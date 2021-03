Samsungi nutikelladele Galaxy Watch3 ja Galaxy Watch Active2 on alates tänasest saadaval tarkvarauuendus, mis lubab vaid nutikellaga vererõhku mõõta ja võtta elektrokardiogrammi ehk EKG-d (1). Lahenduse kasutamiseks tuleb telefoni paigaldada Samsung Health Monitor rakendus.

“Südame- ja veresoonkonnahaigused on Statistikaameti andmetel number üks surma põhjus Eestis, globaalselt sureb neisse haigustesse WHO andmeil igal aastal üle 17 miljoni inimese, mis on ligikaudu kolmandik kõigist surmadest. Seega on südame ja veresoonkonna tervisel silma peal hoidmine äärmiselt oluline ja antud uuendus on väike samm selle poole. Muidugi mõistame, et tarkvarauuendus ei ravi kedagi terveks, kuid enda tervise kohta indikatiivse info pidev saamine võib kasuks tulla ja hoiatada kasutajat, kui tema tervisega võib olla probleem. Seejärel tuleb loomulikult pöörduda tervisespetsialisti poole,” selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Samsung Health Monitor rakendus sai 2020. aasta detsembris ka CE märgise, mis viitab, et toode vastab kõigile vajalikele Euroopa Liidu tervise-, keskkonna- ja turvalisusnõuetele.

“Vererõhu mõõtmiseks tuleb kell eelnevalt kalibreerida (2) kasutades traditsioonilist vererõhumõõtjat. Kell kasutab vererõhu mõõtmiseks olemasolevaid pulsimõõtmissensoreid, analüüsides pulsilaineid ja kõrvutades need kalibreerimisel võetud vererõhuandmetega,” selgitas Aasma.

Elektrokardiogrammi ehk EKG võtmiseks kasutab kell samuti olemasolevaid sensoreid. Kasutamiseks tuleb panna kell randmele, asetada puhkeasendis käsi lauale ja panna teise käe nimetissõrme ots 30 sekundiks kellal oleval ülemisele nupule. Seejärel tuvastab kell, kas südamerütmis esineb häireid.

Samsung Health Monitor rakendust saab kasutada vaid Samsung Galaxy telefoniga, millel on paigaldatud Android 7.0 või uuem operatsioonisüsteem. Vererõhu funktsiooni kasutamiseks tuleb kell kalibreerida, kasutades traditsioonilist vererõhuaparaati. EKG funktsiooni kasutamiseks kalibreerida ei ole vaja.

Kuidas Samsung Health Monitor rakendust telefoni paigaldada?

Ava Galaxy Wearable rakendus ja paigalda kellale kõige hiljutisem tarkvarauuendus

Ava Galaxy Watch3 või Galaxy Watch Active2 nutikellal rakenduste menüü ja ava rakendus Samsung Health Monitor

Seejärel suunab kell kasutaja telefoni ja algab rakenduse installimine

(1) EKG mõõtmine ja Samsung Health Monitor ei otsi märke südamerabandusest ja lahendused ei ole mõeldud asendama traditsioonilisi diagnoosi- ja ravimeetmeid.

(2) Täpsuse tagamiseks tuleks kella kalibreerida vähemalt iga nelja nädala tagant.

