Meie sügiskevadine ilm soosib kõike muud kui tervena püsimist… Kuigi massilisi viirushaiguste puhanguid sel hooajal veel esinenud pole, on esimesed märgid õhus, et haiguspuhangud on tulemas, kinnitab apteeker Lilija Ahmetzjanova.

Esmalt tunneb haigestunu kriipimist kurgus, pea ja liigeste valu, võib tõusta kerge palavik ja esineda köha. Viirushaiguse puhul pole vaja antibiootikume veel võtta ja reeglina perearsti juurde ei minda. Küll aga on nakatunul kasulik läbi astuda apteegist, osta loodustooteid.

Loodustooteid kergemat sorti viirushaiguste jaoks on mitmeid, farmatseut Lilija Ahmetzijanova soovitab Faringo loodustooteid, olgu siis pastillide või spreina – nii nagu kellelegi sobib.

Faringo tooted

Ligi kümme aastat on meie apteekides müüdud Läti firma Silvanols terves Euroopas populaarseid toidulisandeid, kosmeetikatooteid ja medikamente. Faringo tootesari, kuhu kuulub kolm spreid, erineb analoogidest just naturaalsete koostisainete poolest. Spreides on tugevat toimet omav astelpaju õli segatud eeterlikke õlisid sisaldava saialille õliga, täienduseks veel piparmünt või Faringo uudistootel ka apelsini õli. Medikamendis sisalduv saialille õli pärineb Lätist, ökoloogiliselt puhastel loodusniitudel kasvanud ja päikesepaistelistel hommikutel korjatud lilleõitest. Astelpaju õli, mis sisaldab rohkesti C- vitamiini, karotenoidiide ning polüküllastamata rasvhappeid omega 3; 6 ja 7, imporditakse Kagu-Aasiast, kus on selle taime looduslik kasvukoht.

Kõik õlispreid niisutavad kurgu limaskesta ja vähendavad põletikku, soodustades sellega limaskesta taastumist, mis on viirushaiguste puhul eriti oluline. Piparmünti sisaldav Faringo sprei sobib eriti hästi ka kriipiva kuiva köha pulul.

Ka Faringo pastillid, kuhu on astelpaju õlile lisatud mentooli, võtavad ära ärritustunde ja värskendavad kurku.

Kuidas kasutada?

Faringo ravimspreide kasutamist võib alustada kohe, kui tunned ebamugavat, kipitavat tunnet kurgus. Spreide kasutamine on lihtne: pulverisaator on varustatud pika mugava otsikuga, mille ots tuleb suunata otse kurku ja siis pihustada kaks korda. Seda tuleks korrata kokku kolm korda päevas. TÄHELEPANU! Kuigi testid näitavad, et Faringo tootesarja medikamentidel on väga head kleepeomadused – spreid kleepuvad hästi kurguseina tagumise limaskesta külge, mis on ka viiruste ja bakterite kasvukohaks – on soovitav 20 minutit peale sprei kasutamist mitte süüa ega juua. See kindlustab medikamendi veelgi pikemaajalise ja efektiivsema toimimise.

Et spreid on valmistatud õlide baasil ja niisutavad limaskesti, siis pole nende kasutusaeg piiratud. Näiteks apteekrid ise, kes töötavad tihti kuiva õhuga ruumides, kus kontakteeruvad nakkusohtlike inimestega, kasutavad Faringo spreisid kogu nakkusohtliku perioodi.

Kõik spreid alates teisest eluaastast

Kõik Faringo tooted on patenteeritud. Kui toode on aga patenteeritud, tähendab see, et seda on ka põhjalikult uuritud. Selle pärast julgevad apteekrid kinnitada: kõik Faringo spreid sobivad kasutamiseks ka lastele alates teisest eluaastast. Väikelastele ei ole soovitav anda pastille, sest lapsed ei oska veel lutsutada.

Laste lemmikud – samas kurguvaevuste kergendajad – on astelpaju ja C-vitamiini lollpops´id ehk pulgakommid. Kõigi Faringo tootesarja toodete kohta võib öelda: need ei mõjuta inimese suus olevat normaalset mikrofloorat, vaid medikamendid toetavad inimese immuunsust. Mida tugevam on aga inimese omaenda kaitsevõime, immuunsus, seda väiksem on oht haigestuda.