Kui osaled oma sõidukiga liikluses, oled potentsiaalne sihtmärk kindlustuspetturile.

Kindlustusfirmad katavad liiklusõnnetusest tulenevad kahjud. Liikluskindlustus katab kulud, mille oled tekitanud liiklusõnnetuses teistele liiklejatele. Kahjuks on olemas ka ebasiiraid inimesi, kes valetavad kahjude suuruse kohta või põhjustavad lausa meelega õnnetusi.

Kergemal juhul saab sinu auto raskelt kahjustada. Halvimal juhul võid viga saada ka sina ise.

Oleks tore käia roosad prillid ees ning loota, et sa ei satu kunagi pettuse ohvriks. Targem on aga autojuhina selliste olukordadega juba varakult arvestada, et neid ennetada saaks.

Toome välja 3 kõige levinumat liiklusõnnetustega seotud pettust, et saaksid neid vältida.

Näitlejatega kindlustuspettused

Mõnikord osaleb kindlustuspettuses rohkem kui üks inimene. Seda tuleb ette pigem välismaal kui Eestis, kuid kui reisid, tasub selliste olukordade võimalikkusest teadlik olla. Näiteks võivad pettuses kaasa mängida lisaks autojuhile ka “süütu” jalakäija.

Võib juhtuda, et “juhuslik” mööduja annab sulle käega märku, et võid teelt välja tagurdada, sest teist autot ei tule. Kui hakkad sõitma, keerab aga teine pettur sinu autole otsa ning süüdi jääd sina.

Lisaks võib juhtuda, et “juhuslik mööduja” soovitab sulle asjalikku ja soodsat remonditöökoda. Tegelikkuses on aga tegemist kelmusliku töökojaga, kus sulle röögatult suur arve esitatakse, autovaruosad ära varastatakse või sinu auto suvaliste juppidega “parandatakse”.

Mida sellises olukorras teha?

Oma silm on kuningas. Ära usalda inimesi pimesi. Usalda, aga kontrolli. Mine ainult remonditöökotta, kus oled varem käinud või mille maines oled kindel.

Lavastatud õnnetused

Mõned inimesed põhjustavad õnnetusi nii, et jääb mulje nagu sina oleksid süüdi. Näiteks võib auto sulle ette keerata ning järsult pidurdada.

Kuna sul ei jää reageerimiseks piisavalt aega, sõidadki autole tagant sisse.

Lisaks on levinud olukorrad, kus sinu heatahtlikku usku teeandmiskohustusega olukordades ära kasutatakse. Näiteks viipab teise auto juht sulle, et hoopis tema annab sulle teed. Sõitma hakates ta aga kiirendab ning seaduse kohaselt jääd sina süüdi.

Nende kahe näite puhul on süüd väga lihtne sinu kaela ajada. Just seetõttu on need ka väga levinud.

Kuidas seda ennetada?

Järgi alati liikluseeskirju ning hoia silmad lahti. Kahjuks võib ka kõige ettevaatlikum liikleja selliste petturite ohvriks langeda. Asitõendid, näiteks videolindistus, aitavad sind petturite eest kaitsta.

Just sel põhjusel soovitame osta endale kvaliteetse liikluskaamera, eriti juhul, kui kasutad autot igapäevaselt.

Suuremad õnnetusejärgsed kahjud

Võib juhtuda, et pettur tekitab pärast õnnetust oma autole vigastusi juurde, et kindlustusfirmalt hiljem rohkem raha küsida. Seda sa aga muidugi kohapeal ette ei tea.

Lisaks võib pettur väita, et tal on tekkinud tervisekahjustused. Tegelikkuses on tegemist aga valega. Tihti lastakse sellised skeemid käiku alles kahjukäsitluses.

Kuidas seda vältida?

Tee õnnetuskohal autodest pilte ning lindista võimaluse korral kogu vestlus. Nii saad tõestada, et väidetavad vigastused tekkisid pärast õnnetust või on sootuks valed.

Kindlustuspettused on tõsised kuriteod. Anna oma kindlustuspakkujale õnnetusest alati esimesel võimalusel märku. Mida raskemaks teed enda petmise, seda väiksem on tõenäosus, et langed pettuse ohvriks.

Pea meeles

Pettusi on lihtsam ennetada kui hiljem proovida enda süütust tõestada. Et tahtmatuid olukordi vältida, hoia silmad lahti ning ole teadlik enda ümber toimuvast.

Ära usalda pimesi tundmatuid inimesi ning jäädvusta õnnetuse korral kõikvõimalik informatsioon. Kui milleski kahtled, võta kohe oma kindlustuspakkujaga ühendust.

