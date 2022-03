Kas kulud on üle pea kasvanud? Üle oma võimete elamine ei saa kesta kaua, sellele tuleb piir, kui isegi kõik sinu varasemad säästud on läinud. Kuidas saada oma kulud kontrolli alla ja elada vastavalt oma võimetele?

Millised on sinu kulud ja tulud?

Kas sa tead, kuhu kulub raha? Kui palju kulutusi on sul kuu jooksul ja millise osa moodustab see kogu sinu sissetulekust? Need on kaks võtmeküsimust oma väljaminekute ülevaatamiseks. Et mõista, kuhu üldse raha kaob, on mõistlik avada internetipank ja vaadata üle, millele on selle kuu jooksul raha läinud. Kas raha on nõudnud on toit, bensiin, reisimine või hoopiski laenude ja liisingute tagasimaksed?

Kui kulud selged, tuleb vaadata, kust saab kokku hoida. Hea uudis on see, et igalt poolt.

Alusta suurematest kuludest nagu näiteks liisingud ja laenud. Millised on summad, mis sinna kuluvad? Ehk on mitme laenu puhul mõistlik refinantseerimislaen? Ehk on lahenduseks hoopiski autoliisingust loobumine või selle soodsama variandi vastu välja vahetamine? Kaalu kõiki võimalusi ja uuri, millised on laenude ja liisingute ümbertegemise võimalused. Selles valdkonnas tegutsevad mitmed pangad, nii Eesti päritolu kui ka rahvusvahelised. Aina populaarsemaks on muutunud ka vahendusplatvormid (nagu Bolt transpordivaldkonnas), näiteks Kreditum finantsvaldkonnas.

Kui suuremad kulutused laenudele on üle vaadatud, tuleb võtta ette ka igapäevased väiksemad kulutused, näiteks väljaminekud toidule ja tarbeesemetele, mitmed teenused ja meelelahutus.

Kuidas hoida kokku argikuludelt?

Alustame toidukuluga, sest ei möödu päeva, kui me ei sööks. Selleks, et siin kokku hoida, tuleb hakata planeerima. See ei tähenda, et väljas söömine oleks keelatud, vaid seda, et kõike tuleb teha tasakaalukalt, vastavalt võimetele. Kui sinu suureks nõrkuseks on restoranides einestamine, siis sellele tuleks piir tõmmata ja seda vähendada.

Kui aga armastad toidupoest osta kokku kõike, ka asju, mida sa tegelikult ei vaja, hakka koostama ostunimekirja, mis põhineb sinu nädalamenüül. Nii saad kontrollida, et sa ei soetaks kaupa, mida tegelikult tarvis pole.

Paljude naiste jaoks on suur nõrkus riided ja aksessuaarid. Mõtle enne iga ostu, kas sul tõesti läheb seda vaja. Eelista alati soodushindadega kaupasid või soeta riideid kasutatud rõivaste poodidest. Muidugi tasub üle vaadata, mis kõik sul juba olemas on. Võib-olla oled juba unustanud, kui palju riideid sul on ja leiad võimaluse nende kandmiseks.

Kohti, kus säästa, on mitu, alusta sellest, et saaksid aru, kuhu raha kulub ja proovi leida võimalused kokkuhoiuks. Samuti tasub kaaluda töövahetust või lisaprojektide võtmist, mis suurendab sinu igakuist sissetulekut.