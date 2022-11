Missis Estonia 2022 Renne Merilo naases läinud neljapäeval, 3. novembril Singapurist Mrs. Worldwide 2022 võistlustelt. Ja nagu eesti naistel sellel võistlusel kombeks, naasis Eestimaa esikaunitar väga hea koha ja auväärse tiitliga. Rahvusvaheline žürii valis Renne Merilo esimeseks printsessiks.

„Väsinud olen,“ vastab Renne küsimusele, mis tunne on peale kümnepäevast võistlusreisi taas kodumaal, oma pere juures olla. Singapuri jõudis Missis Estonia 23. oktoobril. Kõik suurlinnas võistlustel oldud päevad tuli erinevates hotellides elada ühes toas koos teiste naiste, konkurentidega.

„Võistlus kestis nädal aega, iga päev olid mingid üritused, pildistamised, siis erinevad voorud, kus tuli pidevalt ennast tõestada,“ räägib Missis Estonia võistlustest Singapuris. Erinevateks võistluse vormideks olid vestlusvoor, talendivoor, esitlusvoor. Esitlusvoorus pidid kõik kandidaadid kõnelema naiste tervisest ja vaimsest heaolust.

Missis Estonia Renne Merilo võistlushoos Singapuris. Fotod erakogu

Suure hulga punkte kogus Eesti esindaja talendivoorus, kus igaüks pidi tegema seda, milles ta hea on, mis teda iseloomustaks. „Kui enamik tantsis ja laulis, peamiselt tantsis, siis mina tegin kaitseväe- ja tuletõrjeteemalise show. Eesti missivõistlustel tegin ainult tuletõrjeteemalise etenduse, seal mõtlesin, et keeraks vinti juurde,“ naerab Missis Estonia oma säravvalget naeratust.

Päästjana võistlusel

„Alguses esitasin sõjaväevormis militaarse hiphop-tantsu, siis kui hakkas huilgama tuletõrjesignaal – tunne oli, et saalis läks midagi põlema –, tõmbasin ma nende ähvardavate helide saatel tuletõrjevarustuse selga ja jooksin kustutama,“ naerab Keila päästekomandos päästjana töötav Renne seda show’d meenutades nüüdki veel. Kuigi saalist kostus kõige kõvem aplaus just Eesti esindajale, hindasid kohtunikud seda etteastet teise koha vääriliseks.

„Vahel saime ka lõbutseda, meid viidi golfi mängima ja sööma, linnaga tutvuma… Aga alati olid kohtunikud kaasas, kogu aeg, iga tegevuse juures meid pildistati ja hinnati, kordagi ei saanud ennast lõdvaks lasta,“ meenutab Renne päevi Singapuris. See aga tähendab, et kogu aeg, kõik seitse võistluspäeva pidi olema naeratus näol ja kõrge kontsaga kingad jalas. „Hommikul tõusin ja esimene asi, mille tegin – meik. Siis riidesse ja kontsakingad jalga. Ma pole kunagi nii palju kõrgetel kontsadel käinud kui Singapuris,“ meenutab Renne oma raskeimat katsumust Aasia linnriigis. Kaunitari sihvakad jalad veritsesid. Nii ta kinnitab. Ja mainib, et tüdrukud muutusid võistluse edenedes järjest õelamaks. Hakati tajuma konkurentsi.

Rahvusriietuse vooruks oli Eesti võistlejal lipuvärvides kostüüm, kus peal ka meie rahvuslinnud, suitsupääsukesed. Peas oli aga rukkilillepärg. Seegi voor läks hästi.

Palju erinevaid rõivaid

„Riietusega oli nii, et meil oli väga palju korraldajate poolt ette nähtud, mida tuli kanda. Kohustuslik oli üks punane, üks kuldne õhtukleit, ühe kleidi värvi võisime ise valida, kindlat värvi kokteilikleidid. Isegi bikiinide värv oli ette antud. Nii et odav see reis, see võistlus, ei olnud,“ räägib Renne võistluste materiaalsest poolest. Kõik riided otsis võistleja ise välja, abi sai ka sponsoritelt. Rukkilillepärja rahvusriiete jaoks laenas.

„Bikiinivooru nagu missivõistlustel meil ei olnud. Rannas käisime küll, kohtunikud ja fotograafid jälle ümber, eks meid siis tõenäoliselt hinnati ka seal, aga ametlikult seda bikiinivooruks ei nimetatud,“ räägib kaunitar rannas.

Tõsiseks läks võistluste eelviimasel päeval, kui finalistid pidid laval esinemise kava sammud selgeks õppima. Eestit esindav kohtunik Triinu Akimseu – kes võitis Mrs Worldwide tiitli 2017. aastal – ja Venemaa kohtunik kõrvaldati. „Ega täpset põhjust meile ei öeldud, aga küllap selle pärast, et ei tekiks huvide konflikti. Võistluste korraldajad arvasid, et mina ja Euraasiat esindav venelanna Oksana Mineeva oleme põhilised esikohakandidaadid. Ja meie riigi kohtunikud kõrvaldati,“ meenutab kaunitar.

Auväärne teine koht

See ei seganud Eesti naiskodukaitsjal, Keila päästekomando päästjal, nelja lapse emal Renne Merilol Mrs. Worldwide’l auväärset teist kohta saavutamast, esimese printsessi tiitlit võitmast. Esindatud olid maailma kõik riigid, kus naise ilu, mõistust ja sarmi hinnatakse: USA, Prantsusmaa, Inglismaa, Indoneesia, Filipiinid, Singapur, mitu Aafrika riiki. Kokku oli võistlejaid 35.

„Kõige rohkem kartsin, et vean oma toetajaid ja pöidlahoidjaid alt, ei tule esimese kolme hulka. Aga ei, kõik läks õnneks. Sain võimsa kogemuse,“ ei kahetse Renne hetkekski, et Mrs. Worldwide võistlustel kaasa lõi, aega, energiat ja raha kulutas. Kõik kulutatu on ennast huvitava kogemuse näol kuhjaga tasunud.

Kommentaar

Triinu Akimseu, võistluste kohtunik, Mrs. Worldwide 2017 võistluste võitja, kes nüüd elab Californias.

Ma olen olnud kohtunik kõigil eelmistel võistlustel. Sel aastal võeti eesti ja vene kohtunik enne finaali välja.

Küllap arvati, et eestlanna ja venelanna finaali jõuavad, kardeti huvide konflikti – olin Rennega seal liiga palju koos.

Aga ma ei usu, et see kuidagi tulemusi oleks mõjutanud. Renne oli kümnest kümme punkti igas kategoorias. Ta on üliilus, pikk ja sale, samas treenitud kehaga. Ta ei küsinud pidevalt rumalaid küsimusi nagu mõni teine seal.

Alati oli ta õigeaegselt kohal, ei kurtnud, kui oli väsinud ja stressis. Nagu kõik õiged eesti naised.

Võistluse võitis venelanna Oksana Mineeva, kes esindas Euraasiat. Venelannasid on neil võistlustel tavaliselt ikka kaks-kolm, siis leitakse neile ka erinevad formaadid, et nad esineda saaksid. Venemaa ja Eesti on olnud igal aastal neil võistlustel, mida peetakse alates 2017. aastast, kõige tugevamad kandidaadid.

Eesti jääb Venemaale alla oma kostüümidega, mis on laval tihti aga määrava tähtsusega. Kui seda muuta suudaksime, oleks Eesti maailma iludusvõistlustel maa number üks.