümber ning hakkasime etanoolist desovahendit tootma,” räägib juhatuse liige.

Flexoil on mitme üle maailma tuntud õlitootja maaletooja, näiteks esindatakse WRC peasponsori Wolf Oil toodangut, kaubamärki G-Energy ja Gazprom Oili. Eribensiini pakkuvat Rootsi ettevõtet Aspen ning Saksamaa kvaliteetautokeemia tootjat KochChemie, mis on keskendunud autode puhastamiseks nii seest kui ka väljast. Neid tooteid kasutavad meelsasti ka automaat- ja käsipesulad.

Venemaal kahte tehast omav Gazpromneft Engine Oil ekspordib oma toodangut üle 70 riigi üle maailma. Samal ajal kui Euroopas ei ole viimase 10 aasta jooksul uusi õlitehaseid ehitatud, vahetas Gazprom hiljuti välja kogu oma Omski tehase õlitootmisseadmed, tagades sellega väga kõrge kvaliteedi. G-Energy on aga itaallaste poolt 12 aastat tagasi välja töötatud kaubamärk, mille tehas asub Itaalias Bari linnas. Kümme aastat tagasi ostis Gazprom selle tehase ära ja on sinna investeerinud suuri summasid tehase kaasajastamiseks. G-Energy õlid töötatakse välja koos suurimate autotööstuse kontsernide ja tehnoloogiaarendajatega Mercedes Benz, Volkswagen, BMW, Renault, General Motors. Nad osalevad rahvusvahelise assotsiatsiooni Assotiayon Technigue Industrie Eurepeene des Lubrifiants (ATIE) töös, mis on Euroopa määrdeainete tootjate tehniline liit.

Wolf Oil Corporation on aga 60-aastase ajalooga Belgia firma, kes on järjepidavalt arendanud oma brändi ja tootmist. Tänasel päeval müüakse Wolfi tooteid pea 100 riiki üle maailma ja 2019. aastal sõlmiti FIA-ga kolmeaastane suursponsori leping WRC Ralli sarjaga. See näitab firma usaldusväärsust ja kvaliteeti.

Õlitarbimine on pikemas perspektiivis langeva tendentsiga

“Eks õlitarbimine on pikemas perspektiivis seoses elektrimootorite tulekuga kahanev nähe,” prognoosib Eensalu. “Kui meie käibest moodustas ettevõtte algusaastatel õlimüük 90%, siis tänaseks on see protsent 50. Esindame tervet hulka õlidega haakuvaid kaupasid, näiteks klaasipesu- ja jahutusvedeliku käive on umbes 25% ning ülejäänud 25% moodustab akülaatbensiin ja keemiatooted. Omame Q-Way kaubamärki, mis on meil patenteeritud ja mille nime all me müüme oma toodangut. Aga teeme aknapesuvahendite ja jahutusvedeliku osas allhanget ka teistele ettevõtetele.”

Ta lisab, et näiteks aknapesuvahendi tõhusus oleneb palju toorainest ning retseptist. “Eelmisest aastast ei lubata enam klaasipesuvahendites kasutada mürgist metanooli ning see tuli asendada etanooliga, mille eripäraks on aga tugev lõhn. Püüame küll etanooli lõhna igati neutraliseerida, ent liiga palju ei saa ka lõhnaaineid lisada, sest see omakorda vähendab klaasipesu puhastusvõimet.”

Flexoili kliendid on nii hulgi- kui ka jaekliendid ning lisaks on ettevõttel edasimüüjaid. Lõppklientidest on põhilised partnerid transpordifirmad,metsaga tegelevad ettevõtted, tööstusettevõtted, tanklaketid, autoremonditöökojad ja -pesulad, aianduspoed jne, kellele viiakse kaup kohale oma transpordiga. Suurematest klientidest võib nimetada Olerexi, Pärnu Sadamat,Combimilli. Flexoili müügikohad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Raplas, Maardus, Võrus ja Kuressaares katavad kenasti klientide vajadused ära. Peale selle on Flexoili valikus olemas sobivad õlid ka laevadele, mida müüakse Balti mere äärsete riikide sadamates olevatele laevadele.

“Oleme aastate jooksul soetanud juurde mitmeid firmasid, ostes neid koos vara ja klientidega. Kuna Eesti turg on väike ja konkurents tihe, siis on üksteiselt raske klienti üle lüüa ning konkurendi ostmine on lihtsam aga kindlasti ka kallim tee,” möönab Eensalu. Ettevõtte edu võtmeks peab ta järjepidevust. “Me ei ole teinud hiiglasuuri hüppeid, vaid arenenud samm-sammult, jõudes 9,3 miljoni euro suuruse käibeni. Ehitame ja parendame ladusid ja poode,investeerime tootmisse ja püüame kliente aina kvaliteetsemalt teenindada. Meil on veel üks põhimõte – konkurentidest ei räägita kunagi halvasti, vaid nendega tuleb hästi läbi saada ja vajadusel ka koostööd teha.”

Meie ladu ja pood asuvad Saku vallas, Tänassilma külas, Piirimäe 2. Asume ka Maardus Vana-Narva mnt. 8 ja Lasnamäel Betooni tn. 3 www.flexoil.ee.

Arendus- ja turundusjuht, juhatuse liige Riivo Eensalu.

Ettevõtte juht tunneb iga töötajat nime- ja nägupidi

Flexoilis töötab umbes 40 inimesi ning peaaegu pooled töötajad on olnud siin ametis üle 5 aasta. Eensalu tõdeb, et ka üle kümne aasta töötanud inimesi on kümmekond. “Tunnen kõiki töötajaid nime- ja nägupidi. Meile on oluline nende motiveerimine, premeerimine ning aitamine rasketel aegadel. Maailm muutub kiirelt, aina nõudlikumad ollakse kvaliteedi suhtes ning seetõttu on oluline pidevalt olla kursis uute trendide ja toodetega. Selleks korraldame koolitusi ja harime töötajate kõrvalt ka oma kliente. Kuna meie suhtleme lõppklientidega, oleme tehastele heaks peegelduseks klientide vajaduste osas.”

Kui aasta 2020 oli Flexoilile suur investeerimisaasta Tallinna ja Tartu ladudesse, siis 2021. aastal on plaanis laiendada Pärnu ladu ja investeerida tootmisseadmetesse. Ettevõtte soov on suurendada müügivõrku ja tugevdada oma positsiooni koduturul. Ja edaspidi müüa oma toodangut läbi edasimüüjate rohkem ka lähiturgudele Lätti, Leetu, Soome ja Rootsi.

