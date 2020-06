Doonoriks tohib käia vanuses 18–65. Doonorvere puhul kontrollitakse HIV, C- ja B-hepatiidi, samuti süüfilise esinemist.

Naistel on lubatud käia doonoriks iga kolme kuu tagant, meestel iga kahe kuu tagant. “Meil on mõni inimene käinud veredoonoriks ka 200 korda,” selgitas Tikas.

Lisaks PERH-i verekeskusele on Eestis Tartu ülikooli kliinikumi verekeskus, Pärnu haigla veretalitus ja Ida-Viru keskhaigla vereteenistus. Eesti elanikest käib doonoriks ligemale kolm protsenti, kes annavad aastas 25–30 000 doosi doonorverd.

Vereloovutuse järel, mis päädis ühispildiga Tabasalu spordihoone aulas ja lõunasöögiga pererestoranis Seller, sõitsid Granitopi töötajad tagasi Vatslasse, et tööpäeva jätkata.

Stenver arvas, et uuesti doonoriks tuleb ta poole aasta või juba kahe kuu pärast. “Kasulik tunne on,” lisas ta.

“Tahtsin midagi kogukonnale tagasi anda,” ütles esimest korda verd loovutanud Stenver, kelle isa Kalmer on juba kogenud doonor.

Tabasalu doonoripäeval oli Deivise sõpru-kolleege kokku seitse, kellest Laur Pikksaarele oli see üheteistkümnes, Kalmer Suurkütile seitsmes, Pille Tormis-Erlichile neljas, Janno Kihole teine, Marleen Arulale samuti teine ning Stenver Suurkütile ja Maris Orasson-Pukkile esimene kord verd loovutada.

Kogenud doonoril kulus 450 milliliitri vere andmiseks kõigest viis ja pool minutit. “Kui verekeskus ise kutsub sind, siis ma ei näe põhjust, miks mitte käia. See peaks olema kodanikukohustus,” arvas ta.

“Kui sa oled juba ühe korra käinud paremast käest verd andmas, siis sul jääbki see käsi eelistusena. Minul on paremas käes veenid paremini nähtavad, aga kõrval sõbral vasakus käes,” ütles Deivis.

“Osad võtavad vere andmist väga rahulikult, sest enesetunne ei ole kõige parem. Siis on teine äärmus inimesi, kes ütlevad, et tead, ma jookseks maratoni peale seda. Mulle tuleb tavaliselt energiat juurde, kui ma olen vere ära andnud,” rääkis Deivis, kes vabal ajal jookseb poolmaratoni, aga käib ka jõusaalis.

“Aastas ma käin kuskil 5–6 korda. Mul on A-positiivne veregrupp, kõige enam levinud veregrupp, mida on ka kõige rohkem vaja,” selgitas mees Harju Elule.

31-aastasele Tabasalu elanikule Deivis Sepale oli see juba 25 kord doonorina verd anda.

“Tabasalus me käsime ühe korra 10–15 aastat tagasi. Siis oli siin mõni üksik doonor. Täna ootab pikk järjekord. Inimestel on praegu rohkem aega mõelda lihtsamate asjade peale,” arvas Tikas.

