„Eks pakendi- ja etiketitööstuse käekäigus peegeldu laiemalt võttes kogu meie majanduse toimimine, kasvamine ja kahanemine, laienemine või hoopis hääbumine,“ mõtiskleb trükikoja Labelprint asutaja ja üks nüüdsetest omanikest, tegevjuht Sten Sarap.

Labelprintile oli mööduv aasta erakordselt hea. Trükitööstuste ja kirjastuste edetabelis, mida Äripäev spetsialistide toel igal aastal koostab ja avaldab, tõusis Labelprint 20 kohta, jõudes 22. kohalt teisele kohale.

„Eks see mõneti üllatus oli, et nii palju kohti tõusime, aga väga suur üllatus see ei olnud – oleme palju oma sisseseade uuendamisse, tehnosüsteemidesse investeerinud. Nii et see tõus pidi tulema, aga et just 20 kohta…“ mõtiskleb Sten Sarap.

Mida Labelprint toodab?

„Ükskõik millise toidupoe riiulitel ringi vaadates uurib ostja enne kauba korvi panemist väga täpselt meie toodangut, olgu tegu siis liha- või piimatoodete, makaronide, kotlettide või hoopis alkoholiga – esmalt lastakse ikka pilk toodet tutvustavast etiketist üle,“ naerab Sten Sarap. Olgu tegu siis Vana Tallinna, kotlettide või juustuga. Väga paljude kaupade etiketid ja sildid on tulnud just Labelprintist. Ja see pole mitte ainult Eestis nii, ka teiste Baltimaade, samuti Soome ja teiste Põhjamaade tootjaid varustab etikettide ja tooteid tutvustavate siltidega just Tallinna külje all Peetri külas paiknev Labelprint.

„Viimasel ajal on plahvatuslikult kasvanud nõudmine mitmete meditsiinitoodete, esmajoones desinfitseerimisvahendite etikettide järele,“ teab ettevõtja. Nagu oleks igaüks, kellel kuskil mingi villimisliin jõude seisis, hakanud desinfitseerimiseks vahendeid valmistama. See on tänapäeva uus normaalsus. Sellega tuleb kaasa minna või…

20 tööaastat

Labelprint alustas tööd 20 aastat tagasi, olles siis ühe mehe trükifirma, mis andis tööd tosinale inimesele. Ja Sten Sarap oli korraga nii omanik, tegevjuht, autojuht kui ka vajadusel müügimees.

Nüüd töötab Labelprintis kolmes vahetuses 90 inimest, firma käive küündis 2020. aasta raamatupidamise andmeil 11 037 553 euroni ning jaotamata kasum oli 1 988 254 eurot – firma oli nende numbritega trükitööstuse edetabelis teisel kohal.

Muljet avaldavad arvud. Ennekõike trükitööstuses, kus aastaid püstitasid käibe- ja kasumirekordeid ikka ajalehe- ja raamatutrükikojad.

„Maailm on muutunud,“ mõtiskleb Sten Sarap. See tähendab, et ajalehti loetakse peamiselt internetis, raamatute jaoks on e-lugerid. Samal ajal peavad aga teised trükikojad konkurentsis püsimiseks targalt investeerima. Flexo tehnoloogia ehk rullist rulli tehnoloogia, mida Labelprint kasutab, on unikaalne, igas trükikojas on oma know-how. Sellepärast pole Sten Sarap väga aldis ka ajakirjanikke külla kutsuma, et oma uudset tehnoloogiat tutvustada.

„Ühe uuendusena, mille käesoleval aastal sisse viisime, oli investeering ressursitõhususse,“ kõneleb Sten Sarap. Äraseletatult tähendab see, et trükitud ja stantsitud kleebiste pinnalt tuleb eemaldada kleebistevaheline materjal, mis moodustab nii-öelda võrgu. KIK-ilt toetuse saanud projekti raames investeeriti uue kleebismaterjali jäätmekäitlussüsteemi soetamisse. Uus innovaatiline seade eemaldab kleebistelt pabervõrgu, peenestab selle ning pressib kokku ja suunab otse makulatuurikonteinerisse.

„Ega ma täpselt ei tea – nagu ka konkureerivad ettevõtted ei tea täpselt –, kas sellist innovaatilist, paberit ja aega säästvat seadet veel mõnes konkureerivas ettevõttes kasutatakse,“ kõneleb Sten Sarap, olles üsna veendunud, et Baltimaades seda teistes ettevõtetes ei ole.

Nagu ka Põhjamaades.

„Seade on üsna kallis, maksis üle 300 000 euro, millest KIK maksis Euroopa Regionaalarengu Fondi rahadest poole ja Labelprint teise poole,“ kõneleb Sten Sarap ning kinnitab, et ilma rahalise toeta poleks ettevõte seda seadet muretsenud, polnud hinna tõttu plaaniski.

Kasu on seadest aga märkimisväärne – kuna trükimasina seisakuid on vähem, on ettevõtte tootlikkus kasvanud 15%. Et seisakuid on vähem, on ka paberikulu väiksem, sest masina häälestamisi, mis neelab palju paberit, on tunduvalt vähem. Nii ei säästeta ainult aega, vaid ka kallist toorainet.

Labelprint OÜ

• Asutatud 2001. aastal.

• Tegevusala etikettide ja siltide tootmine.

• Käive 2020. aastal 11 037 553 eurot.

• Investeeris 2021. aastal tootmise ökonoomsemaks muutmisel ca 300 000 eurot, mille abil ettevõtte tootlikkus suurenes ja materjalikulu vähenes 15%.

• Pool sellest rahast – 150 000 eurot – tuli KIK-i vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Investeeringud Euroopa Liidu fondide toel