Sõbralt Sõbrale on sotsiaalne ettevõte, millele kuulub 18 taaskasutuskauplust 14 linnas üle Eesti, lisaks üks kauplus Leedus. Poodidest leiab riideid, mööblit, raamatuid, mänguasju ja kodukaupu. Teenitud tulu abil aidatakse puudustkannatavaid lapsi ja peresid.

“Väljakutses osaledes saad olla eeskujuks ja inspiratsiooniks oma tutvusringkonnas ning ühtlasi osaleda igakuistes kampaania auhinnaloosides,” räägib tegevjuht. Kampaaniaga on lubanud juba liituda näiteks Púr Múdd liige Oliver Rõõmus või Naabrist Parem saates osalenud Kristjan ja Marleen ning Karl-Sander ja Helen Saarik.

Hoolime Koos ringlus tähendab seda, et iga Sõbralt Sõbrale taaskasutuskauplusest tehtud ost ning neile annetatud puhas ja korralik asi toetab otseselt abi vajavaid lapsi ja peresid ning noorte vaimse tervise edendamist. Head teod saavad teoks läbi Hoolime Koos projektide ning Sõbralt Sõbrale nõustamiskeskuse .

