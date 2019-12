Eestlane armastab kodumaist

Moe- ja disaini ettevõtel PROTTEN täitub uuel aastal 27. tegutsemisaasta. Nende aastate jooksul on seljatatud nii mitmeidki erinevaid perioode. Täna on Eestis tootmine üpris kallis, kuid nii kaua kuni on kliente, valmistame meie rõivaid.

Rõõm on näha, et huvi ja usaldus meie, kui kodumaise kauba vastu on olemas. See trend endiselt kasvab. Mida rohkem eestimaist me ise tarbijana eelistame, seda jätkusuutlikum on Eesti tootja.

Praeguse aja trendid on mugavus ja lihtsus, kuid meie klient otsib lisaks ka naiselikku joont. Seda leiab kõigist meie kauplustest ja edasimüüjatelt.

PROTTEN esinduskauplused asuvad Keilas, Pärnus, Rakveres ja Haapsalus, kus on müügil lisaks naiste rõivastele ka meeste rõivad. Meeste rõivaid me ise ei tooda, müüme meie koostööpartnerite rõivaid, mis oleme ise nende juures käies välja valinud. Rõivaste tootmisel ja sisseostmisel peame alati meeles meie klientide otsest tagasisidet ning jälgime hetketrende. See loominguline protsess on ääretult põnev, kuidas viia kokku kliendi soov ja hetketrend. Meie müügiinimesed ja disainitiim käivad regulaarselt ka kauplustes klientidega suhtlemas, need päevad annavad vaheldust ja palju inspiratsiooni.

Püsiklientide hulgas on meil palju pluss suuruses kliente, kuna me oleme üks väheseid, kes pakub nii meestele kui ka naistele rõivaid pluss suuruses.

Meie tootmine asub Keilas, kus valmivad kõik PROTTEN kaubamärki kandvad rõivad. Teeme samuti alltöövõttu, et äriliselt oleksime ikka jätkusuutlikud. Oleme ääretult tänulikud meie õmblejatele nende lojaalsuse ja usalduse eest, sest enamuse tööstaaž on üle 15 aasta. Aeg ajalt töötajad ikka liiguvad edasi, mis ongi normaalne ja ka meie oleme avatud uutele õmblejatele. Õmbluses on tihti paar kätepaari puudu.

Nii meie tootmises kui ka kauplustel on hea tugivõrgustik ja usk meie oma Eesti asja, see annabki igapäevaselt tuge , positiivsust ja kindlustunnet. Ja kirg teha seda, mis on südamelähedane.