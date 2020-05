Raasiku Pizzabaar ootab alati kõiki oma vanu ja uusi sõpru. Tule täida end hea emotsiooni ja maitsva kõhutäiega!

Raasiku Pizzabaar on avatud neljapäeviti alates kell 12.00–17.00, kuid saab osta vaid õlut ja snäkke. Reedel ja laupäeval ootame teid enda juurde kell 12.00–22.00. Pühapäeval oleme avatud kell 12.00–21.00. Ja ära maha maga, sest pühapäeviti toimub meil happy hour – kahe pitsa ostuga saab kolmanda pitsa tasuta kaasa, et teie pühapäevaõhtu oleks tõeline nauding.

Broneeri laud või anna tellimus töösse telefonil +372 5873 3303. Kõiki toite ja jooke saab ka kaasa osta.

Valmistame Napoli stiilis pitsasid. Meie itaaliapärased pitsad on rahvale meeldinud ja plaanime uusi pitsasorte menüüsse lisada juba juuni alguses. Aprillis lisandusid menüüsse ka burgerid, mis on valmistatud 100% anguse veiselihaga! Burgerite krooniks on eriti mahlane ja rikkaliku sisuga XL-burger. Oleme mõelnud ka laste peale ning neile on valikus laste juustuburger.

Jätkuvalt on meil saadaval Raasiku Õlletehase põhiõllesordid. Hele-, märzen-, mee- ja medovuha õlu, mis tulevad otse vaadist. Maikuu keskelt on meil midagi uut pakkuda ka õllesõpradele – nimelt on meie pruulimeister loonud uue õllesordi Raasiku Belgia. Kollakaskahvatu värvusega Raasiku nisuõlu on nisuõlule omaselt hägune. Kreemikale põhjale lisavad särtsu tsitruseliste värskus ja puuviljade magusad noodid. Kerge kibedus teeb joogist eriti nauditava janukustutaja.

Olete kogu perega meie juurde alati oodatud ja loodame, et ületame teie maitseelamusi!

Vaadake infot meie Facebook-i lehelt ja kohtumiseni Raasiku Pizzabaaris hää õlle ning mõnusa täiskõhutundega!