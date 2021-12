Eesti ettevõte Oxford Sustainable sai 2021. aasta detsembris viimase makse oma Musta mere äärse keskkondlikult jätkusuutliku projekti eest. Projekti kogupindala oli 120 000 m2, sisaldades elamu-, äri- ja biomassienergiat. Lõplikult valminuna on projekti koguarendusväärtus jooksevhindades ligikaudu 220 miljonit eurot.

„Oleme rahul, et meie viimane Musta mere äärne kinnisvara- ja energiateekond lõpeb selle olulise projektiga,“ ütles Oxford Sustainable’i tegevjuht Hadley Barrett.

Oxford Sustainable on peaaegu 20 aastat arendanud jätkusuutlikke kinnisvara- ja energiaprojekte ning nõustanud ka mõningaid Balti regiooni suurimaid arendajaid, sellega on ettevõte saavutanud maine kinnisvaraarenduse tipptasemel turgudel, kus ka ise tegutseb.

Varem on Oxford Sustainable osalenud sarnastes taastuvenergiaprojektides Rumeenias, sealhulgas tuuleturbiinide suuremahulises arendamises ja ka biomassikultuuride kasvatamises. Need põllukultuurid on üheaastased puittaimed, mis toimivad biomassi energiakatelde kütusena. Põllukultuurid kasvavad igal aastal ja kütuse põletamisel vabaneb eelnevalt õhust n-ö kinni püütud süsinik, vähendades süsiniku kogusaastet igal aastal kuni 200 000 tonni võrra ühe 25 MW biomassikatla kohta. Samal ajal saab tuhka kasutada maapinna täitmiseks, luues loodusliku ökosüsteemitsükli kasvamiseks, energia tootmiseks, süsiniku eemaldamiseks ja pinnasesse tagasiandmiseks.

„Kasutame põllukultuure, mis kasvavad vähekasulikel aladel, mis tähendab, et me ei pea toidutootmist välja tõrjuma,“ selgitas Barrett.

„Oluline on näidata, et kinnisvara ja energeetikat saab arendada nii kasumlikult kui ka jätkusuutlikult ning need kaks eesmärki ei lähe omavahel vastuollu.“

On positiivne näha vastutustundlikku Eesti ettevõtet rahvusvahelistel turgudel oma eesmärke saavutamas. Võib-olla võiks sellisest lähenemisest saada ka kinnisvaraarenduse tulevikumudel.