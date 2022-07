Saku valla suur suvine Sack von Sound muusikafestival toimub sellel aastal kolmandat korda ja sedapuhku veel suuremalt kui varem.

Festivali on varem külastanud andekad esinejad alates Noëpist ja Maarja Liis Ilusast, lõpetades Hendrik Sal-Salleri, Raivo Tafenau orkestri ja Kristjan Järviga. Peale selle on meie laval toimunud Ewert and the Two Dragonsi ja ÜENSO võimas esitus ning Gunnar Grapsi mälestuskontsert.

Festival toimub Saku mõisapargis, kus on loodud mõnusad tingimused publiku jaoks. Meid ei heiduta halb ilm, paigaldatud on suur telk, mille alla on võimalik kehva ilmaga varjuda. Kogu ala on ilus, kompaktne ning publikusõbralik – kõik on piisavalt lähedal ning ruumi jagub igaühele.

Algne idee oli luua muusikafestival, mis ületaks valla piire. Selle oleme juba saavutanud ning nii Lätis kui ka Argentiinas kuulsust kogunud, eriti tänu eelmise aasta esinejale Karen Souzale, kelle populaarseim lugu on „Every breath you take“, Stingi džässikaver. Karen jagas festivalil esinemist ka oma Youtube’i kanali kaudu.

Kogu sündmust ilmestab väga mitmesugune žanrite valik – leidub nii folki, džässi kui ka elektroonilist, räpi-popi ja rokkmuusikat. Kireva žanrivaliku eesmärk on pakkuda mõnusat muusikalist elamust igasugusele maitsele ning silmaringi laiendada. Esimest korda on sellel aastal võimalik soetada festivalipass, mis tagab sissepääsu kõikidele kontsertidele.

Festival on väga hea põhjus Sakku tulla ka neil, kes siin varem käinud pole. Peale imelise mõisapargi ilu saab nautida mõnusat suvist festivali, mille melu on sel aastal varasemaga võrreldes suurenenud tänu planeeritud lounge’i alale, kus jagub tegevust ka selleks ajaks, kui pealaval parasjagu midagi ei toimu. Sohvabaari alal saab külastada mõnusaid kohvikuid, nautida kokteile ja külastada kultuurikeskuse kultuuritelki. Viimases saab kätt proovida näiteks keraamikas ja vaibakudumises. Ära ei ole unustatud ka pere pisemaid, kellele leidub kultuuritelgis samuti põnevat tegemist ja mõnus olemisnurgake. Sohvabaari alal mängib lounge-muusikat, mille saatel kokteili rüübata ja lõõgastuda, DJ Tammela.

Avakontserdi mõnusas sumedas augustiöös annab Dagö. Kuulda saab nende parimaid palasid natuke teises ning uudses võtmes. Kontsert on oluline nii Dagö kui ka meie enda jaoks – see toimub Saku valla kultuurikeskuse segakoori Tuljaku ja orkestri Saku mandoliinid ühisesituses ning on laiendatud mõõtmetes ja tõusvas joones.

Plaanis on eelmistest aastatest veelgi võimsam räpikollektiivide kaks-ühes lõppkontsert. Saab nautida väga head Hollandi disko-funky ansamblit Kraak & Smaak, populaarset välisartisti, kes on varem korra Eestit külastanud. Sõud alustab Kraak & Smaak, vahepeal tuleb lavale orkester ja lõpuks saabub ka 5Miinust, kelle täispikaks kontserdiks kõik sujuvalt koos orkestriga üle läheb.

Publik saab ühe pileti eest kaks väga vinget kontserti. See on võimas lõpp festivalile, millelaadset ei ole varem tehtud. Kergitame pisut saladuse katteloori – võib juhtuda, et Kraak & Smaak esitab koos 5Miinusega ühise loo ja seda kõike orkestri saatel. Selleks, et neid näha ja kuulda, tuleb ise kohale tulla.

5Miinuse ja orkestri koostöö mõte tekkis 2022. aasta Eesti muusika auhindade jagamisel, kui bänd ja orkester koos laval olid, tookord küll üks ühine lugu, aga sel korral tuleb lugusid esitusele terve pika kontserdi jagu. 5Miinuse lugudest on mitu heliloojat oma nägemuse teinud. Orkestriseadete autorid on ooperi ja klassikalise muusika helilooja Tauno Heints, Eesti muusikamaastikul väga silmapaistev Siim Aimla, peale selle veel Andrus Rannaääre ja Bianca Randala. Usume, et see on nii esinejate kui ka publiku jaoks meeliülendav ja uudne kogemus.

Festivalil astub sümfooniaorkestri saatel üles ka elektroonilise muusika bänd Watewa. Üks kolmandik nende muusikuist on tegev ka koosseisus Cartoon. Tegemist on äärmiselt maitseka, stiilse ja laheda muusikaga. Peale selle on lavale kutsutud ka mitu andekat tõusvat vokalisti, näiteks Manna, Karl-Killing, Shira ja Elina Born.

Folkmuusika vallas toimub popp-folk tantsurühma Uppsar ja ansambli Antsud ühistöös sündinud fantaasiarikas muusikaline tantsuetendus „Üle vee – Leigri lugu“. Peale nende saab laval näha meelikütkestavat Šoti bändi Dockyard Trio.

Fotod Raul Ollo

Nagu ka varasemalt, on kavas ka lastekontsert, kus astub üles imeline Nele-Liis Vaiksoo.

Veel saab nautida vaatemängulist sündmust, kus orkester Saku mandoliinid esineb kahasse Saku rahvatantsurühmadega.

Festival on päevasel ajal mõnusalt folgilik ja hubane ning öösel tuledes vilkuv ning heast energiast pakatav.

Sündmust on alati külastanud tuntud kultuurikorraldajad ja produtsendid, näiteks Riho Rõõmus, kes on olnud väga rahul ja Mikk Targo, kes on festivali igal aastal kohal olnud ning toetust ja tunnustust avaldanud.

On hea meel tõdeda, et sellised korüfeed on andnud festivalile positiivse tagasiside ning see annab julguse festivalivankrit edasi vedada ja tunnetada, et oleme õigel teel.

Oleme püüdnud publiku jaoks kõik võimalikult mugavaks muuta ning kaugemalt tulijatel ei ole vaja muretseda kalli parkimistasu või parkimiskoha pärast, välja on pandud selged suunavad sildid võimalikele parkimisplatsidele.

Ainulaadne iidsete tammedega park, mõisa väärikus, mitmekülgne muusika, tegevused, kvaliteetne söök ja jook, esteetiliselt nauditavad erilahendused – kõik selleks, et külastajad taasavastaksid mõisapargi melu ja saadud elamuse võrra rikkamad oleks.

Täpsema info saamiseks külasta meie kodulehte www.sakuke.ee ja pileteid soeta lehelt www.piletitasku.ee.