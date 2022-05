Praegune keeruline aeg muudab paljud murelikuks. Hindade järsk tõus raputab ettevõtteid ja tarneprobleemid ei tee olukorda sugugi lihtsamaks. Küsime ehitusvaldkonnaga seotud ettevõtetelt, milliste muredega nad praegu silmitsi peavad seisma.

Vastab OÜ Vanalinna Ehitus juhatuse liige Aet Urvast ja AS-i Merko Ehitus Eesti kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kätlin Kaasik.

Kas materjalid ja töövahendid jõuavad tellijani samas tempos nagu varem või on tarneajad märgatavalt pikenenud?

Aet Urvast: Tarneahelad on tunduvalt pikenenud. Võtmekoht on praegu ehituses planeerimine, mis tähendab, et materjalid ning seadmed, mida vajatakse alles ehitusprojekti lõpufaasis, tuleb ära tellida võimalikult kiiresti ehk kohe pärast lepingu sõlmimist.

Tarnehind on samuti tõusnud ning see peegeldub selgelt toote hinnas.

Kätlin Kaasik: Olukord ehituses on keeruline, seda nii materjalide hinnatõusu kui ka tähtaegu ohustavate tarneraskuste poolest. Sõja ja sanktsioonide tõttu on turult kadunud kolmest suurest riigist, Ukrainast, Venemaalt ja Valgevenest varem saabunud ehitusmaterjalid, peamiselt metall, metalltooted ja puit. Tuleb arvestada, et sealne toore (peale metalli ja puidu ka klaas, nafta jm) on ka paljude mujal toodetavate valmistoodete sisend, mistõttu ei pruugi kõik kaudsed mõjud olla veel kohale jõudnud.

Ehitusmaterjal ise ei ole kindlasti maailmast otsas. Materjalide tarneahelad on võimalik ümber mängida ja kaubad uute tarnijate käest saada, aga see kõik võtab aega ning mõjutab ka hinda. Kui kaup tuleb kaugemalt, kulub arusaadavalt ka selle transpordile rohkem.

Milliste ehitusmaterjalide hind on kõige rohkem tõusnud ja mida on praegu keerulisem leida, kui varem? Kas leidub ka materjale, mille hind kerkinud ei ole?

AU: Paraku peame tõdema, et hinna kallinemine on puudutanud kõiki ehitusmaterjale. Kuigi enim on kallinenud metall ja puit, siis tuntav hinnasurve peegeldub niisamuti eri- ja üldehitustööde materjalides.

Tõusnud hind on seotud materjalide puudusega ehk niipea, kui turul tekib defitsiit soojustusmaterjalidest, avaldub see paraku kohe ka hinnas.

KK: Ilmekaim näide on ehk armatuurterase kohta. Kui enne sõda oli armatuurterase hind ca 800–850 eurot tonnist, siis mõne aja pärast oli võimalik saada kaup objektile hinnaga 1500 eurot tonnist ja rohkemgi, seejuures laojääke, kui neid õnnestus kuskilt leida, müüdi veelgi kallima hinnaga. Ehk tõus on praktiliselt sada protsenti.

Nafta hinnatõus mõjutab hoomamatut hulka kaubaartikleid (soojustusmaterjal, kattematerjal, plasttooted nagu torud, kaablid, pistikud jm). Samuti avaldab mõju energiakandjate hinnatõus.

Vahepeal kahe euroni küündinud kütuse liitrihind tanklas on ilmekas näide.

Ükski kütust sisendina tarbiva toote või teenuse hinnamudel ei suuda kahe nädalaga kolmandiku võrra kallinenud hinda ette näha. Selle mõju kandub ka järgmistesse toodetesse ja teenustesse.

Kui pikaks ajaks teevad ehitusettevõtted praegu pakkumisi?

AU: Era- ja riigihanke korras tehtavad konkursid, kus peatöövõtjad osalevad, ei ole üldiselt oma tingimusi kehtivusajas muutnud. Alltöövõtjad, kes meile tööd pakuvad, esitavad aga sageli pakkumusi üksnes hinnaindikatsiooni andmiseks. Harvad ei ole ka pakkumused, mis kehtivad ühe päeva või maksimaalselt seitse päeva (varasem praktika oli seevastu 30 päeva).

Kas hind võib erineda ka pärast tellimuse kinnitamist, juhul kui hind on näiteks enne materjali kohale jõudmist muutunud?

AU: Ehitusprojektide kestvus on keskmiselt aasta, mis fikseeritud hinnaga lepingu puhul tähendab, et töövõtja võtab endale kohustuse ehitada pakkumuses kokku lepitud hinnaga valmis ehitustöö, mis antakse üle aasta pärast. Arvestades, et parimad majandusanalüütikud ei suuda prognoosida, mis toimub majanduses kuue kuu või aasta pärast, on seda ülekohtune nõuda ehitajalt.

Paraku on nii, et hinnad kallinevad ka siis kui töö või toote hinnas on kokku lepitud. Ostame alltöövõtjatelt töö koos materjalidega ning kui viimane kallineb, siis oleme olukorras, kus alltöövõtja tõdeb, et ta enam ei jätka, mis tähendab, et meil tuleb sama töövõtt uuesti hankida ning juba kallima hinnaga.

Näeme, et praeguses olukorras on võtmekoht koostöö ja usaldus partnerite vahel, mis tagab selle, et ehitajad saavad ehitada ning tellijad endale soovitud ehitise.