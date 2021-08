Ma kutsun silma vaatama kõikidele töösturitele ja poliitikutele, kes kavatsevad meie kodukanti kaevandust rajada. Toome nad rahva ette, las nad räägivad oma kavatsustest, et mõista nende mõju meie elule. Üksnes silma vaatamine ja selge jutt hoiavad Jõelähtme vallas ära pingete üleskruvimise fosforiidisõja sarnasele tasemele.

Fosforiidisõja algatanud eesti noored said iga keharakuga aru, et ainuke võimalus eesti rahva, kultuuri ja keele säilitamiseks peitub meile veel jäänud puhta looduse kaitsmises.

Võõramaalaste pealetung on meile lähedale jõudnud. Pärast äsjast suhete jahenemist Aleksandr Lukašenko režiimiga, leedulased juba võitlevad Valgevene piiril ebaseaduslike immigrantidega.

Ehkki Eestisse sattunud tööliste arusaam maailmast erines põlisrahva omast, oli siiski tegemist meile ligilähedasest kultuuriruumist pärit inimestega. Tänu sellele, et meie baasarusaamad ühiskonnast, heaolust ja inimeste suhetest langevad kokku, saavutasime Eesti taasiseseisvumise veretult ja ehitame praegu suhteliselt pingevabalt üles meie ühist tulevikku.

Põlisrahvas ei ela kodukoha looduse pea peale pööramist üle. Eesti ja Jõelähtme pole siin erandiks, sest nii on juhtunud kõikjal maailmas. Kaevanduspiirkonna elanikud tuuakse mujalt. Eestile võõra võimu poolt peale surutud industrialiseerimine viidi läbi Nõukogude Liidu avarustest toodud inimeste kätega.

Jõelähtme valla üleskündmine suurte taristuprojektide nimel mõjub rängalt, sest paekivikarjääri serval elamine ei sobi rohelusega harjunud eestlasele. Kaose piirkondadest pärit rahvas seevastu on tolmu ja kivikõrbega harjunud.

Põlevkivitööstuse jääkveest moodustunud nn helesinised laguunid on leelisejärved, milles ujumise eest isegi järvede omanik Eesti Energia inimesi hoiatab. Kuid tuleb ette ka targalt ja vastutustundlikult rekultiveeritud karjääre, mille eeskuju tuleb muuta kaevandajatele kohustuslikuks.

Tööstuse pidurdamatu arengu tagajärgede nägemiseks ei pea sõitma välismaale. Meedia armastab demonstreerida Ida-Virumaal asuvaid spaahotelle. Need on tõesti ilusad. Klaasist fassaadide läheduses laiub kaevandustega segi pööratud maa.

Vahetult meie valla piiride taga kerkib suurem osa Eesti kinnisvara uusarendustest, mis paneb Jõelähtme keskkonna niigi tohutu surve alla. Olemasolevad lubjakivikarjäärid ammenduvad lähima 5–7 aasta jooksul ning ehitustöösturite silmad vaatavad just meie kodukoha poole. Rahu ja vaikust ei jätku meile praegugi kuigi palju, kuid ka see tahetakse ära võtta.

Jõelähtme inimestel pole mingisugust kohustust oma kodusid ohverdada tohutute taristuprojektide huvides. Me ei pea looduselt võtma rohkem, kui me ise oma heaoluks vajame. Iga nurga ja põõsa taga ei pea olema kaevandus või karjäär.

