Aiasaaduste ostmisele kulus perel septembris kokku 8,92 eurot nädalas, mis on 7,1 protsenti enam kui juunis. Kartul kallines 24,3 protsenti, juurvili ja õunad odavnesid vastavalt 10,4 protsenti ja 4,5 protsenti.

Piimatoodete ostmisele kulus septembris neljaliikmelisel perel 17,65 eurot nädalas, mida on 1 protsent vähem kui juunis. Kolmandas kvartalis odavnes või 2,5 protsenti, juust 2,1 protsenti, koor 1,7 protsenti ja piim-keefir 0,2 protsenti ning kallines kohupiim 2,3 protsenti.

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) toidukorv kallines septembris võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2 protsendi võrra 82,14 euroni, tegu on kõige kallima septembrikuu ostukorviga pärast 1992. aastat.

