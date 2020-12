Alanud jõulukuul kingib Eesti üks juhtivaid kindlustusseltse ERGO noortele peredele üheks aastaks tasuta elukindlustuse, mille saavad sõlmida kõik kuni kaheaastase lapse vanemad.

Kindlustusseltsi praktikast nähtub, et mida noorem ja tervem on inimene, seda sagedamini jääb elu kindlustamine vaid sõnakõlksuks. “Samas just noorena, kui luuakse oma pere, võetakse laenu, saadakse lapsi ning tervis on üldjuhul korras, on parim aeg oma elu ära kindlustada. Eesti inimesed seda siiski naljalt ei tee,” ütles ERGO elukindlustuse riskijuht Marek Viik.

Eesti Kindlustusseltside Liidu uuringu kohaselt on elukindlustus 26 protsendil eestimaalastest, kolmandik neist on lapsevanemad. See tähendab, et vaid iga kümnes lapsevanem on oma elu kindlustanud. Pigem soovitakse sõlmida õnnetusjuhtumikindlustust, sest peljatakse kukkumisi või autoõnnetusi. Statistikaameti andmete kohaselt on aga ligi 80 protsendil juhtudel Eestis surma põhjuseks mõni raske haigus, mis puhul õnnetusjuhtumikindlustus paraku ei aita.

“Kui sind tabab ootamatu haigus või õnnetusjuhtum ning pere jääb oma tugitalast ilma, siis on šokk niigi üüratu. Parem on perelt võtta see lisa murekoorem, kuidas pärast kaotust hakkama saada ja seda eriti nüüd, kui koroonapandeemiast tingitud hirmu ja määramatust on ühiskonnas rohkem kui varem. Tänavune aasta on selgelt näidanud kui habras võib elu olla ja pannud inimesi selle üle rohkem järele mõtlema. Meie soov on pakkuda Eesti inimestele turvatunnet ja seetõttu kingime tänavu jõuludel noortele peredele elukindlustuse,” ütles Viik.

Tasuta elukindlustust saavad taotleda ERGO kodulehel kõik lapsevanemad, kellel on laps vanuses 0–2 aastat (kaasaarvatud). Leping sõlmitakse kindlustussummale 12 780 eurot, mis on 2019. aasta keskmine neto aastapalk.

Taotlejal on võimalus valida kindlustussumma, lisada lepingule täiendavaid kaitseid või suurendada kindlustussummat, tasudes ise lisanduv kindlustusmakse. Pakkumine kehtib detsembrikuu lõpuni.

