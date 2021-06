Vahetult pärast võidupüha andis Eesti välisminister Eva-Maria Liimets intervjuu ajalehele Iltalehti. “Soome turistid on meile kulla väärtusega,” ütleb Liimets Soome meediale.

Iltalehti kirjutab, et jaanuaris ametisse asunud välisminister Liimets ütleb, et praegu on hea aeg taas välispoliitikat harrastada. Iltalehti kirjutab, et viimaste kuude jooksul on koroona-olukord paranenud nii Eestis kui ka mujal Euroopas, Eesti olukord on kiiduväärt, sest selle nädala teisipäeval langes Eesti koroonatase rohelisele ehk parimale võimalikule tasemele.

Kui teisipäeval oli uusi nakatunuid vaid 25, siis reedel ehk täna 10. See tähendab, et välisminister saab esimest korda poole ametis oldud aasta jooksul hakata korraldama vastuvõtte ja üritusi.