Käesoleva nädala neljapäeva seisuga oli Eestis tehtud ühtekokku 1 110 888 viiruse SARS-CoV2 määramise PCR testi, millest 100 437 ehk 9 protsenti olid osutunud positiivseks. Harju Elu uuris, kuidas näeb välja koroonatesti võtmise ja analüüsimise köögipool.

Rahvusvahelisse SYNLAB Gruppi kuulub ligi 40 riigis üle 500 labori, kus töötab kokku üle 20 000 inimese. Selle kohalikul tütarettevõttel ehk SYNLAB Eestil on 18 laborit ja verevõtupunkti enam kui 400 töötajaga.

“Meie põhitegevuseks on laboriteenuse osutamine pere- ja eriarstidele, haiglatele ja teistele meditsiinisektoriga seotud asutustele. Enimtellitud analüüsid on näiteks hemogramm, põletikumarker CRV, neeru, maksa, kilpnäärme talitust näitavad analüüsid, vitamiin D, ferritiin jne,” selgitab Karin Kallikorm, kes igapäevaselt töötab SYNLAB Eesti teenustejuhina.

“Meieni jõuab iga päev 15 000 proovimaterjali, millele lisanduvad nüüd ka koroonaviiruse proovid,” lisab Kallikorm. Viimase aasta jooksul on tulnud analüüsida keskmiselt 3000 koroonaproovi ööpäevas.

25 testimispunkti

Ehkki SYNLAB-i Tallinna laboris tehakse analüüsid, toimub proovide võtmine üle Eesti avalikes testimispunktides. Avaliku testimise koordinaator on Tõnis Allik Medicum Tervishoiuteenustest.

“Nüüdseks on Eestis 25 testimispunkti, millest 22 on siseriiklikud, kuhu saab saatekirjaga ja kolm piiripunktides reisilt saabujatele,” selgitab Allik. Testimispunktides korraldavad proovivõttu nii kohalikud haiglad kui ka erameditsiini asutused.

“Testida saab Eestis mitmel viisil. Valdav osa inimestest helistab ülemiste hingamisteede sümptomite esinemisel oma perearstile.

Medicumi ja SYNLAB-i loodud testimise kõnekeskuse IT-lahendus ulatub perearstide töölauale, kes teevad digitaalse saatekirja. See jõuab kohe meie süsteemi,” kirjeldab Allik.

“Selle peale saavad inimesed sõnumi ja endale broneerida ise aja meie koroonatestimine.ee lehel. Seda kasutavad umbes 40 protsenti saatekirja saanud inimestest oktoobrist 2020. Kes ei soovi endale ise aega panna, sellele helistab meie ca 100 inimesega mehitatud testimise kõnekeskus ja pakub aja patsiendile sobivas testimispunktis. Selliseid kõnesid on aasta jooksul tehtud meie poolt ca 1,5 miljonit,” lisab Allik.

Käesoleva nädala neljapäeva seisuga oli Eestis tehtud 1 110 888 viiruse SARS-CoV2 määramise testi.

Kuidas koroonaproovid SYNLAB-i jõuavad? “Kui kaugemates punktides nagu Võru ja Kuressaare käib meie auto tööpäeva lõpus ja proovid jõuavad ööseks laborisse, siis näiteks Tallinna ja Tartu punktides käivad autojuhid mitu korda päevas proove toomas,” selgitab Kallikorm.

Mikrobioloogia laboris

Enamuse koroonaviiruse analüüse teeb SYNLAB Eesti Tallinna Veerenni terviselinnakus asuv molekulaarbioloogia labor. Seal on koroonaviiruse proovidega ööpäevaringselt hõivatud ligi 60 inimest. Proovid analüüsitakse ja tulemus väljastatakse keskmiselt 24–48 tunni jooksul.

Millistest etappidest analüüsimine koosneb? Selgub, et laborisse saabunud proovid jõuavad esmalt preanalüütika osakonda, kus proov pakitakse lahti. Seejärel veendutakse, et proovimaterjal on õigesti markeeritud, sellele on tehtud tellimus, ninakaabe on võetud korrektsesse proovinõusse jne.

Preanalüütika osakonnast saadetakse proovid spetsiaalse alusega laborisisese liftiga alumisele korrusele molekulaarbioloogia osakonda, 2. ohutasemega mikrobioloogia laborisse, kus eraldatakse proovimaterjalist viiruse pärilikkusaine RNA.

Ninaneelust analüüsiks võetud materjal on jäänud pehme tampooni külge. Igat tampooni immutatakse spetsiaalse lahusega, mis aitab proovimaterjali vedelal kujul tampoonilt väikesesse tuubi saada. Patsiendispetsiifilise kodeeringuga tuubidest pipeteeritakse proovimaterjal 96 kaupa plaadile, kus igale proovile on oma n-ö kaevuke. Seejärel asetetakse proovimaterjalid RNA eraldusmasinasse.

Kui proovidest on RNA kätte saadud, antakse see eraldi spetsiaalsesse n-ö puhtasse ruumi, kus pipeteeritakse need omakorda spetsiaalsele 384 kaevukesega plaadile. Seejärel pipeteeritakse neile peale reagentide keemiline segu, milles on vajalikud komponendid viiruse tuvastamiseks.

384 prooviga plaat, kus on eraldatud RNA segatud reagentidega, asetatakse laborantide poolt PCR analüsaatorisse. See võimaldab proovides viiruse võimaliku olemasolu tuvastada paari tunniga.

PCR analüsaator edastab tulemused laboriinfosüsteemi. Seejärel valideeritakse tulemused ning need liiguvad automaatselt tervise infosüsteemi. Samuti raporteerib labor tulemustest nakkushaiguste infosüsteemi. Eesti isikukoodiga inimesele ja tema perearstile on tulemused näha valideerimise hetkest digilugu.ee keskkonnas.

Mida teha nakatumise korral?

Käesoleva nädala neljapäeva seisuga oli Eestis tehtud 1 110 888 viiruse SARS-CoV2 määramise PCR testi. Neist esmaseid positiivseid teste oli kokku 100 437 ehk 9 protsenti testide koguarvust. See on kõikide Eesti laborite andmed kokku.

“Covid-19 peamised sümptomid on peavalu, köha, palavik, hingamisraskused, kurguvalu, köha, lihasvalu, maitsemeelte kadu, haistmismeelte kadu, väsimus ja nõrkustunne,” selgitab terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.

“Isikul, kellel on diagnoositud Covid-19 haigus, on keelatud alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Covid-19 positiivne inimene peab püsima kodus ja teavitama oma lähikontakte haigestumisest,” rõhutab Pruudel.

“Haige inimene ei tohi käia poes ega apteegis. Sõpradel, tuttavatel ja naabritel on siin suur roll, sest toidu ja ravimid saab lasta tuua just neil. Toidu- ja esmatarbekaubad ning valmistoidu saab hõlpsasti koju tellida. Sel juhul tasutakse pangaülekandega ning peab paluma kulleril jätta pakk ukse taha. Kui muid võimalusi ei ole, siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes korraldab vajalike kaupade abivajajani jõudmise,” teab Pruudel.

“Covid-19 haige loetakse nakkusohtlikuks kaks päeva enne ja ca kümme päeva pärast haigusnähtude tekkimist. Inimene tunnistatakse terveks siis, kui Covid-19-le iseloomulike sümptomite algusest on möödunud vähemalt kümme päeva ja viimase 72 tunni vältel ei ole olnud palavikku ja respiratoorsed sümptomid on taandunud,” lisab Pruudel.