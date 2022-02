Valentinipäev ehk armastajate püha on Põhja-Ameerikas, Kanadas, Austraalias ja väga paljudes Euroopa riikides populaarne püha. Eestis on selle päeva tähistamine pigem uus komme.

Tänapäeva noorte üllatuseks nende vanaisad ja vanaemad koolis üksteisega valentinipäevakaarte ei vahetanud ning südamekujulised šokolaadid ja punaste rooside kuhjad lillepoodides 14. veebruaril saabusid meieni alles mõnikümmend aastat tagasi.

Täpsemalt jõudis selle päeva tähistamine Eestisse umbes 1980. aastate lõpul ilmselt Soome kaudu ja sealsete mõjutustega. Kuna ka Soomes tähistatakse seda päeva pigem sõprade pühana, siis sellisena saabus see ka siia. Praegu on Eestis 14. veebruar samapalju sõprade meelespidamise päev kui armunute püha.

Koolides korraldatakse sõbrapäevaüritusi: stiilipäevi (punased ja värvikirevad riided), esinemisi, klassiõhtuid ning klassides on tihti postkastid, kuhu klassikaaslastele kirju poetada. On selleks siis nimelised sõnumid, et sõbrale tema meelespidamisest teada anda või on salamisi alla kirjutanud vaid „Sinu Valentin“.

Sõpradele kingitakse ka pisikesi meeneid ning sõber, kes kaardi või kingituse saab, võib olla ka õpetaja või lapsevanem.

USA filmide mõjutustel ei jäta aga tihti ka Eesti noored armunud seda päeva suurelt tähistamata. 14. veebruar on populaarne päev kallimaga koos olemiseks, kohtingul käimiseks, ning nagu Ameerikas, siis ka kihlumiseks või lausa abielu registreerimiseks.

Ameerikas on valentinipäev väga tugevalt just armunute püha. Sõpru peetakse ka kaartidega meeles, aga teatud vanusegruppides on sel päeval ilma kohtingukaaslaseta olla sama veider, kui jõule üksi veeta. Meeletutes kogustes ostetakse lilli, nende seas eriti punaseid roose.

Postkaarte postitatakse selle päeva puhul igal aastal lausa miljardeid.

Restoranid panevad sellel päeval oma saalidesse lisalaudu, nii et paarikesed istuvad ilma suurema privaatsuseta teiste paaridega külg külje kõrval reas – kuid kallim on ju kindlasti vaja sel päeval kohtingule viia ja nii on ka need restoranid ja need lisalauad alati rahvast täis.

Valentinipäeva algust seostatakse erinevate legendidega. Neist populaarseim on lugu kolmandal sajandil Rooma valitseja Claudius II poolt 14. veebruaril hukatud Valentini-nimelisest preestrist, kes oli toeks tagakiusatud kristlastele ning aitas neil salaja abielluda.

Legend räägib, et olles juba vangistatud, palvetas ta koos oma vangistaja pimeda tütre Juliaga ning jumal taastas Julia nägemise. Enne hukkamisele minekut kirjutas ta Juliale armastuskirja, millele ta kirjutas alla „Sinu Valentin“. Hiljem kuulutas katoliku kirik Valentini pühakuks.

Kuidas siis veeta üks tore ja meeldejääv valentinipäev ja mis oleksid head kingiideed? Tegelikult on poed punaste südametega asjadest veebruari alguses kirjud ning valik on suur, soovid sa osta südametega sokke, punast lipsu või suurt kaisukaru. Toongi välja mõned ideed, kus põhiteemaks on pigem elamused.

Kui plaan on minna kallimaga välja sööma, siis võib veidi vaadata restoranide pakkumisi. Väga paljud restoranid teevad selleks puhuks valentinipäeva erimenüü. Kindlasti on väga hea idee kinkida oma kallimale mõne Eesti spaa romantikapakett, kust ei puudu ka šokolaad ja punased roosiõied.

Kui pikka nädalavahetust ei jaksa ära oodata, siis on palju romantilisi pakkumisi ka päevaspaa raames. Alati võib teha midagi natuke rohkem ootamatut ja minna selleks puhuks kas kahekesi kallimaga lasketiiru laskmist harjutama või mõnele põnevale ja harivale laternamatkale. Viimast kaht soovitust on väga hea teha ka koos suurema sõprade seltskonnaga.

Kuna sel aastal langeb valentinipäev esmaspäeva peale, siis on plaanid tööpäevade sees ilmselt ajalises mõttes pigem tagasihoidlikumad. Samas teater samal õhtul või hoopis kinkekaardina mõneks tuleviku kuupäevaks teeb meele heaks nii mõnelgi kultuurilembesel sõbral.

Lõpuks ei peagi ju sel päeval minema tingimata kaasa suurte žestidega. Tööst väsinud elukaaslasele pärast tööpäeva kuum vann lasta ja lihtne väike teeküünal vanniäärele asetada on vahel palju erilisem. Oluline on emotsioon ja see, et su sõber või kallim, kellele sa kingituse teed, lihtsalt teab, et oled ta peale mõelnud. Vahel väike isetehtud kaardike, mis on allkirjastatud saladuslikult „Sinu Valentin“ või „Sinu Valentina“ on kõige parem kingitus üldse.

Huvitav fakt

Venelastel on oma valentinipäev, mida nad tähistavad juuli alguses. See kattub päevaga, kui õigeusu kirik austab Peetruse ja Fevriona mälestust. Vene linnades toimuvad selle raames mitmesugused üritused: kontserdid ja ilutulestik. Tähistatakse truudust ja pereväärtusi.

Linnavõimud õnnitlevad pidustustel abielupaare, kes tähistavad hõbe- või kuldpulmi. Sageli autasustatakse medaliga paljulapselisi peresid. Pered palvetavad perekeskis kodus ja kirikus. Tehakse suur pidulaud ja kogunetakse koos tähistama. Traditsiooniline lill sellel päeval on kummel ja nendest tehtud kimpe kingitakse oma kaaslastele, vanematele ja teistele lähedastele.