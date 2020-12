Ehkki koroonakriis pitsitab Eesti majandust, on näiteid ka edulugudest. Üks ettevõtteid, mis kasvada suudab, on Ensto Ensek. 2022. aasta veebruariks valmib Ensto Enseki Keila tehase laiendus kogupinnaga 3500 ruutmeetrit. Harju Elu usutles ettevõtte tegevjuhti Kaarel Suuki.

Kui palju ruutmeetreid Ensto Enseki käsutuses praegu on?

Ensto Enseki tehased asuvad Keilas ja Paides. Keila tehases on hetkel tootmispinda 14 000 ruutmeetrit, Paide tehases 4000 ruutmeetrit.

Miks otsustati Keilas juurde ehitada veel 3500 ruutmeetrit?

Juurdeehitus on vajalik EBS Keila tehase arenguks ja kasvamiseks. Suvel kolisime Soomest Eestisse nutikate elektriradiaatorite tootmise, selle aasta lõpuks kolib Keilasse ka riviliidete tootmine. Lisaks näeme kasvu elektriautode laadijate ning plastkarpide tootmises, mis tingib vajaduse suurema tootmispinna järele.

Tehase laiendus on osa Ensto kontserni uuest strateegiast, mis seab fookuse ettevõtte kasvamisele ja konkurentsivõime tugevdamisele. Aja jooksul on Ensto arenenud edukaks ettevõtteks kahes erinevas valdkonnas: elektrienergia jaotamine ja hoonete nutikad elektrilahendused.

Selleks, et mõlemad ärivaldkonnad saaksid edukalt areneda ja kasvada, vajavad mõlemad ettevõtted iseseisvat fookust, oma nägemusi, strateegiaid ja ressursse. Seades mõlemale valdkonnale täpsema fookuse, saame veelgi enam spetsialiseeruda, tugevdada oma võtmekompetentse ja konkurentsieelist.

Ensto Enseki Keila tehas. Tulevane korpus on markeeritud keskel heledaga. Fotod Kaupo Kikkas

Millal juurdeehituse rajamisega alustatakse?

Koostöös Harju KEK-iga oleme juurdeehituse rajamiseks vajalike ettevalmistustöödega juba alustanud ning uus hoone valmib plaanide kohaselt 2022. aasta veebruariks.

Milline on praegu Ensto Enseki tootesortiment?

Ensto Enseki tootesortiment on lai ja jaguneb kahte peamisse valdkonda: jaotusvõrkudele valmistame mitmesuguseid õhuliinide ja maakaablitarvikuid ning nutikate elektrilahenduste valdkonnas toodame elektriautode laadijaid, elektriradiaatoreid, kontorite elektrilahendusi ja valgusteid.

Mida uuel pinnal tootma hakatakse?

Uues EBS tehases hakkavad asuma kõik EBS Keila tehase üksused: radiaatorite, riviliidete, elektriautode laadijate ja plastkarpide tootmine.

Kui palju töötajaid Ensto Ensekil praegu on? Kui palju võimaldab juurdeehitus inimesi juurde palgata?

Hetkel töötab Ensto Ensekis 450 inimest. Seoses muudatustega uue strateegia elluviimisel oleme juurde loonud ligi 20 ametikohta. Kuid uue hoone ehitamise ja Ensto kasvustrateegia eesmärk ei ole tänast töötajate arvu suurendada, vaid me keskendume kaasaegsete automatiseeritud lahenduste kasutuselevõtule, töötajate kompetentside kasvatamisele ning seeläbi efektiivsuse ja lisandväärtuse loomisele.

Kuidas on koroonakriis käesoleval aastal ettevõtte tegevust mõjutanud?

See on mõjutanud nii meie tarneahelat kui ka töökeskkonda. Töötajate tervis on Enstos alati nr 1 ning praegusel keerulisel ajal oleme sellele erilist tähelepanu pööranud. Oleme teinud mitmeid muudatusi igapäevatöös ja töökeskkonnas, et oma töötajate tervist kaitsta.

Kuid kriisides oleme alati püüdnud näha ka võimalusi, seda nii Eestis kui ka mujal maailmas. Oleme juurde võitnud turuosa ning arvestades konkurentide olukorda, siis saame öelda, et meil on hästi läinud.

Milliseks kujuneb Ensto Enseki käesoleva aasta käive? Kui suurt kasumit ettevõte endale prognoosib?

Käesoleva aasta tulemused ei ole veel lõplikud ning hetkel saan öelda, et oleme kasumlikumad kui eelmisel aastal.

Tänavu 11 kuuga on Eesti üksuste käive olnud ca 80 miljonit ehk kasvanud 12 protsenti võrreldes aasta varasema ajaga.

Arvamus, Janek Lehtmets, Harju KEK-i tegevjuht

Ensto uue tehasehoone maksumus ulatub üle 3 miljoni euro ning tegemist on selgelt viimase kümnendi suurima investeeringuga Keila Tööstusparki. Oleme koostöös Enstoga läbi hankemenetluse välja valinud hoone projekteerija, veel ei ole selgunud ehitustööde teostaja. Ensto ja Harju KEK-i hea koostöö on kestnud juba rohkem kui 25 aastat ning see põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Harju KEK-i eesmärk on Keila Tööstuspargi järjepidev arendamine, et tagada siinsetele ettevõtetele hea keskkond ja kaasaegne infrastruktuur edukaks tegutsemiseks ja kasvamiseks. Ensto areng on edusamm nii Keila Tööstuspargile kui ka Keila linnale ja Keilas töötavatele ja elavatele inimestele. Hetkel tegutseb Keila Tööstuspargi 52 hektari suurusel alal 100+ ettevõtet, millest suuremad on Harju Elekter, Ensto, Glamox ja Prysmian Group.