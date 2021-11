Majas ei tohi olla haigeid taimi – neist tuleb kiiresti ja kahjutundeta vabaneda. Positiivse energia mõju suurendamiseks tuleb taimede eest hoolikalt ja õigeaegselt hoolt kanda: need tuleb tolmust puhastada, eemaldada kuivanud lehed ja närbunud õied, neisse tuleb suhtuda armastusega.

Kaktused ja nendesarnased taimed (isegi teravate lehtedega) toovad tüli majja

Kui need on elamus siiski olemas, peaksid need asuma puhke- ja magamiskohtadest vähemalt 1 meetri kaugusel. Torkivad taimed stimuleerivad mõttetegevust, aitavad kaasa ideede realiseerimisele, seepärast on töökabinet kaktuste jaoks parim paik. Kategooriliselt on keelatud kaktusi ja nendesarnaseid taimi panna lastetuppa, kuhu ei tohiks panna ka oleandrit, piimalille, difenbahhiat ja maavitsa. Tääkliilia ja monsterad on energeetiliselt väga rasked taimed, mis tõttu ei sobi needki lastetuppa.

Lastega sobivad imehästi turdleht, begoonia, alpikann ja kannikesed

Arvatakse, et lastetubades peavad kasvama kõrgusse pürgivad taimed. Lastetuppa paigutatud havisaba aitab üle saada toorusest, adiantum aga hirmudest. Kui lapsed on ülimalt tõrksad või vaidlushimulised, tuleb nende tuppa panna kallad, mis mõjutavad positiivselt mitte ainult perekondlikke suhteid, vaid ka tervist. Kooliealise kirjutuslaua läheduses olev sõnajalg aitab üle saada stressist ja õppetööst tingitud koormusest. Lastega sobivad hästi ka tsitruselised, näiteks aitab sidrunipuu lapsel iseseisvamaks muutuda ja stimuleerib tema õppimistegevust, lisaks puhastab see taim suurepäraselt õhku.

Magamistuppa sobivad suurepäraselt kannikesed, begooniad ja alpikannid

Kallad neutraliseerivad abikaasade vahelisi vastuolusid, begooniad aitavad suhteid parandada. Roosat värvi lilled ärgitavad positiivseid emotsioone, punased ja oranžid taimed suurendavad sugulist kirge. Magamistoas ei tohiks olla monsterasid – need taimed neelavad ülemäära palju hapnikku ning imevad inimestest positiivset energiat välja. Magamistoas ei tohikski eriti palju taimi olla, olemasolevad tuleks paigutada voodist kaugemale.

Orhideed on võrdlemisi kapriissed taimed

Kaunilt õitsevaid orhideesid peetakse imeliste omadustega lilledeks – näiteks pidavat orhideed tekitama loomeenergia juurdevoolu ning vabastama depressioonist. Kuna orhideed salvestavad energiat, ei tohiks neid magamistubadesse ega lastetubadesse panna – nendele lilledele oleks kõige paremaks asukohaks elutuba. Orhideesid võiksid kasvatada inimesed, kellel on tugev iseloom.

Ideaalsed toataimed

Koju väga hästi sobiv bambusepuu sümboliseerib kiiret kasvu ning mõjutab soodsalt mitmeid eluvaldkondi, seal hulgas ka finantsidega seotut. Lisaks bambustele sobib koju väga hästi ka draakonipuu, mis suudab neutraliseerida negatiivset energiat. Positiivset energiat talletab ja kiirgab turdleht, mis sobib kõikidesse tubadesse. Rikkuse kaasamiseks tuleb antud taim kaunistada punase lindiga, mulda tuleks kaevata mõned mündid.

Vana hea ning veidi unustatud viigipuu on unikaalne taim, mis ei puhasta mitte üksnes õhku, vaid ka kodust atmosfääri. Selle taime jaoks oleks ideaalseks asukohaks elutuba, sest ta stimuleerib omavahelist suhtlust. Usutakse, et last ihkavad abikaasad peaksid viigipuu oma magamistuppa panema ning armastusega selle eest hoolt kandma. Geraanium (kurereha) vallandab positiivset energiat. Punast geraaniat loetakse heaolu sümboliks, valge geraania aitab säilitada hingelist tasakaalu ja leevendab unetust.

Piparmündi taim tõmbab ligi head õnne, hoiab eemale halba energiat ja aitab kodus hoida harmoonilist õhkkonda (Allikas: pixabay).

Aknalauale võiks luua aga mini-aia, kus võiks kasvatada ürte. Tingimata peaks kodus olema piparmünt, see mõjub inimestele igas mõttes väga hästi.